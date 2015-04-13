Xiaomi 23 Nisan'da global bir lansman düzenleyecek

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Geçtiğimiz hafta 24 saat içerisinde 2.11 milyon adet akıllı telefon satarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başaran Xiaomi, 23 Nisan 2015 tarihi itibariyle global bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.
Bu global etkinlikte yeni bir Mi akıllı telefonu tanıtılacak. Ancak etkinlik mottosundaki “i” harfine yapılan vurgu muhtemelen karşımıza Xiaomi Mi4i şeklinde benchmark skorlarına yansıyan akıllı telefonun çıkacağını gösteriyor.
Qualcomm'un 64-bitlik 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 615 yongasetini taşıyan bu cihazda 2GB RAM yer alıyor. Bilgilere bakıldığında bu yeni model Snapdragon 801 yongasetli ve 3GB RAM'li Xiaomi Mi4 modeline göre daha düşük bir donanıma sahip olacak.
Xiaomi'nin yeni bir fiyat-performans odaklı akıllı telefonu olacağı tahmin edilen Xiaomi Mi4i, firmanın faaliyette bulunduğu pazarlarda satışa sunulacak ve uygun fiyatı sayesinde önemli satış rakamlarına imza atacak.
Elbette global dediğimiz zaman Xiaomi için Asya bölgesinde faaliyet gösterdiği birkaç ülkeden bahsediyoruz. Ancak firma bu yıl biraz daha çevresini genişletmek istiyor. Ülkemizde de iş ilanlarına başlayan firma henüz ABD ve Avrupa gibi önemli pazarlara adım atabilmiş değil. Xiaomi Mi4i etkinliği Hindistan Yeni Delhi'de gerçekleştirilecek.
http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-to-unveil-new-global-smartphone-on-April-23rd-will-this-be-the-Xiaomi-Mi-4i_id68157 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Geçen sene 23 Nisan'da içlerinde Türkiye'nin de olduğu 10 yeni pazara 2014 yılında gireceklerini açıklamışlardı.
Mi4i'nin ne kadar uygun fiyatlı olacağını çıktığı zaman göreceğiz. Xiaomi son zamanlarda fiyatlarda eskisi kadar iddialı değil. Mi3'ün geçen senenin yaz aylarında 240$ olduğunu düşünürsek Snapdragon 615 ile gelecek bir Mi4 versiyonu için şu anda 200$'dan yukarısı Xiaomi'nin fiyatlarını yukarı çekmeye başladığının bir göstergesi olacaktır.