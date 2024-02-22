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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A55 canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

    Mart ayında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy A55 5G'nin canlı görüntüleri ortaya çıktı. İşte Galaxy Galaxy A55'in tasarımı ve daha fazlası...          
    Samsung Galaxy A55 canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un orta sınıf Galaxy A serisine iki yeni modelin daha katılması bekleniyor. Bunlar uzun süredir gündemde olan Galaxy A55 5G ve A35 olacak. Daha önce akıllı telefonların destek sayfaları sızdırılmış ve böylece çoğu özelliği doğrulanmıştı. Şimdi ise Galaxy A55 5G, ilk kez canlı olarak görüntülendi.

    Galaxy A55 5G canlı olarak görüntülendi

    Bildiğiniz gibi hem Galaxy A35 hem de Galaxy A55 5G benzer bir tasarımda geliyor. Ancak ikinci modeldeki en büyük yenilik, Galaxy A serisinde bir ilk diyebileceğimiz fırçalanmış metal çerçeveler olacak. Görüntülere baktığımızda ise, akıllı telefonun Samsung'un ''Key Island'' olarak isimlendirdiği çıkıntılı tuş tasarımını görüyoruz.

    Samsung Galaxy A55 canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Düz çerçeveler ve yuvarlatılmış köşelere sahip olan Galaxy A55 5G, arka bölümde üçlü kamera kurulum ile geliyor. Akıllı telefonun kamera bölümünde ise, 50MP birincil, 5MP makro ve 12MP ultra geniş sensörler bulunacak. Ayrıca gece yarısı siyahı ve beyaz renk seçenekleri de doğrulanmış durumda.

    Galaxy A55 5G neler sunacak?

    Aktarıldığı kadarıyla Galaxy A55 5G, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunan 6.5 inç OLED ekrandan destek alacak. Bu kuruluma ise, metal çerçeve ve Exynos 1480 platformu eşlik edecek. 8GB RAM ve 256GB'a kadar depolama seçenekleri ile vitrine çıkacak modelin, IP67, 25W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi ve Android 14 sürümü ile kutudan çıkacağı doğrulandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 13 saat önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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