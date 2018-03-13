Xiaomi Mi 7, Geekbench testinde ortaya çıktı

Haziran ayında duyurulacağı söylenen Xiaomi Mi 7, Geekbench testinde görüntülendi. Snapdragon 845 platformu ve 6 GB sistem belleğinin yer aldığını kanıtlayan test sonuçları, telefonun Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle geleceği bilgisini de bizlere veriyor.

İşlemci hızını ve genel performansını, disk testlerinde büyük bir dosyanın ne kadar zamanda yazılıp okunabildiğini ve grafik testlerinde ekranda belirli sayıda nesne varken kaç FPS'ye ulaşıldığını matematiksel testlerle ölçen Geekbench'in tekli çekirdek testinden 2449 puanla geçen Mi 7, çoklu çekirdek testinden ise 8309 puan alıyor.

Xiaomi Mi 7, Geekbench testinde Samsung Galaxy S8, Google Pixel 2 ve Huawei Mate 10 gibi cihazları geride bırakırken iPhone X, Samsung Galaxy S9 ve Sony Xperia XZ2'nin gerisinde kalıyor.

Xiaomi Mi 7'nin özellikleri nasıl olacak?

Bugüne kadar sızdırılan bilgileri toparlayacak olursak, cam şasiyle geleceği söylenen telefonun Samsung üretimi 6 inç boyutlu Always On Display (daima açık ekran) özelliğine sahip AMOLED ekranla geleceği konuşuluyor. Parmak izi tarayıcısı hakkında çeşitli spekülasyonlar ortada dolaşırken buna ek olarak yüz tanıma özelliğinin güvenlik seçenekleri arasında yer alacağı konuşuluyor.

Snapdragon 845 yonga setinden güç alan Mi 7'nin 6 GB RAM, 64 GB depolama kapasiteli ve 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip iki farklı varyantının olacağı söyleniyor. Kablosuz şarj destekli 3140 mAh büyüklüğündeki bir pilden güç alması beklenen telefonun yapay zeka algoritmalarını da bulunduracağı konuşuluyor.

Xiaomi'nin 27 Mart tarihinde lanse edilecek olan Mi MIX 2s satışlarının olumsuz etkilenmesini önlemek adına Mi 7 modelini Haziran ayında duyurması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2018/03/12/xiaomi-mi-7-codenamed-as-dipper-appears-with-snapdragon-845-6-gb-ram-on-geekbench/