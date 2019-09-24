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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Air 2 kablosuz kulaklık tanıtıldı

    AirPods ile rakip olabilecek uygun fiyatlı kablosuz kulaklık arayanlar için alternatifler çoğalıyor. Xiaomi Air 2 gerçek kablosuz kulaklık trendine katılan son ürün oldu.
    51 dk. (Son Güncelleme: 22 dk.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Mi Mix Alpha ve Mi 9 Pro 5G modellerinin tanıtıldığı Xiaomi etkinliğinde bir de kablosuz kulaklık modeli vardı. Xiaomi Air 2 kablosuz kulaklık modeli fiyatına göre dikkat çekici özelliklerle geliyor.

    Xiaomi Air 2 özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Air 2 gerçek kablosuz kulaklık sınıfında. 14.2mm hareketli kompozit diyafram bobin ünitesi kullanan kulaklığın bassları zengin iken tizleri de keskin ve temiz. Çift mikrofon ile gürültü engelleme fonksiyonu yerine getiriliyor.

    Ayrıca Bkz. "Essential yeni telefonu üzerinde çalışmalara devam ediyor"

    Kulaklık bağlantı için Savitech firması tarafından geliştirilen Bluetooth LHDC kodlama teknolojisini kullanıyor. Bluetooth LHDC kodlaması yüksek ses kalitesini çok düşük gecikmelerle transfer edebiliyor. Bluetooth SBC alt bant kodlamasına göre 3 kat daha fazla veri aktarılabiliyor.

    Xiaomi Air 2 kulaklık modeli Xiaomi telefonları ile daha hızlı eşleme yapabiliyor ve otomatik olarak pop-up ekranı geliyor. Ayrıca XiaoAI dijital asistanına da doğrudan ses komutu verebilme özelliğine sahip. 3 saate kadar kullanılabilen kulaklık, kılıf ile 10 saate kadar idare edebiliyor. Xiaomi Air 2 için 58$ fiyat etiketi belirlenmiş.

     


    https://www.gizmochina.com/2019/09/24/xiaomi-air-2-tws-bluetooth-earphones-goes-official-for-399-yuan-58/ Yorum Yaz
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    teknokaptan 7 dk.
    O 58 dollar dedigin fiyat turkiyede 158 olur
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