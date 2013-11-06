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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xcode 5.0.2 Golden Master yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
370
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Xcode 5.0.2 Golden Master yayınlandı

Apple, Mavericks'in çıkışıyla birlikte güncellediği Xcode'da ortaya çıkan sorunların gideren 5.0.2 sürümünün Golden Master edisyonunu geliştiricilerin kullanımına sundu.

Xcode 5.0.2 GM, şu anda sadece seçilmiş geliştiriciler tarafından kullanılabilmekte. Eğer bu geliştiricilerden olumlu geri dönüş alınırsa, yeni Xcode tüm geliştiricilerin kullanımına sunulacak.

Mac ve iOS için uygulama geliştirilmesine imkan sunan Xcode, 22 Ekim'de Mavericks, Mountain Lion ve iOS'in yeni yazılım kitlerini içerecek şekilde 5.0.1 sürümüne güncellenmişti.


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