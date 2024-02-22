Samsung Galaxy A55 canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

Galaxy A55 5G canlı olarak görüntülendi
Bildiğiniz gibi hem Galaxy A35 hem de Galaxy A55 5G benzer bir tasarımda geliyor. Ancak ikinci modeldeki en büyük yenilik, Galaxy A serisinde bir ilk diyebileceğimiz fırçalanmış metal çerçeveler olacak. Görüntülere baktığımızda ise, akıllı telefonun Samsung'un ''Key Island'' olarak isimlendirdiği çıkıntılı tuş tasarımını görüyoruz.
Galaxy A55 5G neler sunacak?
Aktarıldığı kadarıyla Galaxy A55 5G, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunan 6.5 inç OLED ekrandan destek alacak. Bu kuruluma ise, metal çerçeve ve Exynos 1480 platformu eşlik edecek. 8GB RAM ve 256GB'a kadar depolama seçenekleri ile vitrine çıkacak modelin, IP67, 25W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi ve Android 14 sürümü ile kutudan çıkacağı doğrulandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.