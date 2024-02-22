Tam Boyutta Gör Samsung'un orta sınıf Galaxy A serisine iki yeni modelin daha katılması bekleniyor. Bunlar uzun süredir gündemde olan Galaxy A55 5G ve A35 olacak. Daha önce akıllı telefonların destek sayfaları sızdırılmış ve böylece çoğu özelliği doğrulanmıştı. Şimdi ise Galaxy A55 5G, ilk kez canlı olarak görüntülendi.

Galaxy A55 5G canlı olarak görüntülendi

Bildiğiniz gibi hem Galaxy A35 hem de Galaxy A55 5G benzer bir tasarımda geliyor. Ancak ikinci modeldeki en büyük yenilik, Galaxy A serisinde bir ilk diyebileceğimiz fırçalanmış metal çerçeveler olacak. Görüntülere baktığımızda ise, akıllı telefonun Samsung'un ''Key Island'' olarak isimlendirdiği çıkıntılı tuş tasarımını görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Düz çerçeveler ve yuvarlatılmış köşelere sahip olan Galaxy A55 5G, arka bölümde üçlü kamera kurulum ile geliyor. Akıllı telefonun kamera bölümünde ise, 50MP birincil, 5MP makro ve 12MP ultra geniş sensörler bulunacak. Ayrıca gece yarısı siyahı ve beyaz renk seçenekleri de doğrulanmış durumda.

Galaxy A55 5G neler sunacak?

Aktarıldığı kadarıyla Galaxy A55 5G, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunan 6.5 inç OLED ekrandan destek alacak. Bu kuruluma ise, metal çerçeve ve Exynos 1480 platformu eşlik edecek. 8GB RAM ve 256GB'a kadar depolama seçenekleri ile vitrine çıkacak modelin, IP67, 25W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi ve Android 14 sürümü ile kutudan çıkacağı doğrulandı.

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Samsung Galaxy A55 canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı