Xiaomi 23 Nisan'da global bir lansman düzenleyecek

Geçtiğimiz hafta 24 saat içerisinde 2.11 milyon adet akıllı telefon satarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başaran Xiaomi, 23 Nisan 2015 tarihi itibariyle global bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.





Bu global etkinlikte yeni bir Mi akıllı telefonu tanıtılacak. Ancak etkinlik mottosundaki “i” harfine yapılan vurgu muhtemelen karşımıza Xiaomi Mi4i şeklinde benchmark skorlarına yansıyan akıllı telefonun çıkacağını gösteriyor.





Qualcomm'un 64-bitlik 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 615 yongasetini taşıyan bu cihazda 2GB RAM yer alıyor. Bilgilere bakıldığında bu yeni model Snapdragon 801 yongasetli ve 3GB RAM'li Xiaomi Mi4 modeline göre daha düşük bir donanıma sahip olacak.





Xiaomi'nin yeni bir fiyat-performans odaklı akıllı telefonu olacağı tahmin edilen Xiaomi Mi4i, firmanın faaliyette bulunduğu pazarlarda satışa sunulacak ve uygun fiyatı sayesinde önemli satış rakamlarına imza atacak.





Elbette global dediğimiz zaman Xiaomi için Asya bölgesinde faaliyet gösterdiği birkaç ülkeden bahsediyoruz. Ancak firma bu yıl biraz daha çevresini genişletmek istiyor. Ülkemizde de iş ilanlarına başlayan firma henüz ABD ve Avrupa gibi önemli pazarlara adım atabilmiş değil. Xiaomi Mi4i etkinliği Hindistan Yeni Delhi'de gerçekleştirilecek.

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-to-unveil-new-global-smartphone-on-April-23rd-will-this-be-the-Xiaomi-Mi-4i_id68157