XFX tek slot tasarımlı Radeon HD 5770 modellerini gösterdi

Ekran kartı üreticisi XFX, PowerColor'dan sonra tek slot tasarımlı Radoen HD 5770 modellerini gösteren ikinci isim oldu. Farklı kullanım ihtiyaçları için tek slot tasarımlı iki yeni Radeon HD 5770 modeline imza atan XFX, tasarım anlamında benzer özelliklere sahip olan modellerden birinde iki adet DVI ve bir adet DisplayPort, diğerinde ise beş adet DisplayPort konnektörüne yer vererek Eyefinity teknolojisiyle beşli monitör kurulumuna olanak tanımayı planlıyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sunun güç verdiği ekran kartları 128-Bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimleri 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartlarında bir adet 6pin PCIe güç girişi bulunuyor. UVD 2 teknolojisiyle HD video hızlandırabilen yeni modeller, çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X teknolojisini de destekliyorlar.

XFX, HD-577X-ZMF3 ve HD-577X-Z5F3 kod adlarını taşıyan tek slot tasarımlı Radeon HD 5770 modellerini bu ayın ortalarına doğru 200 dolar civarında bir fiyatlandırma ile pazara sunmaya hazırlanıyor.