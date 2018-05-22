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Xiaomi Mi 8 tanıtım tarihi kesinleşti!

Xiaomi Mi 8'in resmi duyuru tarihi netleşti! Tanıtımına on günden az bir süre kalan Mi 8, lansman öncesi FCC tarafından da onaylandı. Ayrıca etkinlik kapsamında sürpriz bir cihaz da tanıtılabilir.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
5,7b
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12
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Fiyat performans ürünleriyle ülkemizde de çokça sevilen Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Mi 8 modelinin resmi tanıtım tarihi açıklandı. Xiaomi CEO'su Lei Jun, önümüzdeki hafta 31 Mayıs günü Çin'in Shenzen kentinde düzenlenecek etkinlikte Xiaomi Mi 8'in lanse edileceğini duyurdu. 

Mi Band 3 de tanıtılabilir  

5000'den fazla konuğun katılım sağlayacağı tahmin edilen etkinlikte Mi 8 akıllı telefonunun yanı sıra Mi Band 2'nin yeni versiyonu Mi Band 3 akıllı bilekliğinin de tanıtılacağı söyleniyor. Daha önce şirketin oyuncu telefonu Black Shark lansmanında CEO Lei Jun'un bileğinde görünen Mi Band 3, XMSH05HM model numarasıyla Bluetooth sertifikasyon listesinde de boy göstermişti. Bluetooth 4.2 LE versiyonu ve dokunmatik OLED ekrana sahip olması beklenen Mi Band 3'ün 31 Mayıs'ta Xiaomi Mi 8 ile beraber tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Mi 8 resmi duyuru öncesi ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından onaylandı

Xiaomi'nin sekizinci kuruluş yıl dönümü şerefine Mi 8 olarak adlandırılan amiral gemisi, tanıtımına günler kala ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) ve Çin Sertifikasyon Komisyonu (3C) onayından geçti. M1805E1A ve M1805E2A olmak üzere iki farklı modelle listelenen Mi 8 hakkında herhangi bir detay yer almazken, her iki modelin de 20W'a kadar şarj çıkışı ile MDY-08-ES güç adaptörü ve 5V / 3A, 9V / 2A ve 12V / 1.5A şarj desteğine sahip olduğu görülüyor. 
6.01 inç çentikli OLED ekran ve iPhone X benzeri 3D yüz tanıma özelliğiyle gelecek olan Xiaomi Mi 8, Snapdragon 845 çipseti ve depolama kapasitesine göre farklılık gösteren 6/8 GB RAM miktarına sahip olacak. Tüm bunlara ek olarak 4000 mAh kapasiteli bataryadan besleneceği söylenen telefonda ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına yer verilip verilmeyeceği ise tam bir muamma.

https://www.weibo.com/2202387347/GhNrT3ATx?from=page_1006062202387347&type=comment#_rnd1526965476728 Yorum Yaz
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Curb 1 yıl en beğenilen
Pusuya yatıp Mi 8 bekleyen DH Xiaomi tayfası haberi okuyunca:
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swat882 1 yıl
Bekliyoruz seni halkın firması

Diğer kan emici firmalara karşılık inadına xiaomi

Telefon lüks değil ihtiyaçtır.
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mesci_663 1 yıl
Mi 5s ile 3 yıl daha devam anlaşılan tabi cihaz bozulmazsa
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napolyon94 1 yıl
E mi7 ne oldu ? :( S serisine yetisecem diye cufter cifter mi gidiyeah?
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Shanks0 1 yıl napolyon94
Xiaomi nin 8. yılına özel böyle
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yunusaticioglu 1 yıl
aslında vestelin son tlfu fena değil ama o fiyata da alınmaz ki
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investing 1 yıl
Mi 7 iptal oldu herhalde
kanlı canlı görüntülendi diyordunuz?
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virtue28 1 yıl
Fiyatları da belli

Bakalım bize ne kadar gelecek.

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KalemKolik 1 yıl virtue28
virtue28
Fiyatları da belli

Bakalım bize ne kadar gelecek.

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Yurtdışında bile söylenen fiyatlara sayılmıyor. 440 dolar ise en az 500 dolara satıyor satıcılar.

Yani açıklanan fiyatların üstüne satılıyor hep :(
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Curb 1 yıl en beğenilen
Pusuya yatıp Mi 8 bekleyen DH Xiaomi tayfası haberi okuyunca:
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drjacob 1 yıl
yaklaşıyor yaklaşmakta olan
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swat882 1 yıl
Bekliyoruz seni halkın firması

Diğer kan emici firmalara karşılık inadına xiaomi

Telefon lüks değil ihtiyaçtır.
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koyunsavar 1 yıl
fakir ama havali kesim in umudu zaomi.
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forshire 1 yıl
Şu telefonu 5.6 inç yada hadi en fazla 5.7 inç ekran boyutlarında yapsalardı tadından yenmezdi. Düşük ekran kasa oranıyla cebe rahatça girer tek elle oldukça kolay bir şekilde kullanılır ve nihayetinde ergonomi harikası olurdu.
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