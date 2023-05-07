Steve Wozniak: Sizi öldürmeye çalışan bir yapay zeka görmek istiyorsanız Tesla alın

Tam Boyutta Gör Steve Wozniak, geçtiğimiz dönemlerde Tesla'ya duyduğu sempati sonucunda bu model elektrikli araçlardan birini satın almış ve otopilot 2.0 sürümünün yayınlanmasının ardından ise garajına ikinci Tesla modelini eklemişti. Ancak ünlü mühendis, on birkaç yıldır Tesla yazılımını ve şirketin lideri Elon Musk'ı oldukça fazla eleştirir hale geldi.

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Wozniak, Tesla'nın dava açmasından korkmuyor

Wozniak, CNN ile yaptığı röportajda Tesla otomobillerin insanları "öldürmeye" çalıştığını ima ederek şu ifadeleri kullandı: "Aslında bunlara inandım ama yine de gerçeklikten çok uzaklar. Çalışmayan ve her fırsatta sizi öldürmeye çalışan bir yapay zeka örneği istiyorsanız bir Tesla satın alın".

Tam Boyutta Gör "Öldürmek" kelimesi kulağa çok sert geliyor, özellikle de otomatik pilotun kazaları önlemeye yardımcı olduğu durumlar düşünülünce. Bununla birlikte, yazılım hatalarının kazalara yol açtığı aksi durumların da yaşandığını söylemek gerekiyor.

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Steve Wozniak'tan Tesla'ya sert sözler: Sizi öldürmek istiyor