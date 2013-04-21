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Wozniak: Apple yeni ürünleriyle hepimizi çok şaşırtacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Wozniak: Apple yeni ürünleriyle hepimizi çok şaşırtacak

Zaman zaman Apple'a yönelttiği eleştirilerle gündeme gelen firmanın eski kurucularından Steve Wozniak, hisselerin dip yaptığı bu günlerde firma ile ilgili cesaretlendirici açıklamalarda bulundu.

Bir konferansta konuşan Wozniak, hisselerin dip yapmasının hayal kırıklığına neden olduğunu ancak firmanın yeni tanıtacağı ürünlerle herkesi şaşırtacağını dile getirdi.

Hisselerin düşmesi ile yatırımcıların ellerindeki paranın azaldığını ve beklentilerin de düştüğünü belirten Wozniak, bununla birlikte endüstride büyük karların Apple'ın hanesine yazılmaya devam ettiğini ifade etti.

Apple'ın yeni ürünlerinin neler olduğuna dair detay vermeyen Wozniak, kendisinin de bu ürünlerin neler olduğunu bilmediğini, ancak önceki cihazların yeniden makyajlanmış halinden ziyade firmanın daha önce sahip olmadığı ürünler olacağının altını çizdi. 

Wozniak ayrıca firmanın neler geliştirdiğini tahmin etmeyi bıraktığını ve içeriden bilgi sızdırmaya çalışmadığını da sözlerine ekledi.

Wozniak'ın açıklamaları kafa karıştırırken, akla ilk olarak iWatch ve iTV ürünlerinin hazırlandığı ihtimali geliyor. Tamamen yenilenmiş bir iOS 7 işletim sistemi ve mobil ödeme konusunda farklı bir uygulama da diğer ihtimaller arasında.  


http://techcrunch.com/2013/04/19/woz-apples-share-price-may-be-disappointing-now-but-they-will-probably-surprise-us-all/ Yorum Yaz
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K.can.tas 6 yıl en beğenilen
Daha kendide bilmiyor ürünlerin ne olduğunu, nasıl yenilikler getireceğini.Ama herkesi şaşırtacağını iddaa ediyor sanki görmüş gibi ilginç.
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Nightmare70 6 yıl
swat882
insanlar anladı tabi artık hiçbir artı özelliği olmayan iphone telefonu, neden alınsınlar ki? Galaxy s4 , HTC one ve Sony Z dururken ? Ayrıca bu reklam kokan hareketleri geçsin wozniak, kendi kurdukları şirketin batışını böyle izlersiniz işte, bazı şeylerde diretirseniz.. Aynı kalırsanız, değişime ayaka uydurmazsanız her zaman yok olursunuz... Ayrıca 5s den insanlar ne bekliyor ki? hangi Apple S modelinde fiziksel bir değişiklik ya da can alıcı bir özellik koydular ki? Birde son olarak biraz pazarlama stratejisi öğrensinler. Samsungun türkiye için yaptıklarına bak Apple ın daha Türkiyede store u yok... Türkçe siri yok..... vsvsvs.... Ha komik olan kısım ise Apple ın Türkiye pazarı için kılını kıpırdatmadığı halde cahil Türk kullanıcıları bu firmaya tapıyor.. o da ilginç bir husus

Ben zamanında android'in bütün amiral telefonlarını kullandım.Romlar vs herşey denedim artık bıktım bu kargaşadan ve iphone'a geçtim 2 aydır telefonu bir kere bile kapatmadım.Ne hata verdi ne uygulama sonlandı nede telefon şişti.İşte insanların iphone alma sebebi de bu :)) Arada herkes de iphone var diyip alan insanda çok yani ama ben note 2 alıpta internet paketi olmayan adamlarıda gördüm onlarda ayrı bir kitle.
swat882insanlar anladı tabi artık hiçbir artı özelliği olmayan iphone telefonu, neden alınsınlar ki? Galaxy s4 , HTC one ve Sony Z dururken ?...
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gduman 6 yıl
Yorumlar akla ziyan. Apple a pazarlama ogrensin diyen bile var. beyin bedava
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multiTYRT 6 yıl
Woz 76'da Apple'ı kurduğunu hatırladı
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Ragnar Frisch 6 yıl
Başka ülkelerin ürettiklerini fanatiklik yaparak reklamını yapan insanlar... Garip gercekten
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smart1978 6 yıl Ragnar Frisch
Ragnar Frisch

Başka ülkelerin ürettiklerini fanatiklik yaparak reklamını yapan insanlar... Garip gercekten

Apple ürünlerinde herkesçe bilinen yaygın genel birçok donanımsal sorunlara rağmen görmezden gelip Apple fanlığı yapmak kötü.

Aynı şey yerli ürünler için de geçerli.

Mesele Casper Exper dizüstü ürünleri tablet ürünleri genelde kalitesizdir. Ekranları da kalitesizdir ürünleri sık sık arızalanır teknik servis birçok kullanıcısına göre berbattırlar ... Yani gerçekler üzerine eleştiriyorum.


Olay yerli veya yabancı fanlığı yapma olarak düşünmek gafletliktir.

Kim ne hatası varsa bahsedilir. İsterse babamın şirketi olsun .
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DesTroYeR00x 6 yıl
orkunefe
swat882 insanlar anladı tabi artık hiçbir artı özelliği olmayan iphone telefonu, neden alınsınlar ki? Galaxy s4 , HTC one ve Sony Z dururken ? Ayrıca bu reklam kokan hareketleri geçsin wozniak, kendi kurdukları şirketin batışını böyle izlersiniz işte, bazı şeylerde diretirseniz.. Aynı kalırsanız, değişime ayaka uydurmazsanız her zaman yok olursunuz... Ayrıca 5s den insanlar ne bekliyor ki? hangi Apple S modelinde fiziksel bir değişiklik ya da can alıcı bir özellik koydular ki? Birde son olarak biraz pazarlama stratejisi öğrensinler. Samsungun türkiye için yaptıklarına bak Apple ın daha Türkiyede store u yok... Türkçe siri yok..... vsvsvs.... Ha komik olan kısım ise Apple ın Türkiye pazarı için kılını kıpırdatmadığı halde cahil Türk kullanıcıları bu firmaya tapıyor.. o da ilginç bir husus


Hiçbir özelliği olmayan iphone u alsınlar çünkü rami şişmiyor, ağzına kadar doldur yavaşlamıyor, stabilite ve akıcı kullanım yıllarca bozulmuyor, iphone için yazılan uygulamaların hepsi sorunsuz ve akıcı çalışıyor, şarjı çok çabuk doluyor, eksik dediğiniz tüm uygulamalar kafanız zerre kadar birazcık çalışıyorsa kazandırılabiliyor, Ses kalitesi müthiş, ekran renkleri gerçekci en azından beyaz beyaz duruyor mavi değil, virüs girdi çıktı derdi yok, applelar arası konuşurken ses kalitesi inanılmaz denemeyen ip5ten ip5 e konuşsun ne demek istediğimi anlar, şık, malzeme kalitesi çok iyi, ben kaliteliyim diyor vs. vs. uzar gider. Bunun dışında her cihazda, her markada sorun olabilir. Apple'a yolluyorsun yenisini yolluyor. Kim yapıyor ki? Apple Türkiye yatırım yapsa ne olur yapmasa ne olur al sen kullan keyfine bak.
Bu arada cahil dediğin Apple kullanıcılarının hiçbirisi senin gibi hakaret etmiyor kimseye. Annen baban ailecek Samsung mu kullanıyorsunuz ? S3 mü hepinizin elindeki?
Her firmanın iyi yanı var hiçbir firma telefonunu 4 4'lük yapmıyor ve kullanıcısı cahil değildir. Apple'ın stabilitesi, Htc'in ekranı, Experia z'nin su geçirmezliği, Nexus'un ucuzluğu, S4'ün donanımı. Birleştirsen anca bi düzgün telefon oluyor zaten senin kafadan düşünürsek.
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Fantasticoo 6 yıl
Jobs kesin ölmeden önce gelecek 10 yılın projelerini yaptı, bunu da apple ın bir kaç ismi biliyor. Wozniak da bunu biliyor ama detayını bilmiyor olabilir
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THESTER 6 yıl
Androidcilere gore apple batiyor nokia batiyor microsoft batiyor blackberry batiyor bi google'la Samsung batmiyor zaten :D
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Celtic Warrior 6 yıl
Sanırım Steve in Apple bıraktıklarını kullanacaklar.

Bu arada boşverin android kullanıcılarını bunun için bir quote vardı; A dog that barks doesn't bite diye. Onlar kendi çaplarında gezer ama her zaman şu soruyu kafalarından atamazlar: Android için var mı ? Android ne zaman gelecek ? Hiç bir iOS kullanıcısının böyle bir soru sorduğunu ben görmedim.....
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nightsoldier 6 yıl
Ekranin hem yatayda hem dikeyde daha buyuk olmasi gerekiyor. Zira buyuk ekranli telefonlarin tasimasi zor olsada internet kullanimi cok rahat. İzellikle benim gibi internetteki isinin biyuk kismini cepten halleden insanlar icin buyuk ekran buyuk kolaylik oluyor. İosun stabilitesi androidde olsaydi dusunmeden s3 veya note2 alirdim. Ama hem marketindeki zararli yazilimlar hem de iostaki akiciligin olmayisi beni applea mecbur birakti. İyi ki de birakmis diyorum. Ama tek dilegim ekranin buyumesi...
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8Nasri8 6 yıl
Samsung cakma(özenti) diyenler 2010 yilinda nexus s ile android 2.3 cikti ve bu isletim sisteminde bildirim cubugu vardi apple iphone ne yapti gitti 2011 yilinda ios 5 ile (iphone 4s ile ) iosa bildirim cubugu ekledi.
SIMDI SOYLEYIN KIM CAKMA , OZENTI??
boyle yazdigim icin ozr dilerim teldeyimde...
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MetinMumcu 6 yıl
Duzgun stabil calismadiktan sonra napim 2 gb rami napim 4 cekirdek 1.9 Ghz islemciyi ??? Apple i yillardir kullaniyorum fanboy degilim her zaman ki dedigim gibi android cihaz alicak olsam malzeme kalitesinden carpan Samsung yerine Lg nexus 4 alirim alicam da sevdim 2. Tel olarak
iphone daki facebook kasmasi programla alakali puhahah onu bile iphone a yanaitan arkadaslar gidip andorid e 2000 lira veriyo sonra bakiyo iphone daha iyi zoruna gidiyo ben yandim baskasi da yansin diyo


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THESTER 6 yıl
Androidcilere gore apple batiyor nokia batiyor microsoft batiyor blackberry batiyor bi google'la Samsung batmiyor zaten :D
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interwap 6 yıl
Ben siri ile ilgili olduğunu düşünüyorum.
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