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WordPress, 30 yeni kişisel portfolyo temasını kullanıcılara sundu

6 yıl
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1
Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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İnternet siteleri ile uğraşan kişilerin yakında bildikleri ve birçok sitenin altyapısını oluşturan WordPress, fotoğrafçılar, tasarımcılar yada genel olarak görsel sanatlar ile uğraşanlar için yeni temalarını kullanıma sundu.
İnternet dünyasını ünlü ismi WordPress, kişisel portfolyo sayfası hazırlamayı düşünenler için 30 yeni portfolyo temasını kullanıcılara sundu. Hazırlanan temalar oldukça yüksek kalitede ve görsel ürünlerin sergilenmesi konusunda kullanışlı bir yapıda hazırlamış durumda. Düzenli ve sade bir yapıdaki temalar ile sayfaların renk ve font gibi ayarlarında isteğe bağlı olarak değiştirilebiliyor.
Sitelerini daha fazla geliştirmek isteyen kullanıcılar ise yıllık $30 ücret ödeyerek CSS ayarlarına erişebilir, yıllık $60 ücret ödeyerek sitelerine yüksek çözünürlüklü videolar koyabilirler. Yeni portfolyo temaları ulaşmak için hazırlanan özel sayfaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.
http://en.wordpress.com/portfolios/ 


http://en.wordpress.com/portfolios/ Yorum Yaz
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