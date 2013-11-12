Windows Store Ekim ayında günde 1.7 milyon indirme rakamını gördü





Microsoft'un geçen yıl itibariyle kullanıma sunduğu ve masaüstü uygulamaların indirilebildiği Windows Store henüz büyük indirme rakamlarına ulaşamadı. Hem Windows 8 hem de Windows RT uygulamaları indiriliyor olmasına rağmen, gerek PC tarafında gerekse tablet tarafında Windows 8 büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşamadığı için uygulama indirme de sınırlı sayıda kalıyor.





Microsoft tarafından yayınlanan rakamlara göre Windows Store Ekim ayı içerisinde toplam 51.2 milyon uygulama indirme rakamına ulaştı. Bu da günlük 1.7 milyon indirme sayısı anlamına geliyor.





Haziran ayında Windows Store 36 milyon indirme rakamını görürken, günlük ortalama ise 1.2 milyonda kalmıştı. Haziran ayına göre yüzde 38 civarında bir artış mevcut.





Kullanıcılar genelde ücretsiz uygulamalara yöneliyor. Ekim ayındaki 51 milyon indirme rakamının sadece 1.3 milyonu ücretli uygulamalardan oluşuyor. Kalan 49.9 milyon ise ücretsiz uygulamalar. Windows 8.1 güncellemesi ile birlikte daha küçük boyutlu tabletlerin piyasaya sürülmesi uygulama indirme rakamlarına da olumlu etki yapacak.

http://microsoft-news.com/microsoft-windows-store-hits-1-7m-daily-downloads-in-october/