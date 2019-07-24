Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PUBG Mobile güncellemesi ile pek çok yenilik geldi

PUBG Mobile 0.13.5 güncellemesi ile birlikte oyuna yeni bir hafif makinalı tüfek, yeni ölüm maçı, HDR moduna High Frame Rate seçeneği ve Sezon 8 görünümleri eklendi.
21 dk.
173
52
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Battle royale oyunlarının en çok kazananlarından birisi olan PUBG, mobil tarafta önemli bir güncelleme yaptı. Bir süredir beta sürecinde olan 0.13.5 güncellemesi pek çok iyileştirmenin yanında yenilikler de sunuyor.

PUBG Mobile 0.13.5 güncellemesi neler sunuyor?

Güncellemedeki ilk detay HDR moduna High Frame Rate seçeneği eklenmesi oldu. Oyunda görsel kaliteyi daha yukarı çekecek olan HFR seçeneği sadece belirli Android telefonlarda kullanılabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Galaxy Note 10 detaylanıyor"

İkinci olarak oyuna yeni bir silah eklendi. Erangel ve Vikendi haritalarında kullanılan yeni hafif makinalı silah PP-19 adını taşıyor. 53 fişeklik şarjörü olan silah 35 hasar veriyor ve 6x dürbün kullanabiliyor. Üçüncü olarak oyuncular oda modunda TPP takım ölüm maçları yapabilecekler.

Diğer taraftan Sezon 8 için okyanus temalı görünümler ve eşyalar kullanıma sunuldu. Tüm Sezon 8 görünümleri için Altın seviye yeterli oluyor. Ayrıca Sezon 2 ve 3’ten bazı eşyalar yeni sezona eklendi. Yine Alan Walker’ın yeni parçası ve temaları için görevleri tamamlamanız gerekiyor.

İyileştirme olarak ise iOS tarafında oyunun arka planda güncelleme yapabilmesi, bonus etkinliklerde puanların gerçek zamanlı olarak gösterilmesi, görsel atmosferde düzeltmeler yapılması şeklinde maddeler yer alıyor.

PUBG Mobile: App Store II Google Play



 

https://www.xda-developers.com/download-pubg-mobile-0-13-5-beta-adds-a-high-frame-rate-mode-on-hdr-quality-new-smg-and-seasonal-upgrades/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 21 dk. GÖRÜNTÜLENEN PUBG Mobile güncellemesi ile pek çok yenilik geldi Sonraki 3. nesil Ryzen Threadripper işlemcisi açığa çıktı 1 sa. Bulgaristan’ın elindeki Bitcoin varlığı altın rezervlerinden fazla 1 sa. Omurgalıların evriminde önemli bir nokta: Sudan karaya çıkış 2 sa. TSMC, 3nm EUV çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürüyor 3 sa. Türk Telekom'un limitsiz sabit internet paketleri yenilendi: İşte yeni fiyatlar 3 sa. Huawei Mate 30 Pro canlı olarak görüntülendi 4 sa. Doğada çözünebilir parçalardan üretilen LEGO Treehouse 4 sa. Galaxy Note 10 detaylanıyor 5 sa. Sevilen Sıra Tabanlı JRPG Langrisser Mobile Türkçe Olarak Türkiye'de 5 sa. LG'nin 2019 model akıllı TV'lerine HomeKit ve AirPlay 2 desteği geliyor 6 sa. Lockheed Martin: "2020'den itibaren Türkiye'de F-35 parçası üretilmeyecek" 6 sa. 2019 Audi Q3 Sportback tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 7 sa. Chrome'un iOS versiyonuna kredi kartı tarama özelliği geliyor 7 sa. Apple, App Store aramalarında kendi uygulamalarını üst sıraya çıkarmakla suçlanıyor 8 sa. Tencent, retro oyun akışı hizmeti Antstream'e yatırım yaptı 8 sa. Apple yeni bir güncelleme ile eski iOS cihazlardaki GPS sorununu düzeltti 9 sa. Facebook'un kripto parası Libra henüz piyasaya çıkmadan, dolandırıcılığı başladı 20 sa. Yeni konsollara güç verecek AMD Flute yongası sızdı 21 sa. Gençlik Bakanlığı'ndan 25 bin TL ödüllü Genç Hackathon yarışması 21 sa. RTX 2080 Super raflardaki yerini aldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışan mühendislerden uyarı: Apar...
DH Forum
2020 Hyundai Sonata Hybrid tanıtıldı: Güneş panelli tavan ve y...
DonanımHaber
RAM alacaklara kötü haber
DonanımHaber
Puffin OS akıllı telefon pazarında devrim yapma niyetinde
DonanımHaber
11 Yaşındaki Kızımın Sizlerden Bir Ricası Var :)
DH Forum
Resident Evil 6'nın Switch Versionundan 5 Dakikalık Oynanış Vi...
Bölüm Sonu Canavarı
Overwatch'ın Role Queue Sistemi Test Sunucularında Denemeye Aç...
Bölüm Sonu Canavarı
Marvel's Spider-Man En Çok Satan Süper Kahraman Oyunu Olmayı B...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim