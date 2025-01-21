Vatan Bilgisayar yarın tanıtılacak Galaxy S25 Serisi özelliklerini sızdırdı

- Galaxy S25 lansmanına özel Türkçe canlı yayın DH'de
- Vatan Bilgisayar’ın açıkladığı Galaxy S25 Serisi teknik özellikleri
- Galaxy S25 Ultra Özellikleri
- Galaxy S25+ Özellikleri
- Galaxy S25 Özellikleri
- Galaxy S25 Serisinin Öne Çıkan Özellikleri Neler Olacak?
- Google Gemini Hızlı Erişim
- Günün sizin için öne çıkanları
- Daire içine al, bul. Dinle ve bul
- Ses stüdyosu, parmaklarınızın ucunda
- Kişisel verilerinizi koruyun
- En gelişmiş yapay zeka ProVisual Engine
- Her seferinde eşsiz portreler
- Geceyi gündüze çeviren Nightography ile daha net, rakipsiz videolar
- Geniş'ten Tele'ye ve hatta Ultra Geniş'e kadar en keskin ayrıntılar
- Galaxy için özelleştirilmiş güçlü işlemci
- ProScaler ile daha net, daha canlı görüntüleme
- Uzun süreli pil ömrü
- Yorumlar
Galaxy S25 lansmanına özel Türkçe canlı yayın DH'de
Samsung Galaxy S25 serisi yarın (22 Ocak) saat 21.00'de tanıtılacak. Galaxy Unpacked etkinliğini Burak Şolt'un Türkçe simultane çevirisi ile canlı olarak yayınlayacağız. Galaxy Unpacked etkinliğine özel canlı yayınımızı 22 Ocak saat 20.30'dan itibaren DonanımHaber YouTube kanalımızdan seyredebilirsiniz.
Vatan Bilgisayar’ın açıkladığı Galaxy S25 Serisi teknik özellikleri
Galaxy S25 Ultra Özellikleri
- Ekran: 6.9" ProScaler
- Boyutlar: 162.8 x 77.6 x 8.2 mm
- Kamera: 50MP (Ultra Geniş)
- 200MP (Geniş)
- 50MP / 10MP (Telefoto)
- 12MP (Ön)
- Batarya: 5000 mAh
Galaxy S25+ Özellikleri
- Ekran: 6.7" ProScaler
- Boyutlar: 15.4 x 75.8 x 7.3 mm
- Kamera: 12MP (Ultra Geniş)
- 50MP (Geniş)
- 10MP (Telefoto)
- 12MP (Ön)
- Batarya: 4900 mAh
Galaxy S25 Özellikleri
- Ekran: 6.2"
- Boyutlar: 146.9 x 70.5 x 7.2 mm
- Kamera: 12MP (Ultra Geniş)
- 50MP (Geniş)
- 10MP (Telefoto)
- 12MP (Ön)
- Batarya: 4000 mAh
Galaxy S25 Serisinin Öne Çıkan Özellikleri Neler Olacak?
Hazırlanan tanıtım sayfasında telefonun teknik özelliklerinin yanı sıra bazı özelliklerinin öne çıkarıldığını görüyoruz. Tanıtım sayfasında öne çıkarılan özellikler şu şekilde:
Google Gemini Hızlı Erişim
Hazırlanan tanıtım sayfasında telefonun teknik özelliklerinin yanı sıra bazı özelliklerinin öne çıkarıldığını görüyoruz. Galaxy S25 serisi ile kullanıcılar yan düğmeye uzun basarak doğrudan Google Gemini yapay zeka asistanına erişebilecek.
Günün sizin için öne çıkanları
Yepyeni Now Brief özelliği ile gün boyunca kişiselleştirilmiş özetler alın. Gün boyunca sizi nelerin beklediğinin bir özetini alarak güne başlayın. Günün sonunda ise günlük etkinliklerinize dair analizlere erişin ve günün öne çıkanlarını gözden geçirin.
Daire içine al, bul. Dinle ve bul
Google ile Circle to Search özelliği sayesinde ekranınızda gördüğünüz her şeyi anında aratabilirsiniz. Parmağınızla herhangi bir resmi, videoyu veya metni daire içine alın ve anında arama sonuçlarını görün. Uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan, o an duyduğunuz bir şarkıyı bile aratabilirsiniz.
Ses stüdyosu, parmaklarınızın ucunda
İstenmeyen arka plan gürültüsünü videolarınızdan filtreleyin ve videolarınızı paylaşmaya hazır hale getirin. Galaxy AI, sesler, müzikler ve rüzgar gibi farklı tür sesleri ayarlayarak videolarınızın seslerini iyileştirin.
Kişisel verilerinizi koruyun
Kişisel Veri Yazılımı, önemli verilerinizi birleştirerek işler ve size özel öneriler sunar. Verileriniz şifreleyerek Knox Vault aracılığıyla cihazınıza kaydeder. Böylece önemli verilerinize yalnızca siz erişebilirsiniz.
En gelişmiş yapay zeka ProVisual Engine
ProVisual Engine, şimdi güçlü işlemcimizle destekleniyor—bu da size şimdiye kadar sunduğumuz en iyi kamera ve düzenleme deneyimini sunuyor.
Her seferinde eşsiz portreler
Farklı ışık koşullarını algılayabilen Nesneye Duyarlı Yazılım sayesinde ten renkleri ve dokular, tüm doğallığıyla ve gerçekçiliğiyle ekrana yansır.
Geceyi gündüze çeviren Nightography ile daha net, rakipsiz videolar
Farklı ışık koşullarına uyum sağlayabilen, gelişmiş Nesneye Duyarlı Yazılım özellikli kameramızın gözünden hiçbir şey kaçmaz. Ten renkleri ve dokular, tüm doğallığıyla ve gerçekçiliğiyle ekrana yansır.
Geniş'ten Tele'ye ve hatta Ultra Geniş'e kadar en keskin ayrıntılar
Ultra Geniş çekimlerden Telefoto kameramıza kadar, fotoğraflar her açıdan net ve canlıdır. Ardından, AI destekli ProVisual Engine renkleri ve detayları iyileştirerek bir sonraki seviyeye taşır.
Galaxy için özelleştirilmiş güçlü işlemci
ProScaler ile daha net, daha canlı görüntüleme
ProScaler, gelişmiş AI algoritmalarıyla çözünürlüğü artırarak, ekran ayarlarını yapmanıza gerek kalmadan yüksek çözünürlükte bir görüntüleme deneyimi sunar.
Uzun süreli pil ömrü
Özel uygulama işlemcimize entegre edilen öncü MDNIe teknolojimiz ve yazılım optimizasyonu ile artan pil ömrü sayesinde cihazlarınızda saatlerce video izleyebilirsiniz.
Ultra dayanıklı titanyum
Uzun ömürlü ekran
IP68
Now Bar
Widget
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GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı
param olsa alacağım helikopter
Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.
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