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    Honor Pad X9a uygun fiyatıyla dikkat çekiyor

    Honor Pad X9a tablet modelinde 11.5 inçlik LCD ekran, Snapdragon 685 yonga seti, 120Hz tazeleme hızı, 4 hoparlör, ekran kalemi gibi özellikler yer alıyor.       
    Honor Pad X9a özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Tablet pazarındaki iddiasını sürdürmek isteyen Honor markası, bütçe dostu ürünlerle yoluna devam ediyor. Honor Pad X9a iki yıl önceki orijinal modelin biraz daha iyileştirilmiş versiyonu olarak öne çıkıyor. 

    Honor Pad X9a özellikleri ve fiyatı

    • 11.5 inçlik 2058x1504 piksel LCD ekran
    • Snapdragon 685 yonga seti
    • 8GB RAM/128GB depolama
    • 8MP arka kamera
    • 5MP ön kamera
    • 8300mAh batarya, 35W hızlı şarj
    • 175$ fiyat

    Honor Pad X9a segmentine göre iddialı özelliklerle donatılmış. 120Hz tazeleme hızı, 400 nit parlaklık, Android 15 işletim sistemi, ekran kalemi, 4 hoparlör, Bluetooth klavye desteği bunlar arasında. Satışların ilk etapta Asya pazarında başlayacağı belirtildi. 

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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    beynim bomboş gibi hissediyorum superonline modem değiştirme benzinli araçta buji kaç binde değişir steam müşteri hizmetleri termal boya mı mantolama mı

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