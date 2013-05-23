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Xara, Photo & Graphic Designer yazılımının 9. sürümünü duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Xara, Photo & Graphic Designer yazılımının 9. sürümünü duyurdu
Fotoğrafçılar ve grafik tasarımcılar için ürettiği yazılımlar ile uzun yıllardır sektörde yer alan Xara, Photo & Graphic Designer yazılımının 9. sürümünü duyurdu.
Xara Photo & Graphic Designer 9, üst seviye grafik tasarım işleri ve ileri düzey fotoğraf düzenleme işlemleri için Adobe Photoshop'un rakibi olarak karşımıza çıkıyor. Yeni sürümü ile fotoğraflar üzerindeki istenmeyen objeleri temizlemeye yarayan Advanced Healing Brush ve gelişmiş arka plan silme özelliklerine, hazır birçok logo örneğine, yeni maskeleme/seçme araçlarına, Google Font desteğine ve 11 yeni yaratıcı filtreye kavuşan program, yaptığı birçok işlemi geriye çevrilebilir şekilde yerine getirebiliyor ve aynı zamanda vektörel çizimler yapılmasına imkan verebiliyor.
Windows XP, Vista, 7 ve 8 işletim sistemleri ile uyumlu olarak çalışabilen Xara Photo & Graphic Designer 9, firmanın resmi sitesi üzerinde 100$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. 113 MB boyuta sahip programın deneme sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.xara.com/us/press/2013-05-21/ Yorum Yaz
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