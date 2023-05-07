Steve Wozniak: Sizi öldürmeye çalışan bir yapay zeka görmek istiyorsanız Tesla alın

Wozniak, Tesla'nın dava açmasından korkmuyor
Wozniak, CNN ile yaptığı röportajda Tesla otomobillerin insanları "öldürmeye" çalıştığını ima ederek şu ifadeleri kullandı: "Aslında bunlara inandım ama yine de gerçeklikten çok uzaklar. Çalışmayan ve her fırsatta sizi öldürmeye çalışan bir yapay zeka örneği istiyorsanız bir Tesla satın alın".Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah