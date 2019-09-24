Xiaomi Air 2 kablosuz kulaklık tanıtıldı

Mi Mix Alpha ve Mi 9 Pro 5G modellerinin tanıtıldığı Xiaomi etkinliğinde bir de kablosuz kulaklık modeli vardı. Xiaomi Air 2 kablosuz kulaklık modeli fiyatına göre dikkat çekici özelliklerle geliyor.

Xiaomi Air 2 özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Air 2 gerçek kablosuz kulaklık sınıfında. 14.2mm hareketli kompozit diyafram bobin ünitesi kullanan kulaklığın bassları zengin iken tizleri de keskin ve temiz. Çift mikrofon ile gürültü engelleme fonksiyonu yerine getiriliyor.

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Kulaklık bağlantı için Savitech firması tarafından geliştirilen Bluetooth LHDC kodlama teknolojisini kullanıyor. Bluetooth LHDC kodlaması yüksek ses kalitesini çok düşük gecikmelerle transfer edebiliyor. Bluetooth SBC alt bant kodlamasına göre 3 kat daha fazla veri aktarılabiliyor.

Xiaomi Air 2 kulaklık modeli Xiaomi telefonları ile daha hızlı eşleme yapabiliyor ve otomatik olarak pop-up ekranı geliyor. Ayrıca XiaoAI dijital asistanına da doğrudan ses komutu verebilme özelliğine sahip. 3 saate kadar kullanılabilen kulaklık, kılıf ile 10 saate kadar idare edebiliyor. Xiaomi Air 2 için 58$ fiyat etiketi belirlenmiş.