Wolfenstein: Youngblood'ın PC sürümü, planlanan tarihten bir gün önce piyasada

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Bethesda, Wolfenstein: Youngblood’ın PC sürümünü beklenenden bir gün önce piyasaya sürüyor. Normalde 26 Temmuz tarihinde oyuncularla buluşması beklenen oyun, bugün (25 Temmuz) piyasaya sürülüyor.

Oyunu satın alan ve RTX kart sahibi oyuncular için ise üzücü bir haberimiz var. Vulkan API’nin sunduğu RTX desteğine sahip ilk yapım olacak oyun, maalesef bu desteği ileri bir tarihte yayınlanacak yama ile kazanacak.

Oyunun yapımcısı Jerk Gustafsson’un da belirttiği üzere RTX desteği oyuna Nvidia mühendisleri tarafından eklenecek. Verilen bilgilere göre mühendisler bu konuda yoğun mesai harcıyorlar.

Daha önceden Nvidia’nın oyunu RTX kartı alan müşterilere ücretsiz dağıtacağı duyurusu yapıldığından söz konusu yamanın çok gecikmeyeceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Oyunu henüz satın almadıysanız ve sisteminizin oyun için yeterli olup olmadığını bilmiyorsanız aşağıda yer alan donanım ihtiyaçlarına göz atabilirsiniz.

En düşük donanım:

İşlemci: AMD FX-8350/Ryzen 5 1400 veya Intel Core i5-3570/i7-3770

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 770 4 GB veya eş değer bir AMD kart

Depolama: 40 GB

Tavsiye edilen donanım:

İşlemci: AMD FX-9370/Ryzen 5 1600X veya Intel Core i7-4770

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6 GB veya eş değer bir AMD kart

Depolama: 40 GB

https://www.guru3d.com/news-story/pc-version-wolfenstein-youngblood-will-be-released-on-july-25-without-rtx-support.html