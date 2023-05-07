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    Anlık Bildirim

    Steve Wozniak: Sizi öldürmeye çalışan bir yapay zeka görmek istiyorsanız Tesla alın

    Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak, CNN ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Tesla'nın otomatik pilotu hakkında oldukça sert açıklamalarda bulundu.        
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    Steve Wozniak'tan Tesla'ya sert sözler: Sizi öldürmek istiyor Tam Boyutta Gör
    Steve Wozniak, geçtiğimiz dönemlerde Tesla'ya duyduğu sempati sonucunda bu model elektrikli araçlardan birini satın almış ve otopilot 2.0 sürümünün yayınlanmasının ardından ise garajına ikinci Tesla modelini eklemişti. Ancak ünlü mühendis, on birkaç yıldır Tesla yazılımını ve şirketin lideri Elon Musk'ı oldukça fazla eleştirir hale geldi.

    Wozniak, Tesla'nın dava açmasından korkmuyor

    Wozniak, CNN ile yaptığı röportajda Tesla otomobillerin insanları "öldürmeye" çalıştığını ima ederek şu ifadeleri kullandı: "Aslında bunlara inandım ama yine de gerçeklikten çok uzaklar. Çalışmayan ve her fırsatta sizi öldürmeye çalışan bir yapay zeka örneği istiyorsanız bir Tesla satın alın".

    Steve Wozniak'tan Tesla'ya sert sözler: Sizi öldürmek istiyor Tam Boyutta Gör
    "Öldürmek" kelimesi kulağa çok sert geliyor, özellikle de otomatik pilotun kazaları önlemeye yardımcı olduğu durumlar düşünülünce. Bununla birlikte, yazılım hatalarının kazalara yol açtığı aksi durumların da yaşandığını söylemek gerekiyor.
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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 6 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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