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Windows Store hayal kırıklığına doğru gidiyor

Windows 10 ile birlikte evrensel bir mağaza konseptine geçiş yapan Microsoft, yine de beklenen ilgiyi yakalayamıyor. Özellikle oyun tarafında yarı yarıya bir beklenti düşüşü söz konusu.
2 yıl
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50
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yazılım dünyasında daha rekabetçi olabilmek adına, platform sahiplerinin uygulama mağazasına sahip olması ve desteklemesi önem taşıyor. Uzun süre Windows Phone tarafında uygulama mağazası işleten Microsoft, Windows 8 ile birlikte masaüstü uygulama mağazasına da hoş geldin demişti. Bununla birlikte işler yolunda gitmiyor.

Ne mobil ne de masaüstü tarafında rakipleri kadar büyük rakam ve gelirlere ulaşamayan Microsoft, Windows 10 ile birlikte evrensel bir mağaza konseptine geçiş yapmıştı. Yine de mağaza beklenen ilgiyi yakalayamıyor. Özellikle oyun tarafında.

Hatırlanacağı üzere geçen yıl Fable Legends oyunu Windows 10 mağazasına özel olarak piyasaya sürülmüş ve bu yıl da ani bir kararla iptal edilmişti. Ayrıca geliştirici stüdyo Lionhead de kapatılmaktan kurtulamamıştı. Kotaku’nun bu başarısızlık üzerine yaptığı bir araştırma, Windows Store mağazasının yöneticilerde oluşturduğu hayal kırıklığını da ortaya çıkardı.

Ayrıca Bkz. "Microsoft, kurumlara yönelik taahhütlü Surface tablet satışlarına başlıyor"

Elde edilen bilgilere göre, Xbox One ve Windows işletim sistemi için yayınlanan Fable Legends, mağazada beklenen ilgiyi göremedi. Mevcut indirme sayılarının Windows 10 ve Xbox One tarafında iki kat olması bekleniyordu. Zaten free-to-play olan oyun, iç satışlardan da neredeyse beklentilerin yarısını elde edebildi.

Yöneticilerin yaptığı araştırmada ise, Rise of the Tomb Rider PC sürümünün yüzde 98’inin Steam üzerinden indirildiği görülmüş. Yine Minecraft oyunu için de aynı sonuçlara ulaşılmış. Steam haricindeki diğer indirme platformlarının büyük sıkıntılar yaşattığı ifade ediliyor.

Microsoft, yeni konseptinde aslında iOS App Store ve Mac App Store gibi örneklerden yola çıkarak beklentilerini artırmıştı. Gel gör ki, Windows kullanıcılarını mağazaya çekebilmek mümkün olmadı. Fable Legends gibi mağazaya özel çıkan bir oyun bile bu durumu değiştiremedi.

Microsoft’un bir süredir eski Xbox One oyunlarını Windows 10 platformuna getirdiği biliniyor. Kaynaklar, mümkün olan her yerde kayıpları azaltabilmenin bir yolu olarak bunun yapıldığını ifade ediliyor. Haftaya başlayacak E3 2016 fuarında da Windows 10 için yeni oyunların duyurulması bekleniyor. 

 

http://wccftech.com/microsoft-sources-win-store-giant-disaster-2x-xbox-windows-10-installs/ Yorum Yaz
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simbolmina 2 yıl en beğenilen
alprkrkmz
Google Playde ücretsiz olan Angry Birds ü parayla satmaya kalkışırsan şaşırmaman gerek Microsoft. Hem çok para kazanayım hem Mağaza büyüsün hem de bunu yaparken diğerlerinden daha pahalı olayım dersen olmuyor. Ne yiyip içiyor bu şirketi yönetenler anlayamıyorum.

Angry Birds yapımcıları satıyordur onu. Adamlar f2p yapalım diyecek de MS mi hayır olmaz diyecek?
alprkrkmzGoogle Playde ücretsiz olan Angry Birds ü parayla satmaya kalkışırsan şaşırmaman gerek Microsoft. Hem çok para kazanayım hem Mağaza b...
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alprkrkmz 2 yıl
Google Playde ücretsiz olan Angry Birds ü parayla satmaya kalkışırsan şaşırmaman gerek Microsoft.

Hem çok para kazanayım hem Mağaza büyüsün hem de bunu yaparken diğerlerinden daha pahalı olayım dersen olmuyor. Ne yiyip içiyor bu şirketi yönetenler anlayamıyorum.
Google Playde ücretsiz olan Angry Birds ü parayla satmaya kalkışırsan şaşırmaman gerek Microsoft.Hem çok para kazanayım hem Mağaza büyüsün hem de bu...
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BigEng 2 yıl
Steam denen şey olduğu sürece oyun satımı konusunda başarılı olmak imkansız artık . Adamlar çok fena indirimler yapıyorlar. Steamin dışında en çok beğendiğim humble bundle dır. Oradan da bir ton oyun almışlığım var . Origindeki oyunlar oraya özel olmasa oranında bir halta yarayacağı yokta :D
Steam denen şey olduğu sürece oyun satımı konusunda başarılı olmak imkansız artık . Adamlar çok fena indirimler yapıyorlar. Steamin dışında en çok beğendiğim hu...
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Amd64x2 2 yıl
Ben 4 ay lumia 720 kullandım mağaza göremedim.
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darkaura 2 yıl
microsoftun her yeni atiliminin bu sekilde sonlanmasinin nedeni onceliklerinin kullanici deneyimi olmamasi. apple belkide microsoftdan bile daha tekelci ve paraci olabilir ama urunlerinin onceligi kullanici tecrubesidir, kullaniciya verilecek premium hissiyatidir. microsoft rekabeti kullaniciya kolaylik saglayip, onu etkileyecek urunlerle saglamak yerine her seferinde belli tekellerini kullarak kullaniciyi ve ureticileri koyun gibi yonlendirme yolunu seciyor. 2binlerdeki gibi sektorede tek buyuk platform sahibi oldugu zamanlarda bu yontem cok guzel isliyordu ama simdi alternatifler var. kimse birilerinin sirket bilancosundaki rakamlari yukseltmek icin yaptigi sacma dayatmalara katlanmiyor.
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dandanakan44 2 yıl
Batsin gitsin sacmalik zaten
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dawras 2 yıl
Dunyanin en gereksiz appleriyle dolu bir store cok nadir bakiyorum.
Macos daki app store da buyuk programlarda var ise yariyor ondan insani cekiyor. Atiyorum davinci programini internette aramadan direk hesabinla girip alabiliyosun app storedan.
Windowsta ise canli tv izle, yemek tarifi, en guzel araba fotolari falan. Ise yariyan uygulama sayisi az. (Win 8.1 zamani boyleydi simdi artmissa bilemiyorum ama microsoft yine topuguna sikicak bir yol bulmustur eminim...)
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Guest-886E0E634 2 yıl
çok biliyorsunuz ya angry birds oynamayan adamlar oyunun derdine düşmüş oyun bilgisayar sürümü paralı buda şirket ile alakalı oyun windows 10 telefon sürümü için ücretsiz sürümlerin hepsi var bilip bilmeden ezbere konuşmayın fanboylugun alemi yok. Alışmışsınız beleş apklara beleş oyunlara o zaman ps4 de online oynamak için para istiyorlar onada bindirin hadi adamlar hem oyuna para verdiriyor hemde online oynayabilmek için plus ücreti alıyor. Şirket oyunu f2p yap dedi de windwos mu yok para alacaz dedi ne acayipsiniz ya bilip bilmeden yazıyorsunuz.
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A.F.Y.D 2 yıl
zaten biliyordum böyle olacağını
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mavizaman 2 yıl
windowsu kim nimetten sayıyor allah aşkına "beklenen ilgi" ne demek?
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Master_Evil 2 yıl
microsoft hiç girmeyecektin bu işlere, efendi efendi windowsunu yapıp duracaktın kenarda
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Flag SHİP Killer 2 yıl
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Umutcan 2 yıl
Telefonda tutmaması tamam, windows phone tutmadı zaten mağaza ne kadar tutsun. Ama desktopta zaten mağazanın pek bir anlamı yok, masaüstü bilgisayarda "app" tipi basit uygulamalar kullanmak anlamsız.
Bu uygulamalar html5 tabanlı bir web sitesinden fazla işleve sahip değiller, dolayısıyla browsera adres yazıp siteye girip klavye/mouse ile rahatça işini görüyor kullanıcılar. App'lere bir tek mobil platformda ihtiyaç oluyor çünkü
her ne kadar optimizasyonlar olsa da mobil cihazlarda browser'dan sitelerde gezerken dokunma/script glitchleri vs. olabiliyor. Masaüstünde ise bu sıkıntılar zaten olmadığından herşeye ayrı app yapılması gereksiz.
Masaüstü yazılım çeşitliliğinde ise zaten profesyonel sektörden oyunlara kadar Windows lider ve görünüşe göre de epey süre lider kalacak.
Bilgisayarınızda bu tarz "app" kullanma gereksinimini illa hissediyorsanız bluestacks veya genymotion gibi android emulatörlerini kullanarak android mağazasından faydalanmanızı öneririm.
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savasserter 2 yıl
İki yıl windows 8.1 ve son bir yıldır windows10 kullanıyorum. Kullandığım cihaz dokunmatik ekranlı thinkpad yoga. İnanın mağazadan tek indirdiğim uygulama asphalt8. Her şey var uygulama yok. Marketde dolaşmaktan o kadar sıkıldım ki son altı aydır bir kere bile girmedim. Windows masaüstü-dizüstü işletim sistemi olarak kalır ve ömrünü bu şekilde tamamlar, kimse başka türlü beklentilere girmesin.
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GenkaNuank 2 yıl
Steam Steam Steam Steam Steam Steam Steam Steam Steam
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