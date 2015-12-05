Xiaomi Mi 4 ve Mi Note için Android 6.0 güncellemesi yolda





Bu hafta Windows 10 mobil deneme sürecine katılarak Microsoft ile önemli bir işbirliği yapan Çinli Xiaomi, Android tarafında da yoğun günler yaşıyor. Geçen yılın amiral gemi modeli Xiaomi Mi 4 ve bu yılın ilk amiral gemi modeli Xiaomi Mi Note için Android 6.0 hazırlıkları son sürat devam ediyor.





Xiaomi yetkililerinin paylaştığı bilgilere göre, çok kısa süre içerisinde Xiaomi Mi 4 ve Xiaomi Mi Note amiral gemi modellerine Android 6.0 üzerinde çalışan MIUI7 arayüzü güncellemesi dağıtıma çıkacak. Xiaomi Mi 4 modelinin MIUI7 arayüzü ile çalışan görseline bakıldığında en geç bir veya iki hafta içerisinde güncellemenin başlayacağı tahmin ediliyor.





Akıllı telefon üreticileri için en son güncellemeleri verebilmek tüketici memnuniyeti açısından önem taşıyor. Her iki model de bir süre önce Android 5.0 güncellemesi almıştı. Şimdi de sıra Android 6.0 güncellemesine geldi. Xiaomi Mi 4 yaklaşık piyasaya çıkalı 16 ay oldu ve ikinci büyük güncellemesini de alıyor.





Xiaomi Mi 4 modeli hem Windows 10 mobil hem de Android 6.0 çalıştırarak aynı anda en güncel iki işletim sistemi sunabilen bir akıllı telefon olmayı başaracak. Bu hamleler Xiaomi markasının pazardaki tanınırlığını artırmaya yönelik de önemli katkılar sağlıyor.





Bilindiği üzere Xiaomi Mi 4 modelinde 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 yonga seti, 3GB RAM, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 3080mAh gücünde batarya gibi özellikler yer alırken, Mi Note modelinde ise 5.7 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 yonga seti, 3GB RAM, 13MP çözünürlüğünde arka kamera ve 3000mAh gücünde batarya bulunuyordu.

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Mi-4-and-Mi-Note-to-get-bumped-to-Android-6.0-Marshmallow-shortly_id76384