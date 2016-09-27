Xiaomi Mi 5s serisinin kutu ve basın görselleri sızdırıldı

Xiaomi’nin beğenilen amiral gemi akıllı telefonu Mi 5’in yenilenmiş bir versiyonla tekrar karşımıza çıkması bekleniyordu. Xiaomi bir sürpriz yaparak bir değil iki farklı versiyonla tüketiciyi buluşturacak.

Sızdırılan bilgilere göre modellerden bir tanesi Mi 5S ve bu beklenen bir modeldi. İkincisi ise Mi 5S Plus. Bu model muhtemelen Mi Note 2 olarak beklediğimiz cihaz. Firma isim değişikliğine giderek iki cihazı tek bir seri altında toplamış oldu.

Yeni seride Snapdragon 821 yonga seti, Force Touch dokunmatik hassasiyet teknolojisi, çift arka kamera, 6GB RAM, 256GB’a kadar depolama kapasitesi, Qualcomm ultrason parmak izi okuyucu, Android 6.0 işletim sistemi ve MIUI 8 kullanıcı arayüzü şeklinde ortak özelliklerin yer alması bekleniyor.

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Farklı olarak Xiaomi Mi 5S modelinde 5.2 inçlik Full HD ekran ve Mi 5S Plus modelinde de 5.7 inçlik 2K kavisli ekran olması bekleniyor. Boyuta göre de cihazlardaki batarya kapasitesi değişiklik gösterecek. Tasarım olarak seride metal çerçeve ve cam kaplama kombinasyonunun kullanılacağı ifade ediliyor. Yine seramik gövde seçeneğinin olacağı da belirtiliyor.

Bu yıl 100 milyon civarında akıllı telefon satmayı planlayan ve pazarda yeniden ilk beşe girmenin hesaplarını yapan Xiaomi, Mi 5S serisiyle yılı kapatmış olacak. 29 Eylül itibariyle raflara çıkması beklenen yeni seri firmanın büyümesine de olumlu katkı yapacak.