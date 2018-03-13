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Xiaomi Mi 7, Geekbench testinde ortaya çıktı

Haziran ayında duyurulacağı söylenen Xiaomi Mi 7'nin Geekbench sonuçları ortaya çıktı. Xiaomi Mi 7'nin rakiplerine kıyasla nasıl bir performans sunduğu ve sızıntı teknik özellikleri haberimizde.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
6,3b
1
18
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Haziran ayında duyurulacağı söylenen Xiaomi Mi 7, Geekbench testinde görüntülendi. Snapdragon 845 platformu ve 6 GB sistem belleğinin yer aldığını kanıtlayan test sonuçları, telefonun Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle geleceği bilgisini de bizlere veriyor. 
İşlemci hızını ve genel performansını, disk testlerinde büyük bir dosyanın ne kadar zamanda yazılıp okunabildiğini ve grafik testlerinde ekranda belirli sayıda nesne varken kaç FPS'ye ulaşıldığını matematiksel testlerle ölçen Geekbench'in tekli çekirdek testinden 2449 puanla geçen Mi 7, çoklu çekirdek testinden ise 8309 puan alıyor.  
Xiaomi Mi 7, Geekbench testinde Samsung Galaxy S8, Google Pixel 2 ve Huawei Mate 10 gibi cihazları geride bırakırken iPhone X, Samsung Galaxy S9 ve Sony Xperia XZ2'nin gerisinde kalıyor.

Xiaomi Mi 7'nin özellikleri nasıl olacak?

Bugüne kadar sızdırılan bilgileri toparlayacak olursak, cam şasiyle geleceği söylenen telefonun Samsung üretimi 6 inç boyutlu Always On Display (daima açık ekran) özelliğine sahip AMOLED ekranla geleceği konuşuluyor. Parmak izi tarayıcısı hakkında çeşitli spekülasyonlar ortada dolaşırken buna ek olarak yüz tanıma özelliğinin  güvenlik seçenekleri arasında yer alacağı konuşuluyor. 
Snapdragon 845 yonga setinden güç alan Mi 7'nin 6 GB RAM, 64 GB depolama kapasiteli ve 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip iki farklı varyantının olacağı söyleniyor. Kablosuz şarj destekli 3140 mAh büyüklüğündeki bir pilden güç alması beklenen telefonun yapay zeka algoritmalarını da bulunduracağı konuşuluyor.
Xiaomi'nin 27 Mart tarihinde lanse edilecek olan Mi MIX 2s satışlarının olumsuz etkilenmesini önlemek adına Mi 7 modelini Haziran ayında duyurması bekleniyor. 

https://www.gizmochina.com/2018/03/12/xiaomi-mi-7-codenamed-as-dipper-appears-with-snapdragon-845-6-gb-ram-on-geekbench/ Yorum Yaz
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forshire 1 yıl en beğenilen
Herşey iyide 3140 mAh pil olmamış.
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psicik96 1 yıl
snap 835 'e 1600 gibi bir fiyattan almak varken snap 845'e 2500 lira vermek mantıklımı bilmiyorum ..
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General. 1 yıl
Başka sitede 4500mAh yazıyor, İnşallah doğrudur.
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osmancan71 1 yıl
gizmochina.com/...
bu haber yeni galiba. gizmochina da sıradan bi site değil . galiba 1 ay sonra çıkacak
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Ginga Bishounen 1 yıl
GSM Arena'da bataryanın 4.480 mAh olduğu yazıyor.
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Kefelon 1 yıl
Mi5'imde tek beğenmediğim nokta LG üretimi ekran paneli. Ghost Screen ve Sararmadan geçilmiyor. Şimdi Samsung'a geçmesi iyi olmuş. Umarım hiçbir cihazında LG panel kullanmaz bir daha.
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psicik96 1 yıl
snap 835 'e 1600 gibi bir fiyattan almak varken snap 845'e 2500 lira vermek mantıklımı bilmiyorum ..
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HIGHER 1 yıl
mi 6 hala yeterli bence.
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lg02561 1 yıl HIGHER
mi6 nın ekranı küçüktü bence kamerası da biraz daha geliştirilmeli.
mi7 3500 üstü batarya ve iyi bi ekran gövde oranıyla 5.5-6 inç arası gelirse tadından yenmez. kamerayı da mi note3 deki gibi ayarlarlarsa süper olur.
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Gomisss 1 yıl
Pil 3140 yerine 3500 olsa daha iyi olurdu.en kötü 3500-4000 olmalıydı pil yönünden zayıf kalmış ama yinede alınır iyi telefon 2800-3000 bandında giriş yapar gibi
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tarlabasi 1 yıl
müşteri potansiyelini artırdıktan sonra tabiki donanım bakımından doğru adımları atması gerekir fakat miui ile de bir çouğunun bir adım önünde olacağı kesin.
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General. 1 yıl The Balance
Keşke 4000+ batarya olup kalın olsa, ama tabiki adamlar genel müşteri kitlesine hitap etmek isteyecek.
4000mAh bataryalı redmi prime kullanırken müthiş zevk alıyordum. Kullan kullan şarj bitmiyor.
Biraz erotik bi mesaj oldu sanki
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Bualix 1 yıl
Bence marka için çok önemli bir model.Dünyada bu kadar tanındın kısa zamanda,insanlar büyük beklenti içine girdi.Bi önceki modelle bariz fark olması lazım.
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marseltalon 1 yıl
Veri aktarım hızı usb 3.0 mı acaba?
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