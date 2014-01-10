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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xbox 360 için Pizza Hut uygulaması 4 ayda 1 milyon dolarlık sipariş aldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xbox 360 için Pizza Hut uygulaması 4 ayda 1 milyon dolarlık sipariş aldı

Konsol savaşları Xbox One ve PlayStation 4 ile kıyasıya devam ederken, konseptte de bir değişim sözkonusu. İlk başlarda sadece oyun oynamak için var olan konsollar artık internete bağlandığınız, uygulama indirdiğiniz ve video izlediğiniz ortamlar haline geldi. 

Bu konsepte yatırım yapanlar fazlasıyla karşılığını alıyor. Geçen yıl Xbox 360 için uygulamasını yayınlayan Pizza Hut, uygulama üzerinden 4 ay içerisinde toplam 1 milyon dolarlık sipariş aldıklarını duyurdu. Pizza Hut için bu rakam beklenmedik bir başarı olarak gösteriliyor. 

Uygulama ile analog kontrolcü veya Kinect üzerinden pizza siparişi verilebiliyor. Özellikle oyun esnasında acıkan kullanıcıların doğrudan pizza siparişine yöneldiği belirtiliyor. Pizza Hut ayrıca Xbox One için de bir uygulama hazırlığı içerisinde. Ancak yeterli oyuncu olduğuna inandıkları zaman yayınlamayı planlıyor. 

http://microsoft-news.com/pizza-huts-xbox-360-app-is-a-huge-success-generates-1-million-in-business-in-4-months/ Yorum Yaz
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aspirin_00 5 yıl
admlar akıllı hem oyun oynanırken hemde pizza yanında gider iyi düşünmüşler
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Cute Hentai 5 yıl
Xbox... Go To Pizza Hut please...
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profxxx 5 yıl
Tr Live da da Çiğ Köfteci Said var.Direk en yakın şubeye bağlıyor
1 Yanıt Yanıtla +3
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Ketsue 5 yıl profxxx
profxxx

Tr Live da da Çiğ Köfteci Said var.Direk en yakın şubeye bağlıyor



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