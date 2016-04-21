Xbox 360'ın Üretimi Durdu, PS3 ise Güncelleniyor

Geçen yıl Kasım ayında 10. yılını dolduran Xbox 360'ın üretiminin durdurulduğu açıklandı. Microsoft'un 80 milyondan fazla satarak büyük başarı yakalayan konsolu yerini tamamen Xbox One'a bıracak. Çıktığı ilk dönemlerde 3. kırmızı olarak adlandırılan donanım hatasına karşın kaliteli oyunlarıyla dikkat çeken konsol son derece başarılı online altyapısının da katkısıyla Sony'nin Playstation 3'ü ile kafa kafaya yarışmıştı. PS2 ve ilk Xbox arasındaki devasa fark bu konsol sayesinde kapanmıştı.

Xbox 360'ın üretimi durmasına karşın oyuncular online hizmetlerden yararlanmaya devam edecekler. Ayrıca Xbox 360'ın aksesuarlarını gerek perakende mağazalarda, gerekse de online olarak satın almaya devam edebileceğiz. Xbox 360 için bugüne kadar 4.000'den fazla oyun piyasaya çıkmıştı.

Sony ise her ne kadar yeni bir Playstation 4 modeli düşünse de PS3'e verdiği yazılımsal desteği devam ettiriyor. Açıklamalara göre Playstation 3 için 4.80 güncellemesi yayınlandı. Bu güncelleme işletim sisteminin daha stabil çalışması için yapılmış. Sony bu konsol için bir önceki güncellemeyi Ocak ayında yapmıştı ve facebook desteğini kestiğini açıklamıştı.

http://www.tweaktown.com/news/51741/xbox-360-being-discontinued/index.html