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Xiaomi Mi 8 SE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Sekizinci yıla özel olarak geliştirilen Xiaomi Mi 8 SE modeli tanıtıldı. Snapdragon 710 yonga setli ilk cihaz olma ünvanını kazanan Xiaomi Mi 8 SE özellikleri ve fiyatı haberimizde.
12 ay (Son Güncelleme: 12 ay)
16,9b
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52
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin sekizinci kuruluş yılı anısına gerçekleştirdiği görkemli etkinlikte sürpriz bir model daha vardı. Herkes Mi Note 4 modelini beklerken firma Xiaomi Mi 8 SE modeli ile sürpriz yaptı. Xiaomi Mi 8 SE model Special Edition yani sekizinci yıla özel bir ürün.

Xiaomi Mi 8 SE özellikleri

Xiaomi Mi 8 SE sanılanın aksine Mi 8 modelinin kırpılmış bir hali değil. Köşeleri daha keskinleştirilmiş ve dörtgen bir tasarım elde edilmiş. Bu açıdan Mi 8 modelinden biraz farklılaşıyor.

5.88 inçlik AMOLED ekranda 2280x1080 piksel çözünürlük sunan Xiaomi Mi 8 SE modeli yine çentikli bir tasarıma sahip ancak gelişmiş yüz tanıma sistemi mevcut değil. Yani bu sistem sadece Mi 8 modeline özgü olacak.

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Xiaomi Mi 8 SE modeline en yeni Snapdragon 710 yonga seti güç veriyor. 8 çekirdekli bir yapıda olan yonga setinde 2 adet Kryo 360 çekirdeği performans için ayrılmış ve 2.2GHz seviyesine kadar çıkıyor. 6 adet Kryo 360 çekirdeği ise verimlilik odaklı ve 1.7GHz seviyesinde çalışıyor.

Adreno 616 grafik birimi ise önceki nesle göre yüzde 35 daha iyi oyun performansı sağlıyor. 4K 60fps imkânı ve sıkıştırılmamış 10-bit renk üretimi ile 1 milyar renk seviyesi dikkat çekici unsurlar arasında. Ayrıca 800Mbps indirme hızlarına ulaşan Cat. 15 LTE modem de dikkat çekiyor.

Xiaomi Mi 8 SE çıkış tarihi ve fiyatı

Kamera tarafında 12MP+5MP çözünürlüğünde çift sensör mevcut. Ön kamera ise 20MP çözünürlüğünde. QuickCharge 3.0 destekli 3120mAh kapasiteli bir bataryadan gücün alan modelin 4GB RAM/64GB kapasiteli versiyonunun fiyatı 285$ civarında olacak. 6GB RAM/64GB depolama kapasitesi ise 310$ civarında. 

 

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Aslanhan. 12 ay en beğenilen koyunsavar
Yapılan hiç bir işe/emeğe saygınız yok.
Hepiniz biliyorsunuz ki ilk çentikli telefon essential phone, ama ısrarla yanıltıcı yorumlar yapmaya devam ediyorsunuz.
İlle de bir kopyacı arıyorsanız essential phone'u ilk taklit eden firma olan Apple'a bakmanız gerek.
Siz ve sizin gibi çakma uzmanlar bitmeyecek sanırım.
Yapılan hiç bir işe/emeğe saygınız yok.Hepiniz biliyorsunuz ki ilk çentikli telefon essential phone, ama ısrarla yanıltıcı yorumlar yapmaya devam ediyorsun...
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4 Yanıt Yanıtla +81
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simbolmina 12 ay Aslanhan.
O yüzden mi bütün çentikli androidler iphone x’a değil de essential phone’a benziyor?
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mkyb 12 ay Aslanhan.
İlk çentikli telefon Motorola Motofone F3.

1 Yanıt Yanıtla +13
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renega 12 ay e_capkan
hatalı sayılar belirten sensin
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Fenomenon 12 ay
ben mi8 yerine mi8 se modelini tercih ederdim. tasarım bana daha iyi geldi. çok yuvarlatılmış değil de daha keskin hatları olması güzel. ama eğer kamerada ois yoksa gerçekten kötü olmuş.
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huseyincarnege 12 ay
SE modelindede face ıd varmı acaba
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gorkem2626 12 ay huseyincarnege
Var hocam.
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KalemKolik 12 ay huseyincarnege
Var ama daha çol yazılımsal gibi. İphone x deki face id benzeri sistem sadece mi 8 explorer editionda var. Normal mi 8de bile yok.
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DarthLuca 12 ay
İphone X in çentiğine laf edenler bu telefonu övüyor, en azından X de ekran telefonun tamamını kaplıyor, altta boşluk yok.
Bu telefona o paraları veripde çakma iphone kullanıyor olacağınıza, aynı giyat bandında başka bir telefon alın, en azından özgün bir ürün kullanmış olursunuz
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RETA 12 ay DarthLuca
1 daha büyük batarya
2 ios eski ios değil, tamam kullanımı patentlerle korunarak daha pratik ama eski ios değil.
3 daha yüksek özellikler 1/3, 1/4 fiyatına.
evet bu daha iyi. bu iphone fiyatına yakın olsa çöp derdik.
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Metrekare 12 ay
NFC yok diyorlar o nolacak :S . Şu telefona NFC koymadıysa Xiaomi ayıp eder.
Mi8 de ise infrared yok hadi bakalım.Çokmu zordu koyması acaba.
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renega 12 ay e_capkan
4.373?
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e_capkan 12 ay renega
2043 çıkıyor.
4 tane sayıyı çarpamıyor musun ?
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Adoring 12 ay
Ois olmaması benim için bayağı kötü ois siz olmuyor 2018deyiz bro.
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Redunay 12 ay
SE yi bile kopyalamışlar. Xiaomi X diye model çıkarırlarsa şaşırmam.
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DolceVita. 12 ay
Canavar gibi telefon olmuş, Mi8'den çok daha alınası. Neredeyse Mi6 boyutlarında 5.88 inç ekran sunması da cabası.
Yalnız sevdikleri markanın yeni modelini alabilmek için kredi çekmeye veya tarifeli satışlara alışan fanlar çıldırmış. İnsanların uygun fiyata marka yerine teknoloji satın alması hazımsızlık yapıyor sanırım :)
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Carlsberg7539 12 ay Aslanhan.
Ya yeter adı bile Apple'dan özenti bi telefonu savunuyosun utanmadan neresinden tutsan çakma işte xiaomi denen firma neyi uzatıyosun ki hala?
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