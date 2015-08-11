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Windows RT için yeni bir güncelleme geliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows RT için yeni bir güncelleme geliyor

ARM platformunu Windows dünyasına kazandırmak ve Android tabletlere rakip modeller çıkartmak amacıyla kullanıma sunulan Windows RT işletim sistemi, geride pazar başarısızlığı, eleştiriler ve bir miktar tablet modeli bırakarak rafa kalktı. 

Belirli Windows modelleri Windows 10 işletim sistemine terfi etme hakkı kazanmasına rağmen Windows RT halk deyimiyle üvey evlat muamelesi gördü ve güncelleme dışında bırakıldı. Microsoft'un ARM işlemcilere yönelik olarak Windows 10 sürümleri geliştirmesine rağmen Windows RT için uygun bir konsepti olmadığı belirtiliyor. 

Yine de kullanıcıları ortada bırakmak istemeyen Microsoft, Eylül ayı itibariyle Windows RT 8.1 sürümü için yeni bir güncelleme hazırladığını duyurdu. Update 3 adındaki güncelleme Başlat menüsü ve kilit ekranına yenilikler getiriyor. 

Başlat menüsü güncelleme ile Windows 10 benzeri bir daha küçük bir görünüme kavuşuyor. Kilit ekranında da yine bazı iyileştirmeler yapılacak. Ancak bunların detayları net olarak bilinmiyor. Cortana ve evrensel uygulamalar gibi pek çok yeni özellik ise Windows 10 sürümüne geçenlere özgü kalacak. 

Windows RT işletim sistemi görünüm olarak Windows 8 sürümünden ayrılmasa da özellikle uygulama tarafında özel optimize edilmiş yazılımların olması gerekiyordu. Her yazılım uygun olmadığı için tüketiciler tabletleri satın aldığı gibi geri iade ediyordu. Bu dönemde Windows 8 klasik uygulama, masaüstü uyumu, modern Windows arayüzü gibi pek çok kavram hayatımıza girdi ve haliyle de birbirine karıştı. Windows 10 ile bu karmaşıklık da tarih olacak.  

https://www.microsoft.com/en-us/windows/windows-10-faq Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WiiSmash 4 yıl
windows desen windows değil tablet desen hiç olamaz
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kadirirdem 4 yıl
windows rt nin son güncellemelerinden.....
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