WordPress siteleri hacker saldırısı altında





En popüler blog platformlarından birisi olan ve bünyesinde milyonlarca blog barındıran WordPress, son günlerde yoğun bir hacker saldırısı altında.





Büyük hosting sitelerinin ve güvenlik uzmanlarının verdiği bilgiye göre, yaklaşın 90 000 adet IP adresinden oluşan bir ağ WordPress sitelerine yoğun bir brute force saldırısı yapıyor. Brute force genelde şifre kırmak için yapılan saldırıları tanımlıyor.





Bazı zaman dilimlerinde 60 milyon istek sayısına ulaşan saldırılarda, kullanıcı adı admin olarak belirlenirken, farklı şifrelerle login ekranları kırılmaya çalışılıyor.





Analizler mevcut tüm WordPress kurulumlarının saldırı altında olduğunu belirtiyor. Saldırılar bir sunucudan değil PC cihazlarından yapılıyor. Temel amaç bazı arka kapılar yerleştirerek sitenin tamamını kontrol etmek.





Güvenlik uzmanları WordPress kullanıcılarının kullanıcı adı ve şifrelerini sağlamlaştırmalarını istiyor.

http://www.theverge.com/2013/4/13/4218846/massive-botnet-using-brute-force-attack-to-target-wordpress-sites