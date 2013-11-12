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Windows Store Ekim ayında günde 1.7 milyon indirme rakamını gördü

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Store Ekim ayında günde 1.7 milyon indirme rakamını gördü

Microsoft'un geçen yıl itibariyle kullanıma sunduğu ve masaüstü uygulamaların indirilebildiği Windows Store henüz büyük indirme rakamlarına ulaşamadı. Hem Windows 8 hem de Windows RT uygulamaları indiriliyor olmasına rağmen, gerek PC tarafında gerekse tablet tarafında Windows 8 büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşamadığı için uygulama indirme de sınırlı sayıda kalıyor.

Microsoft tarafından yayınlanan rakamlara göre Windows Store Ekim ayı içerisinde toplam 51.2 milyon uygulama indirme rakamına ulaştı. Bu da günlük 1.7 milyon indirme sayısı anlamına geliyor. 

Haziran ayında Windows Store 36 milyon indirme rakamını görürken, günlük ortalama ise 1.2 milyonda kalmıştı. Haziran ayına göre yüzde 38 civarında bir artış mevcut. 

Kullanıcılar genelde ücretsiz uygulamalara yöneliyor. Ekim ayındaki 51 milyon indirme rakamının sadece 1.3 milyonu ücretli uygulamalardan oluşuyor. Kalan 49.9 milyon ise ücretsiz uygulamalar. Windows 8.1 güncellemesi ile birlikte daha küçük boyutlu tabletlerin piyasaya sürülmesi uygulama indirme rakamlarına da olumlu etki yapacak. 

http://microsoft-news.com/microsoft-windows-store-hits-1-7m-daily-downloads-in-october/ Yorum Yaz
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cceviz 5 yıl
o da instagram sayesinde olmuştur.
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ErdemZen 5 yıl
Store'un en büyük sorunu uygulama fiyatları. Android gibi ücretsiz uygulama sunup reklam kar etme yoluna yönelmeliler.
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Orichi 5 yıl
inanmammmm

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seven44 5 yıl
güzel bir rakam bence
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AdamsınDrogba 5 yıl
Marketde uygulama az diye oyun firmalarıda bir tokat atıp herşeyi paralı yapıyor.
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LifeinBlue 5 yıl
Microsoft batacak yakında =)
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olağan_şüpheli 5 yıl AdamsınDrogba
AdamsınDrogba

Marketde uygulama az diye oyun firmalarıda bir tokat atıp herşeyi paralı yapıyor.

2 tl olsa gene iyi.7 tl civarında dandik oyunlar bile. kaliteli oyunlar 15 tl civarı.
gerçi 512 rama uğramıyorlar beleş olsada farketmiyor
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Okisht 5 yıl
güzel bir rakam bence, ücretsiz uygulamaların fark atması geliştiricileri de ücretsiz uygulama yapmaya itecektir.
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