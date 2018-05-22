Xiaomi Mi 8 tanıtım tarihi kesinleşti!

Fiyat performans ürünleriyle ülkemizde de çokça sevilen Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Mi 8 modelinin resmi tanıtım tarihi açıklandı. Xiaomi CEO'su Lei Jun, önümüzdeki hafta 31 Mayıs günü Çin'in Shenzen kentinde düzenlenecek etkinlikte Xiaomi Mi 8'in lanse edileceğini duyurdu.

Mi Band 3 de tanıtılabilir

5000'den fazla konuğun katılım sağlayacağı tahmin edilen etkinlikte Mi 8 akıllı telefonunun yanı sıra Mi Band 2'nin yeni versiyonu Mi Band 3 akıllı bilekliğinin de tanıtılacağı söyleniyor. Daha önce şirketin oyuncu telefonu Black Shark lansmanında CEO Lei Jun'un bileğinde görünen Mi Band 3, XMSH05HM model numarasıyla Bluetooth sertifikasyon listesinde de boy göstermişti. Bluetooth 4.2 LE versiyonu ve dokunmatik OLED ekrana sahip olması beklenen Mi Band 3'ün 31 Mayıs'ta Xiaomi Mi 8 ile beraber tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Mi 8 resmi duyuru öncesi ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından onaylandı

Xiaomi'nin sekizinci kuruluş yıl dönümü şerefine Mi 8 olarak adlandırılan amiral gemisi, tanıtımına günler kala ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) ve Çin Sertifikasyon Komisyonu (3C) onayından geçti. M1805E1A ve M1805E2A olmak üzere iki farklı modelle listelenen Mi 8 hakkında herhangi bir detay yer almazken, her iki modelin de 20W'a kadar şarj çıkışı ile MDY-08-ES güç adaptörü ve 5V / 3A, 9V / 2A ve 12V / 1.5A şarj desteğine sahip olduğu görülüyor.

Tam Boyutta Gör 6.01 inç çentikli OLED ekran ve iPhone X benzeri 3D yüz tanıma özelliğiyle gelecek olan Xiaomi Mi 8, Snapdragon 845 çipseti ve depolama kapasitesine göre farklılık gösteren 6/8 GB RAM miktarına sahip olacak. Tüm bunlara ek olarak 4000 mAh kapasiteli bataryadan besleneceği söylenen telefonda ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına yer verilip verilmeyeceği ise tam bir muamma.

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