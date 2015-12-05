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Xiaomi Mi 4 ve Mi Note için Android 6.0 güncellemesi yolda

Xiaomi'nin amiral gemisi sınıfında uzun zaman önce piyasaya sürdüğü iki modeli Mi 4 ve Mi Note modelleri, çok kısa süre içerisinde Android 6.0 Marshmallow güncellemesi almaya başlayacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Mi 4 ve Mi Note için Android 6.0 güncellemesi yolda


Bu hafta Windows 10 mobil deneme sürecine katılarak Microsoft ile önemli bir işbirliği yapan Çinli Xiaomi, Android tarafında da yoğun günler yaşıyor. Geçen yılın amiral gemi modeli Xiaomi Mi 4 ve bu yılın ilk amiral gemi modeli Xiaomi Mi Note için Android 6.0 hazırlıkları son sürat devam ediyor. 

Xiaomi yetkililerinin paylaştığı bilgilere göre, çok kısa süre içerisinde Xiaomi Mi 4 ve Xiaomi Mi Note amiral gemi modellerine Android 6.0 üzerinde çalışan MIUI7 arayüzü güncellemesi dağıtıma çıkacak. Xiaomi Mi 4 modelinin MIUI7 arayüzü ile çalışan görseline bakıldığında en geç bir veya iki hafta içerisinde güncellemenin başlayacağı tahmin ediliyor. 

Akıllı telefon üreticileri için en son güncellemeleri verebilmek tüketici memnuniyeti açısından önem taşıyor. Her iki model de bir süre önce Android 5.0 güncellemesi almıştı. Şimdi de sıra Android 6.0 güncellemesine geldi. Xiaomi Mi 4 yaklaşık piyasaya çıkalı 16 ay oldu ve ikinci büyük güncellemesini de alıyor. 

Xiaomi Mi 4 modeli hem Windows 10 mobil hem de Android 6.0 çalıştırarak aynı anda en güncel iki işletim sistemi sunabilen bir akıllı telefon olmayı başaracak. Bu hamleler Xiaomi markasının pazardaki tanınırlığını artırmaya yönelik de önemli katkılar sağlıyor. 

Bilindiği üzere Xiaomi Mi 4 modelinde 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 yonga seti, 3GB RAM, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 3080mAh gücünde batarya gibi özellikler yer alırken, Mi Note modelinde ise 5.7 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 yonga seti, 3GB RAM, 13MP çözünürlüğünde arka kamera ve 3000mAh gücünde batarya bulunuyordu.  

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Mi-4-and-Mi-Note-to-get-bumped-to-Android-6.0-Marshmallow-shortly_id76384 Yorum Yaz
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ulwi 3 yıl en beğenilen
Hem android 6.0 hem windows phone 10 , gerçekten süper bir destek var xiaomi mi4 için
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hsnkks 3 yıl
2 haftadır Mi note u bırakıp mi4c kullanıyordum. Android 6 gelsinde note a geri döneyim :)
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kadirirdem 3 yıl
artık çinli ler zaten güncellemeye odaklanmalı...
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wolf silver 3 yıl
RedMi note 2 aldık şimdiye kadar pek pişman olmadık bakalım artık.
Red mi note 2 de Android 6.0 ALMALI. Güncellemeyi bekliyoruz.
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Patren 3 yıl
16 ay kadar piyasada iyi güncelleme almış
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emre1393 3 yıl
Kitkat dan 6 ya yükseltildi, s800/1 cihazlar lollipop almadi
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Cenkay KESER 3 yıl
Mi4 Android 4.4.4 ile duyurulmuş ve bugüne kadar androin güncellemesi almamıştı. Ancak MIUI 6'dan 7'ye geçiş yaparak ciddi yenilikler göstermişti. Stabilite konusunda hiçbir sorunu olmayan bir telefon. Androi 6.0 ile birlikte çok daha harika olacak diye tahmin ediyorum.
Güncelleme ilk olarak Çin Geliştirici Sürümüne gelecek, resmi açıklamaya göre bu güncelleme 6 gün sonra gelecek. Çin global beta sürümüne ise çin 13 gün sonra gelecek demek oluyor. Zira Çin sürümü 7 günde bir güncellenirken global beta sürümü 14 günde bir güncellenmekte.
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bazdaran 3 yıl Cenkay KESER
Cenkay KESER

Mi4 Android 4.4.4 ile duyurulmuş ve bugüne kadar androin güncellemesi almamıştı. Ancak MIUI 6'dan 7'ye geçiş yaparak ciddi yenilikler göstermişti. Stabilite konusunda hiçbir sorunu olmayan bir telefon. Androi 6.0 ile birlikte çok daha harika olacak diye tahmin ediyorum.
Güncelleme ilk olarak Çin Geliştirici Sürümüne gelecek, resmi açıklamaya göre bu güncelleme 6 gün sonra gelecek. Çin global beta sürümüne ise çin 13 gün sonra gelecek demek oluyor. Zira Çin sürümü 7 günde bir güncellenirken global beta sürümü 14 günde bir güncellenmekte.

Haberde "Her iki model de bir süre önce Android 5.0 güncellemesi almıştı. Şimdi de sıra Android 6.0 güncellemesine geldi. Xiaomi Mi 4 yaklaşık piyasaya çıkalı 16 ay oldu ve ikinci büyük güncellemesini de alıyor. " şeklinde bir ibare var ama benim telefon hala 4.4 sürümünde. Konu hakkında bilginiz var mı acaba.
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ulwi 3 yıl en beğenilen
Hem android 6.0 hem windows phone 10 , gerçekten süper bir destek var xiaomi mi4 için
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