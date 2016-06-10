Windows Store hayal kırıklığına doğru gidiyor

Yazılım dünyasında daha rekabetçi olabilmek adına, platform sahiplerinin uygulama mağazasına sahip olması ve desteklemesi önem taşıyor. Uzun süre Windows Phone tarafında uygulama mağazası işleten Microsoft, Windows 8 ile birlikte masaüstü uygulama mağazasına da hoş geldin demişti. Bununla birlikte işler yolunda gitmiyor.

Ne mobil ne de masaüstü tarafında rakipleri kadar büyük rakam ve gelirlere ulaşamayan Microsoft, Windows 10 ile birlikte evrensel bir mağaza konseptine geçiş yapmıştı. Yine de mağaza beklenen ilgiyi yakalayamıyor. Özellikle oyun tarafında.

Hatırlanacağı üzere geçen yıl Fable Legends oyunu Windows 10 mağazasına özel olarak piyasaya sürülmüş ve bu yıl da ani bir kararla iptal edilmişti. Ayrıca geliştirici stüdyo Lionhead de kapatılmaktan kurtulamamıştı. Kotaku’nun bu başarısızlık üzerine yaptığı bir araştırma, Windows Store mağazasının yöneticilerde oluşturduğu hayal kırıklığını da ortaya çıkardı.

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Elde edilen bilgilere göre, Xbox One ve Windows işletim sistemi için yayınlanan Fable Legends, mağazada beklenen ilgiyi göremedi. Mevcut indirme sayılarının Windows 10 ve Xbox One tarafında iki kat olması bekleniyordu. Zaten free-to-play olan oyun, iç satışlardan da neredeyse beklentilerin yarısını elde edebildi.

Yöneticilerin yaptığı araştırmada ise, Rise of the Tomb Rider PC sürümünün yüzde 98’inin Steam üzerinden indirildiği görülmüş. Yine Minecraft oyunu için de aynı sonuçlara ulaşılmış. Steam haricindeki diğer indirme platformlarının büyük sıkıntılar yaşattığı ifade ediliyor.

Microsoft, yeni konseptinde aslında iOS App Store ve Mac App Store gibi örneklerden yola çıkarak beklentilerini artırmıştı. Gel gör ki, Windows kullanıcılarını mağazaya çekebilmek mümkün olmadı. Fable Legends gibi mağazaya özel çıkan bir oyun bile bu durumu değiştiremedi.

Microsoft’un bir süredir eski Xbox One oyunlarını Windows 10 platformuna getirdiği biliniyor. Kaynaklar, mümkün olan her yerde kayıpları azaltabilmenin bir yolu olarak bunun yapıldığını ifade ediliyor. Haftaya başlayacak E3 2016 fuarında da Windows 10 için yeni oyunların duyurulması bekleniyor.