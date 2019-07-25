Wolfenstein: Youngblood'ın PC sürümü, planlanan tarihten bir gün önce piyasada

Oyunu satın alan ve RTX kart sahibi oyuncular için ise üzücü bir haberimiz var. Vulkan API’nin sunduğu RTX desteğine sahip ilk yapım olacak oyun, maalesef bu desteği ileri bir tarihte yayınlanacak yama ile kazanacak.
Oyunun yapımcısı Jerk Gustafsson’un da belirttiği üzere RTX desteği oyuna Nvidia mühendisleri tarafından eklenecek. Verilen bilgilere göre mühendisler bu konuda yoğun mesai harcıyorlar.
Daha önceden Nvidia’nın oyunu RTX kartı alan müşterilere ücretsiz dağıtacağı duyurusu yapıldığından söz konusu yamanın çok gecikmeyeceğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Oyunu henüz satın almadıysanız ve sisteminizin oyun için yeterli olup olmadığını bilmiyorsanız aşağıda yer alan donanım ihtiyaçlarına göz atabilirsiniz.
En düşük donanım:
İşlemci: AMD FX-8350/Ryzen 5 1400 veya Intel Core i5-3570/i7-3770
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 770 4 GB veya eş değer bir AMD kart
Depolama: 40 GB
Tavsiye edilen donanım:
İşlemci: AMD FX-9370/Ryzen 5 1600X veya Intel Core i7-4770
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6 GB veya eş değer bir AMD kart
Depolama: 40 GB
https://www.guru3d.com/news-story/pc-version-wolfenstein-youngblood-will-be-released-on-july-25-without-rtx-support.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle