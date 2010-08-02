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XFX tek slot tasarımlı Radeon HD 5770 modellerini gösterdi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,7b
1
46
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX tek slot tasarımlı Radeon HD 5770 modellerini gösterdi
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Ekran kartı üreticisi XFX, PowerColor'dan sonra tek slot tasarımlı Radoen HD 5770 modellerini gösteren ikinci isim oldu. Farklı kullanım ihtiyaçları için tek slot tasarımlı iki yeni Radeon HD 5770 modeline imza atan XFX, tasarım anlamında benzer özelliklere sahip olan modellerden birinde iki adet DVI ve bir adet DisplayPort, diğerinde ise beş adet DisplayPort konnektörüne yer vererek Eyefinity teknolojisiyle beşli monitör kurulumuna olanak tanımayı planlıyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sunun güç verdiği ekran kartları 128-Bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimleri 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartlarında bir adet 6pin PCIe güç girişi bulunuyor. UVD 2 teknolojisiyle HD video hızlandırabilen yeni modeller, çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X teknolojisini de destekliyorlar.

XFX, HD-577X-ZMF3 ve  HD-577X-Z5F3 kod adlarını taşıyan tek slot tasarımlı Radeon HD 5770 modellerini bu ayın ortalarına doğru 200 dolar civarında bir fiyatlandırma ile pazara sunmaya hazırlanıyor.

XFX tek slot tasarımlı Radeon HD 5770 modellerini gösterdi
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Hadouken06 7 yıl
ceycey11
eski hortçulardan kim kaldı be

hehehe kart eski ama hala canavar gibi ne yapalım ;)
gerçi sınıfındaki liderliği 6850 ye kaptırdı ama olsun 5770 iyidir iyi :)
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Hadouken06 7 yıl
@ ferhatonair
millet atari oynar sende git kumda oyna
xfx tek slot kullanıyorum maşaAllah çok memnunum fanı çok sessiz , yazın en sıcak günlerinde yükde maximum 75 -80 derece arası sıcaklık gördüm şu an yüksüz 55 derecede serin serin çalışıyor almayı düşünenlere tavsiye ederim ayrıca bir ekren kartına 250 tl den fazla vermeyede gerek yok aslında o bile fazla ,indirimli vatandan 214 tl ye aldım fazla para verecekler konsol tavsiye ederim
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Rocky Balboa® 7 yıl Hadouken06
icarus06

@ ferhatonair
millet atari oynar sende git kumda oyna

xfx tek slot kullanıyorum maşaAllah çok memnunum fanı çok sessiz , yazın en sıcak günlerinde yükde maximum 75 -80 derece arası sıcaklık gördüm şu an yüksüz 55 derecede serin serin çalışıyor almayı düşünenlere tavsiye ederim ayrıca bir ekren kartına 250 tl den fazla vermeyede gerek yok aslında o bile fazla ,indirimli vatandan 214 tl ye aldım fazla para verecekler konsol tavsiye ederim

Aynen bende geçen yıl bir aralar 5770 kullandım tek slot olmasına rağmen pek ısınmıyordu vede performansı gayet iyi fiyatına göre
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kerokeso 8 yıl
ferhatonair
boş ver şimdi bmw otoban falan neyin hesabını yapıyorsun uyduruk uyduruk 128 bit devri çoktan bitti :) tedavülden kalktılar o zaman git 64 bitlik kartlardan al sudan ucuz 10-15 tane cf yaparsın

Tam saçmalamışsın.Bir kere DDR 5 128 bit ile eşittir DDR3 256 bit. DDR3=Belleklere ferhaton yazacaksan bilgi 2'e bölünür. Birine ferh, diğerine aton yazılır. Eğer GDDR5 ise 4'e bölünür. Birine fe, diğerine rh, diğerine at, sonuncuya da on yazılır. Böylece daha fazla performans alınır. Bu arada senin bahsettiğin renk biti piyasadaki tüm ekran kartlarında aynıdır, 32 bittir. Sen 512 bit ekran kartı alsan da, 768 bitlik kart alsan da renk derinliği 32 bit olarak gözükecektir. Speccy adlı program ile böyle olduğunu anlayabilirsin veya Windows ayarlarından renk derinliğini 16 bit yapabilirsin.
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Sajuuk 8 yıl kerokeso
kerokeso

ferhatonair

boş ver şimdi bmw otoban falan neyin hesabını yapıyorsun uyduruk uyduruk 128 bit devri çoktan bitti :) tedavülden kalktılar o zaman git 64 bitlik kartlardan al sudan ucuz 10-15 tane cf yaparsın


Tam saçmalamışsın.Bir kere DDR 5 128 bit ile eşittir DDR3 256 bit. DDR3=Belleklere ferhaton yazacaksan bilgi 2'e bölünür. Birine ferh, diğerine aton yazılır. Eğer GDDR5 ise 4'e bölünür. Birine fe, diğerine rh, diğerine at, sonuncuya da on yazılır. Böylece daha fazla performans alınır. Bu arada senin bahsettiğin renk biti piyasadaki tüm ekran kartlarında aynıdır, 32 bittir. Sen 512 bit ekran kartı alsan da, 768 bitlik kart alsan da renk derinliği 32 bit olarak gözükecektir. Speccy adlı program ile böyle olduğunu anlayabilirsin veya Windows ayarlarından renk derinliğini 16 bit yapabilirsin.


Abi şuna cevap verme gitsin kafasındaki bitleri saysın 256 bit varsa alıcam ben onu
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SupermanPrime 9 yıl
arkadaşlar yüklenmeyin ferhatonair arkadaşımıza zamanla öğrenicek bitin önemli olmadını :D:D:D
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canpinar 9 yıl
HD5770 Atinin yaptıgı en iyi işlerden biridir dünyada f/p kralı olarak bilinir bunu dünya kabullenmiş hayatında 5770 kullanmayıp kötüleyen insanlara soruyorun babanız nvidia'damı çalışıyor ?
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DiciQ 9 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

buna benzettim sogutmasını ilginç fena digil 128 bit olması eksi digildir gddr5 bellegiyle o açıgı çok rahat kapatıyor zaten
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Normandia_06 9 yıl
128 Bitlik ekran kartları tedavülden kalktı bedava dağıtıyorlar hatta yanında 64 bitleride hediye ediyorlar :) oyuncular için kabul edilebilir ekran kartı en az 256 bittir tabii siz ucuzcu olduğunuz için farketmez sizin için, gidin siz Atari oynayın Zuhahaa
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Tolgá 9 yıl
ferhatonair
128 Bitlik ekran kartları tedavülden kalktı bedava dağıtıyorlar hatta yanında 64 bitleride hediye ediyorlar :) oyuncular için kabul edilebilir ekran kartı en az 256 bittir tabii siz ucuzcu olduğunuz için farketmez sizin için, gidin siz Atari oynayın Zuhahaa

ne anlayışsız adamsın sen gddr5 bellek var diyoruz 128 olsa ne olcak bilmiyorsun bari yazma.sana oyun kartı diye kötü 256 bitlik kartlarımı kakaladılar yaran mı büyük.insan bir bakar ne yapıyor bu kart oyunlarda yüksek çözünürlükte.300 tllik kart bide millete ucuzcu diyorsun sanane bitinden piresinden sen git 6600gt al 256 bit kral kart bırak şuan
..fakesin kesin öylesine yazıyorsun yada yaş max 12
karta ve soğutmaya gelirsek sade siyah hafif az yer kaplıyor xfx kalitesi var çok güzel.
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Angry006 9 yıl

ferhatonair

128 Bitlik ekran kartları tedavülden kalktı bedava dağıtıyorlar hatta yanında 64 bitleride hediye ediyorlar :) oyuncular için kabul edilebilir ekran kartı en az 256 bittir tabii siz ucuzcu olduğunuz için farketmez sizin için, gidin siz Atari oynayın Zuhahaa


helal sana şampiyon
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Dovahkiin 9 yıl

ferhatonair

128 Bitlik ekran kartları tedavülden kalktı bedava dağıtıyorlar hatta yanında 64 bitleride hediye ediyorlar :) oyuncular için kabul edilebilir ekran kartı en az 256 bittir tabii siz ucuzcu olduğunuz için farketmez sizin için, gidin siz Atari oynayın Zuhahaa


Bu çoluk çocuklar nerden geldi şu bölüme ya. Geçen de birisi ati kart alınmaz oyunlarda ısınır kilitlenir nvidia alın efekt görün tarzı birşey söylemişti.
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mehmetgirgin 9 yıl
tasarımı güzel
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Normandia_06 9 yıl
128 bit at direk çöpe
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StreamRolleR 9 yıl
ner ne kadar XFX e kızsamda gönlümün kralıdır

@ferhatonair
kendini camdan aşağı atarmısın lütfen
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Maul* 9 yıl

ferhatonair

128 bit at direk çöpe


Bence sen kendini at bi yerden nere olursa yeterki at kendini

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Towarscke 9 yıl
kasanin arkasina yakin noktadan iceriye hava alip, bu havayi ondeki harddiskler tarafina iten fan tasarimindan sahsen nefret ediyorum... ayrica komik olan bir hadise daha varki bu ekran kartlari sedece cift olarak kullanilabilir.. cunku sadece tek Crossfire koprusu icin yer var..

ince sogutuculu olmasindan mutlu olacak ve bundan 4 tane takilabilecek olan anakarta sahip olan kullanicilarin sanslarina kusmeleri rica olunur..
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Zortul 9 yıl
Tasarımı güzel ama ne kadar başarılı orası muamma...

@Towarscke
Kasanın arkasında hava alan tasarımları neden sevmiyorsunuz?Tasarımları yüzünden mi başka sebepten mi?
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