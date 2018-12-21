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Windows Sandbox ile şüpheli uygulamaları izole edebileceksiniz

Özellikle kurumsal tarafta exe uzantılı dosyaları çalıştırmak oldukça riskli olabiliyor. Windows Sandbox özelliği bu açıdan BT yöneticilerine önemli bir kolaylık sağlayacak.
5 ay
10,6b
1
8
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows işletim sisteminde exe uzantılı dosyaları çalıştırmak her zaman güvenli olmayabiliyor. Özellikle internet üzerinde bazı işlemler yaparken exe uzantılı bir dosya kurmanız istendiği için bunun ne kadar güvenli olduğunu o anda göremeyebiliyorsunuz. Kurumlar için bu çok daha riskli hale gelebiliyor. Microsoft bunun için bir yöntem geliştirdi.

Windows Sandbox nedir?

Windows Sandbox adındaki yeni özellik geçici ve güvenli bir masaüstü ortamı oluşturuyor. Kullanıcılar güvenemedikleri exe dosyalarını burada test edebiliyor. Sadece güvenlik değil uyumluluk sorunlarını da burada görebiliyor. Böylece sistemde kalıntı ve zarar bırakmadan kurup kaldırabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Yeni Hometech bilgisayarlar satışa sunuldu"

Ana sistemden tamamen ayrı bir izole çekirdek oluşturan Sandbox her çalıştırdığınızda sanal bir Windows işletim sistemi kuruyor. Bu sistem 4GB RAM, 1GB bellek, 2 işlemci çekirdeği gerektiriyor. Daha akıcı çalışma için ise 8GB RAM, 4 işlemci çekirdeği ve SSD gerekiyor.

Temel mantık sanallaştırmaya dayandığı için BIOS üzerinde bunun etkin olması şart. Microsoft Hypervisor kullanılarak bu sanal güvenli ortam oluşturulabiliyor. Sandbox özelliği Windows özelliklerinden aktif edilebiliyor.

Windows Sandbox daha çok kurumlara hitap eden bir çözüm olmuş. Hali hazırda Windows 10 Pro ve Enterprise sürümlerinin Insider programında denemeye sunuldu.

 

https://www.techpowerup.com/250780/microsoft-windows-sandbox-securely-runs-suspicious-apps-in-isolation Yorum Yaz
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burakdc 5 ay en beğenilen
Kurumlardan cok oyunlara crack arayan geclıgın ısıne yarayacak gıbı . Çunku kurumlarda filanca beyin yada falanca hanımın sekreteri nette nekadar tool bar, kahve fal programı varsa hepsını kuruyor ve tum sistemin anasını seviyor. :D
Kurumlardan cok oyunlara crack arayan geclıgın ısıne yarayacak gıbı . Çunku kurumlarda filanca beyin yada falanca hanımın sekreteri nette nekadar tool bar, kah...
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ssphnx 5 ay
Mevzuya daha geniş açıdan bakmak gerek. Son kullanıcı tarafı için sıradan zararlı yazılımları engellemek adına atılan adım gibi görünse de kurum ve kuruluşlar yani enterprise lisansa sahip olanlar için güzel bir entegrasyon olmuş. Evet, internet ortamındaki çoğu yazılım belki Sandboxie gibi uygulamalardan; vmware ya da Virtualbox gibi sanallaştırma yazılımlarından kaçamayabilir ama işin bir de bankalar gibi hedeflenen gelişmiş saldırılara maruz kalan tarafı var. Çoğu kurum yamaları geçmiş olmasına rağmen makrolar sonucunda zararlı yazılımlardan etkilenebiliyor. Hadi makroları bir yana bıraktık diyelim, sanallaştırma yazılımlarındaki açıklıklar sonucunda zararlılar host makineye bulaşabiliyor.
Windows Defender'ı yeni sürüm ile birlikte sandboxta çalıştırarak güzel bir güvenlik çözümü sağlayan Microsoft'un bu adımını da oldukça güzel karşılıyorum.
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Turkforce 5 ay
Sandboxie ile aynı şey değilki bu. Bildiğin hyper-v entegre etmiş. Yada Windows7 için konuşursak xp mode gibi uyduruk bir çözüm olmuş.
3-5mb lık sandboxie'nin yaptığı işi yapmak için En az 4, tavsiye 8gb ram isteyen bir saçmalık.
Zaten 4GB ile Virtualbox - Vmware vs. ile akıcı şekilde istediğiniz sistemi çalıştırabiliyorsunuz.
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The Hollow 5 ay
Geçen gün okumuştum haberi. Bayağı iyi oldu bu Sandbox özelliği. Sandboxie kullanmama gerek kalmadı. Tabii önceden lifetime lisans satın almış olanlar için, Sandboxie hala çok daha iyi durumda. Çünkü, bayağı gelişmiş ayarlamalar, seçenekler sunuyorlar.
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Omisis046 5 ay
Sandboxie diye bir program vardı zaten benzer işi yapan.
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sosisvesalam 5 ay
virtualbox ve vmware gibi uygulamalardan ne farkı olacak ayrıca bu sanallaştırma programlarından farklı olarak tehlikeli bir şey denenecekse deep freeze de kullanılabilir.
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jimhendrix 5 ay
Çöp uygulamaları kaldırmaya izin verin önce.
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burakdc 5 ay en beğenilen
Kurumlardan cok oyunlara crack arayan geclıgın ısıne yarayacak gıbı . Çunku kurumlarda filanca beyin yada falanca hanımın sekreteri nette nekadar tool bar, kahve fal programı varsa hepsını kuruyor ve tum sistemin anasını seviyor. :D
1 Yanıt Yanıtla +10
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Omisis046 5 ay burakdc
burakdc
Kurumlardan cok oyunlara crack arayan geclıgın ısıne yarayacak gıbı . Çunku kurumlarda filanca beyin yada falanca hanımın sekreteri nette nekadar tool bar, kahve fal programı varsa hepsını kuruyor ve tum sistemin anasını seviyor. :D

Yo emaillerden çok virüs bulaşıyor. Kurum der ki bütün çalışanlar emaillerine bakmak için Windows Sandbox kullanacak der. Bu şekilde önemli bir siber saldırı yöntemi kurutulmuş olur.
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