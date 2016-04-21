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Xbox 360'ın Üretimi Durdu, PS3 ise Güncelleniyor

Microsoft'un büyük başarı yakalayan konsolu Xbox 360'ın üretimi 10 yıl aradan sonra durduruldu. Sony ise Playstation 3'ün yazılımını güncellemeye devam ediyor.
3 yıl
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Oyun Konsolları
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Xbox 360'ın Üretimi Durdu, PS3 ise Güncelleniyor
 
Geçen yıl Kasım ayında 10. yılını dolduran Xbox 360'ın üretiminin durdurulduğu açıklandı. Microsoft'un 80 milyondan fazla satarak büyük başarı yakalayan konsolu yerini tamamen Xbox One'a bıracak. Çıktığı ilk dönemlerde 3. kırmızı olarak adlandırılan donanım hatasına karşın kaliteli oyunlarıyla dikkat çeken konsol son derece başarılı online altyapısının da katkısıyla Sony'nin Playstation 3'ü ile kafa kafaya yarışmıştı. PS2 ve ilk Xbox arasındaki devasa fark bu konsol sayesinde kapanmıştı.
Xbox 360'ın üretimi durmasına karşın oyuncular online hizmetlerden yararlanmaya devam edecekler. Ayrıca Xbox 360'ın aksesuarlarını gerek perakende mağazalarda, gerekse de online olarak satın almaya devam edebileceğiz. Xbox 360 için bugüne kadar 4.000'den fazla oyun piyasaya çıkmıştı.
Sony ise her ne kadar yeni bir Playstation 4 modeli düşünse de PS3'e verdiği yazılımsal desteği devam ettiriyor. Açıklamalara göre Playstation 3 için 4.80 güncellemesi yayınlandı. Bu güncelleme işletim sisteminin daha stabil çalışması için yapılmış. Sony bu konsol için bir önceki güncellemeyi Ocak ayında yapmıştı ve facebook desteğini kestiğini açıklamıştı.

http://www.tweaktown.com/news/51741/xbox-360-being-discontinued/index.html Yorum Yaz
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ÖzdalDoğru 3 yıl en beğenilen
Alkan kardeşim, xbox 360 desteği ve ps3 üretimi ne durumda?
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GenkaNuank 3 yıl
Aşırı derecede tarafli ve sacma bur baslik
1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 3 yıl
Acaba 2017 yılında ps3 e oyun çıkarmı bilen varsa söyleyebilirmi oyun çıkmassa ps4 almalımıyım
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kadirirdem 3 yıl
konsolda sony alır kim ne derse desin...
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GenkaNuank 3 yıl
Aşırı derecede tarafli ve sacma bur baslik
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Zaten çoğu mağazada bulunmuyordu ki Xbox One'ın fiyatları bu denli düşmüşken sıfır X360 alacak kişi zor bulunur. Ayrıca X360'ın yerini tamamen Xbox One'a bıraktığı yok, Xbox Live devam ettiği sürece ikisinin de yeri aynı. PSP'ye yaptıkları gibi PS3'e de PSN desteğini kapatırlarsa görürüm ben sizi
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aycibin 3 yıl
Xbox alacaktim.baktim üç kirmizi ışık sorunu çok,ps3 aldım. Memnunum.hala oyun ve güncelleme var
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BekirTemel 3 yıl
Birde arkasında Microsoft var,ilginç bir ayrıntı
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Bernhard 3 yıl
ÖzdalDoğru
Alkan kardeşim, xbox 360 desteği ve ps3 üretimi ne durumda?

O konuda herhangi bir açıklama yapmadı firmalar. Yani devam ediyor olmalı.
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ÖzdalDoğru 3 yıl Bernhard
Bernhard

ÖzdalDoğru

Alkan kardeşim, xbox 360 desteği ve ps3 üretimi ne durumda?


O konuda herhangi bir açıklama yapmadı firmalar. Yani devam ediyor olmalı.

Xbox 360 son güncelleştirmesi 29 martta verilmiş. (ondan önce de eylülde verilmiş). Verilmeye de devam eder gibi duruyor. Muhtemelen Sony de PS3 üretmiyordur, sadece resmi açıklama yapmamışlardır diye düşünüyorum.
Ayrıca başlığı okuyunca da PS3 için donanımı güncelleştirilmiş yeni seri çıkarılacakmış gibi bir izlenim edindim.
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ÖzdalDoğru 3 yıl en beğenilen
Alkan kardeşim, xbox 360 desteği ve ps3 üretimi ne durumda?
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