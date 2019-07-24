PUBG Mobile güncellemesi ile pek çok yenilik geldi

Battle royale oyunlarının en çok kazananlarından birisi olan PUBG, mobil tarafta önemli bir güncelleme yaptı. Bir süredir beta sürecinde olan 0.13.5 güncellemesi pek çok iyileştirmenin yanında yenilikler de sunuyor.

PUBG Mobile 0.13.5 güncellemesi neler sunuyor?

Güncellemedeki ilk detay HDR moduna High Frame Rate seçeneği eklenmesi oldu. Oyunda görsel kaliteyi daha yukarı çekecek olan HFR seçeneği sadece belirli Android telefonlarda kullanılabiliyor.

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İkinci olarak oyuna yeni bir silah eklendi. Erangel ve Vikendi haritalarında kullanılan yeni hafif makinalı silah PP-19 adını taşıyor. 53 fişeklik şarjörü olan silah 35 hasar veriyor ve 6x dürbün kullanabiliyor. Üçüncü olarak oyuncular oda modunda TPP takım ölüm maçları yapabilecekler.

Diğer taraftan Sezon 8 için okyanus temalı görünümler ve eşyalar kullanıma sunuldu. Tüm Sezon 8 görünümleri için Altın seviye yeterli oluyor. Ayrıca Sezon 2 ve 3’ten bazı eşyalar yeni sezona eklendi. Yine Alan Walker’ın yeni parçası ve temaları için görevleri tamamlamanız gerekiyor.

İyileştirme olarak ise iOS tarafında oyunun arka planda güncelleme yapabilmesi, bonus etkinliklerde puanların gerçek zamanlı olarak gösterilmesi, görsel atmosferde düzeltmeler yapılması şeklinde maddeler yer alıyor.







