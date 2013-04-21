Wozniak: Apple yeni ürünleriyle hepimizi çok şaşırtacak





Zaman zaman Apple'a yönelttiği eleştirilerle gündeme gelen firmanın eski kurucularından Steve Wozniak, hisselerin dip yaptığı bu günlerde firma ile ilgili cesaretlendirici açıklamalarda bulundu.





Bir konferansta konuşan Wozniak, hisselerin dip yapmasının hayal kırıklığına neden olduğunu ancak firmanın yeni tanıtacağı ürünlerle herkesi şaşırtacağını dile getirdi.





Hisselerin düşmesi ile yatırımcıların ellerindeki paranın azaldığını ve beklentilerin de düştüğünü belirten Wozniak, bununla birlikte endüstride büyük karların Apple'ın hanesine yazılmaya devam ettiğini ifade etti.





Apple'ın yeni ürünlerinin neler olduğuna dair detay vermeyen Wozniak, kendisinin de bu ürünlerin neler olduğunu bilmediğini, ancak önceki cihazların yeniden makyajlanmış halinden ziyade firmanın daha önce sahip olmadığı ürünler olacağının altını çizdi.





Wozniak ayrıca firmanın neler geliştirdiğini tahmin etmeyi bıraktığını ve içeriden bilgi sızdırmaya çalışmadığını da sözlerine ekledi.





Wozniak'ın açıklamaları kafa karıştırırken, akla ilk olarak iWatch ve iTV ürünlerinin hazırlandığı ihtimali geliyor. Tamamen yenilenmiş bir iOS 7 işletim sistemi ve mobil ödeme konusunda farklı bir uygulama da diğer ihtimaller arasında.





http://techcrunch.com/2013/04/19/woz-apples-share-price-may-be-disappointing-now-but-they-will-probably-surprise-us-all/