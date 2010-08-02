XFX tek slot tasarımlı Radeon HD 5770 modellerini gösterdi

Ekran kartı üreticisi XFX, PowerColor'dan sonra tek slot tasarımlı Radoen HD 5770 modellerini gösteren ikinci isim oldu. Farklı kullanım ihtiyaçları için tek slot tasarımlı iki yeni Radeon HD 5770 modeline imza atan XFX, tasarım anlamında benzer özelliklere sahip olan modellerden birinde iki adet DVI ve bir adet DisplayPort, diğerinde ise beş adet DisplayPort konnektörüne yer vererek Eyefinity teknolojisiyle beşli monitör kurulumuna olanak tanımayı planlıyor.
40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sunun güç verdiği ekran kartları 128-Bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimleri 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartlarında bir adet 6pin PCIe güç girişi bulunuyor. UVD 2 teknolojisiyle HD video hızlandırabilen yeni modeller, çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X teknolojisini de destekliyorlar.
XFX, HD-577X-ZMF3 ve HD-577X-Z5F3 kod adlarını taşıyan tek slot tasarımlı Radeon HD 5770 modellerini bu ayın ortalarına doğru 200 dolar civarında bir fiyatlandırma ile pazara sunmaya hazırlanıyor.
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hehehe kart eski ama hala canavar gibi ne yapalım ;)
gerçi sınıfındaki liderliği 6850 ye kaptırdı ama olsun 5770 iyidir iyi :)
millet atari oynar sende git kumda oyna
xfx tek slot kullanıyorum maşaAllah çok memnunum fanı çok sessiz , yazın en sıcak günlerinde yükde maximum 75 -80 derece arası sıcaklık gördüm şu an yüksüz 55 derecede serin serin çalışıyor almayı düşünenlere tavsiye ederim ayrıca bir ekren kartına 250 tl den fazla vermeyede gerek yok aslında o bile fazla ,indirimli vatandan 214 tl ye aldım fazla para verecekler konsol tavsiye ederim
Aynen bende geçen yıl bir aralar 5770 kullandım tek slot olmasına rağmen pek ısınmıyordu vede performansı gayet iyi fiyatına göre
Tam saçmalamışsın.Bir kere DDR 5 128 bit ile eşittir DDR3 256 bit. DDR3=Belleklere ferhaton yazacaksan bilgi 2'e bölünür. Birine ferh, diğerine aton yazılır. Eğer GDDR5 ise 4'e bölünür. Birine fe, diğerine rh, diğerine at, sonuncuya da on yazılır. Böylece daha fazla performans alınır. Bu arada senin bahsettiğin renk biti piyasadaki tüm ekran kartlarında aynıdır, 32 bittir. Sen 512 bit ekran kartı alsan da, 768 bitlik kart alsan da renk derinliği 32 bit olarak gözükecektir. Speccy adlı program ile böyle olduğunu anlayabilirsin veya Windows ayarlarından renk derinliğini 16 bit yapabilirsin.
Abi şuna cevap verme gitsin kafasındaki bitleri saysın 256 bit varsa alıcam ben onu
buna benzettim sogutmasını ilginç fena digil 128 bit olması eksi digildir gddr5 bellegiyle o açıgı çok rahat kapatıyor zaten
ne anlayışsız adamsın sen gddr5 bellek var diyoruz 128 olsa ne olcak bilmiyorsun bari yazma.sana oyun kartı diye kötü 256 bitlik kartlarımı kakaladılar yaran mı büyük.insan bir bakar ne yapıyor bu kart oyunlarda yüksek çözünürlükte.300 tllik kart bide millete ucuzcu diyorsun sanane bitinden piresinden sen git 6600gt al 256 bit kral kart bırak şuan ..fakesin kesin öylesine yazıyorsun yada yaş max 12
karta ve soğutmaya gelirsek sade siyah hafif az yer kaplıyor xfx kalitesi var çok güzel.
helal sana şampiyon
Bu çoluk çocuklar nerden geldi şu bölüme ya. Geçen de birisi ati kart alınmaz oyunlarda ısınır kilitlenir nvidia alın efekt görün tarzı birşey söylemişti.
@ferhatonair
kendini camdan aşağı atarmısın lütfen
Bence sen kendini at bi yerden nere olursa yeterki at kendini
ince sogutuculu olmasindan mutlu olacak ve bundan 4 tane takilabilecek olan anakarta sahip olan kullanicilarin sanslarina kusmeleri rica olunur..
@Towarscke
Kasanın arkasında hava alan tasarımları neden sevmiyorsunuz?Tasarımları yüzünden mi başka sebepten mi?