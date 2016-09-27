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Xiaomi Mi 5s serisinin kutu ve basın görselleri sızdırıldı

Bu yılın en çok satan amiral gemi akıllı telefonları arasında yer alan Xiaomi Mi 5, daha güçlü özellikler donanarak tekrar sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Bu kez iki farklı versiyon var.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,7b
1
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Mi 5s serisinin kutu ve basın görselleri sızdırıldı

Xiaomi’nin beğenilen amiral gemi akıllı telefonu Mi 5’in yenilenmiş bir versiyonla tekrar karşımıza çıkması bekleniyordu. Xiaomi bir sürpriz yaparak bir değil iki farklı versiyonla tüketiciyi buluşturacak.

Sızdırılan bilgilere göre modellerden bir tanesi Mi 5S ve bu beklenen bir modeldi. İkincisi ise Mi 5S Plus. Bu model muhtemelen Mi Note 2 olarak beklediğimiz cihaz. Firma isim değişikliğine giderek iki cihazı tek bir seri altında toplamış oldu.

Yeni seride Snapdragon 821 yonga seti, Force Touch dokunmatik hassasiyet teknolojisi, çift arka kamera, 6GB RAM, 256GB’a kadar depolama kapasitesi, Qualcomm ultrason parmak izi okuyucu, Android 6.0 işletim sistemi ve MIUI 8 kullanıcı arayüzü şeklinde ortak özelliklerin yer alması bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Apple üçüncü kez bir yapay zeka firması satın alıyor"

Farklı olarak Xiaomi Mi 5S modelinde 5.2 inçlik Full HD ekran ve Mi 5S Plus modelinde de 5.7 inçlik 2K kavisli ekran olması bekleniyor. Boyuta göre de cihazlardaki batarya kapasitesi değişiklik gösterecek. Tasarım olarak seride metal çerçeve ve cam kaplama kombinasyonunun kullanılacağı ifade ediliyor. Yine seramik gövde seçeneğinin olacağı da belirtiliyor.

Bu yıl 100 milyon civarında akıllı telefon satmayı planlayan ve pazarda yeniden ilk beşe girmenin hesaplarını yapan Xiaomi, Mi 5S serisiyle yılı kapatmış olacak. 29 Eylül itibariyle raflara çıkması beklenen yeni seri firmanın büyümesine de olumlu katkı yapacak. 

 
Xiaomi Mi 5s serisinin kutu ve basın görselleri sızdırıldı
 

http://www.androidheadlines.com/2016/09/xiaomi-mi-5s-design-retail-box-and-promo-posters-leak.html Yorum Yaz
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wolferto 3 yıl en beğenilen
iphone lu arkadas o parayi verdiği için agliyor gözleri yaşlı burada para verdim bnki daha iyi diye çirpiniyordu ama xiaomi affetmiyordu.aynisini cikariyor taklitci diyorlardi aldirmiyordu miui güncelliyordu cok akiciydi multitaskingi cildirtiyordu iphonu olanlar cildiriyordu bu nasil performans bu nasil akicilik diyordu s7 alanlarin bnimkinin su özelligi var 2 bin tl fazla verdim bari su 2 özelliği öveyim diyordu xiaomi durmuyordu patlatiyordu bombayi insanlar 36 ay taksit ödemeye gerek yok diyordu aliyordu peşin telefonunu. ne yapacaklardi 4 bin tl yi 36 ay ödeyip 3 senede 3 model sonra hala taksidinimi ödeyecekleridi :)sadsfagshhhwf
iphone lu arkadas o parayi verdiği için agliyor gözleri yaşlı burada para verdim bnki daha iyi diye çirpiniyordu ama xiaomi affetmiyordu.aynisini cikariyor tak...
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Yanıtla +38
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interwap 3 yıl
Siz aşmışsınız ya. Telefon tanıtılıyor ve siz geçmiş sızıntılardan bahsediyorsunuz.

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anldrms34 3 yıl javaprof
javaprof
şu telefona para verenin aklına şaşarım. youtube.com/...
bu ne lan oyuncak bile daha dayanıklı.

Sen aynı özelliğe 2 kat para verebilirsin sorun yok
javaprofşu telefona para verenin aklına şaşarım.youtube.com/...bu ne lan oyuncak bile daha dayanıklı.Sen aynı ...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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emre1393 3 yıl
Şu ekreme Internet Explorer ı yasaklayın, Chrome u falan öğretin
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huseyincarnege 3 yıl
iphone ve samsung note karışımı birtelefon
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kingo_disco 3 yıl
Adamlar iphone'u taklit ederek iphone'dan çok daha ucuza süper telefon yapmışlar helal olsun.
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wolferto 3 yıl en beğenilen
iphone lu arkadas o parayi verdiği için agliyor gözleri yaşlı burada para verdim bnki daha iyi diye çirpiniyordu ama xiaomi affetmiyordu.aynisini cikariyor taklitci diyorlardi aldirmiyordu miui güncelliyordu cok akiciydi multitaskingi cildirtiyordu iphonu olanlar cildiriyordu bu nasil performans bu nasil akicilik diyordu s7 alanlarin bnimkinin su özelligi var 2 bin tl fazla verdim bari su 2 özelliği öveyim diyordu xiaomi durmuyordu patlatiyordu bombayi insanlar 36 ay taksit ödemeye gerek yok diyordu aliyordu peşin telefonunu. ne yapacaklardi 4 bin tl yi 36 ay ödeyip 3 senede 3 model sonra hala taksidinimi ödeyecekleridi :)sadsfagshhhwf
Yanıtla +38
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interwap 3 yıl
Siz aşmışsınız ya. Telefon tanıtılıyor ve siz geçmiş sızıntılardan bahsediyorsunuz.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla +15
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uranuslu61 3 yıl
u sitede iphondan sonra en çok pompalanan marka zaomi nedenini henüz çözemedim hadi ipon un servisi var satışı var bozulunca kafana bela olacak resmi satişıda olmayan bu markanin neden böyle pompalandiğini anlayamiyorum ekremm 71 model
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javaprof 3 yıl
şu telefona para verenin aklına şaşarım.
youtube.com/...

bu ne lan oyuncak bile daha dayanıklı.adamlar abi snapdron 820 koyduk artık gerisini ne yaparsak yapalım alırlar demiş resmen.
2 Yanıt Yanıtla +1
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anldrms34 3 yıl javaprof
javaprof
şu telefona para verenin aklına şaşarım. youtube.com/...
bu ne lan oyuncak bile daha dayanıklı.

Sen aynı özelliğe 2 kat para verebilirsin sorun yok
1 Yanıt Yanıtla +4
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TIME 3 yıl
Baskasi olma kendin ol ,oyle cok daha guzelsin
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DARBE 3 yıl
IPhone vari hareketler bunlar, plus mlus. Ancak cihazlara sözüm yok. Her zamanki gibi mükemmel.
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