Honor Pad X9a uygun fiyatıyla dikkat çekiyor

Honor Pad X9a özellikleri ve fiyatı
- 11.5 inçlik 2058x1504 piksel LCD ekran
- Snapdragon 685 yonga seti
- 8GB RAM/128GB depolama
- 8MP arka kamera
- 5MP ön kamera
- 8300mAh batarya, 35W hızlı şarj
- 175$ fiyat
Honor Pad X9a segmentine göre iddialı özelliklerle donatılmış. 120Hz tazeleme hızı, 400 nit parlaklık, Android 15 işletim sistemi, ekran kalemi, 4 hoparlör, Bluetooth klavye desteği bunlar arasında. Satışların ilk etapta Asya pazarında başlayacağı belirtildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!