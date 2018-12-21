Windows Sandbox ile şüpheli uygulamaları izole edebileceksiniz

Windows işletim sisteminde exe uzantılı dosyaları çalıştırmak her zaman güvenli olmayabiliyor. Özellikle internet üzerinde bazı işlemler yaparken exe uzantılı bir dosya kurmanız istendiği için bunun ne kadar güvenli olduğunu o anda göremeyebiliyorsunuz. Kurumlar için bu çok daha riskli hale gelebiliyor. Microsoft bunun için bir yöntem geliştirdi.

Windows Sandbox nedir?

Windows Sandbox adındaki yeni özellik geçici ve güvenli bir masaüstü ortamı oluşturuyor. Kullanıcılar güvenemedikleri exe dosyalarını burada test edebiliyor. Sadece güvenlik değil uyumluluk sorunlarını da burada görebiliyor. Böylece sistemde kalıntı ve zarar bırakmadan kurup kaldırabiliyor.

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Ana sistemden tamamen ayrı bir izole çekirdek oluşturan Sandbox her çalıştırdığınızda sanal bir Windows işletim sistemi kuruyor. Bu sistem 4GB RAM, 1GB bellek, 2 işlemci çekirdeği gerektiriyor. Daha akıcı çalışma için ise 8GB RAM, 4 işlemci çekirdeği ve SSD gerekiyor.

Temel mantık sanallaştırmaya dayandığı için BIOS üzerinde bunun etkin olması şart. Microsoft Hypervisor kullanılarak bu sanal güvenli ortam oluşturulabiliyor. Sandbox özelliği Windows özelliklerinden aktif edilebiliyor.

Windows Sandbox daha çok kurumlara hitap eden bir çözüm olmuş. Hali hazırda Windows 10 Pro ve Enterprise sürümlerinin Insider programında denemeye sunuldu.