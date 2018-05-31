Xiaomi Mi 8 SE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi’nin sekizinci kuruluş yılı anısına gerçekleştirdiği görkemli etkinlikte sürpriz bir model daha vardı. Herkes Mi Note 4 modelini beklerken firma Xiaomi Mi 8 SE modeli ile sürpriz yaptı. Xiaomi Mi 8 SE model Special Edition yani sekizinci yıla özel bir ürün.

Xiaomi Mi 8 SE özellikleri

Xiaomi Mi 8 SE sanılanın aksine Mi 8 modelinin kırpılmış bir hali değil. Köşeleri daha keskinleştirilmiş ve dörtgen bir tasarım elde edilmiş. Bu açıdan Mi 8 modelinden biraz farklılaşıyor.

5.88 inçlik AMOLED ekranda 2280x1080 piksel çözünürlük sunan Xiaomi Mi 8 SE modeli yine çentikli bir tasarıma sahip ancak gelişmiş yüz tanıma sistemi mevcut değil. Yani bu sistem sadece Mi 8 modeline özgü olacak.

Ayrıca Bkz.

"Galaxy A6 ve A6+ satışa çıktı, fiyatları üzdü"

Xiaomi Mi 8 SE modeline en yeni Snapdragon 710 yonga seti güç veriyor. 8 çekirdekli bir yapıda olan yonga setinde 2 adet Kryo 360 çekirdeği performans için ayrılmış ve 2.2GHz seviyesine kadar çıkıyor. 6 adet Kryo 360 çekirdeği ise verimlilik odaklı ve 1.7GHz seviyesinde çalışıyor.

Adreno 616 grafik birimi ise önceki nesle göre yüzde 35 daha iyi oyun performansı sağlıyor. 4K 60fps imkânı ve sıkıştırılmamış 10-bit renk üretimi ile 1 milyar renk seviyesi dikkat çekici unsurlar arasında. Ayrıca 800Mbps indirme hızlarına ulaşan Cat. 15 LTE modem de dikkat çekiyor.

Xiaomi Mi 8 SE çıkış tarihi ve fiyatı

Kamera tarafında 12MP+5MP çözünürlüğünde çift sensör mevcut. Ön kamera ise 20MP çözünürlüğünde. QuickCharge 3.0 destekli 3120mAh kapasiteli bir bataryadan gücün alan modelin 4GB RAM/64GB kapasiteli versiyonunun fiyatı 285$ civarında olacak. 6GB RAM/64GB depolama kapasitesi ise 310$ civarında.