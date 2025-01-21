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    Vatan Bilgisayar yarın tanıtılacak Galaxy S25 Serisi özelliklerini sızdırdı

    Vatan Bilgisayar tarafından erişime açılan sayfada Galaxy S25 Serisinin tanıtım bilgilerine yer verildi. Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 özellikleri ortaya çıktı.
    Vatan Bilgisayar Galaxy S25 Serisi özelliklerini sızdırdı Tam Boyutta Gör
    Vatan Bilgisayar tarafından erişime açılan tanıtım sayfasında yarın tanıtılacak Samsung Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 özelliklerine yer verildi. Galaxy S25 serisinin öne çıkan özellikleri, ekran boyutu, kamera özellikleri ve pil kapasitesi kesinleşti. Ayrıca S25 Ultra’nın 16 GB RAM yerine 12 GB RAM ile geleceği de belli oldu. "Sık Sorulan Sorular" kısmında tüm modellerin 12 GB RAM ile geleceği ifade edildi.

    Galaxy S25 lansmanına özel Türkçe canlı yayın DH'de

    Samsung Galaxy S25 serisi yarın (22 Ocak) saat 21.00'de tanıtılacak. Galaxy Unpacked etkinliğini Burak Şolt'un Türkçe simultane çevirisi ile canlı olarak yayınlayacağız. Galaxy Unpacked etkinliğine özel canlı yayınımızı 22 Ocak saat 20.30'dan itibaren DonanımHaber YouTube kanalımızdan seyredebilirsiniz.

    Vatan Bilgisayar’ın açıkladığı Galaxy S25 Serisi teknik özellikleri

    Vatan Bilgisayar Galaxy S25 Serisi özelliklerini sızdırdı Tam Boyutta Gör

    Galaxy S25 Ultra Özellikleri

    • Ekran: 6.9" ProScaler
    • Boyutlar: 162.8 x 77.6 x 8.2 mm
    • Kamera: 50MP (Ultra Geniş)
    • 200MP (Geniş)
    • 50MP / 10MP (Telefoto)
    • 12MP (Ön)
    • Batarya: 5000 mAh

    Galaxy S25+ Özellikleri

    • Ekran: 6.7" ProScaler
    • Boyutlar: 15.4 x 75.8 x 7.3 mm
    • Kamera: 12MP (Ultra Geniş)
    • 50MP (Geniş)
    • 10MP (Telefoto)
    • 12MP (Ön)
    • Batarya: 4900 mAh

    Galaxy S25 Özellikleri

    • Ekran: 6.2"
    • Boyutlar: 146.9 x 70.5 x 7.2 mm
    • Kamera: 12MP (Ultra Geniş)
    • 50MP (Geniş)
    • 10MP (Telefoto)
    • 12MP (Ön)
    • Batarya: 4000 mAh

    Vatan Bilgisayar Galaxy S25 Serisi özelliklerini sızdırdı Tam Boyutta Gör

    Galaxy S25 Serisinin Öne Çıkan Özellikleri Neler Olacak?

    Hazırlanan tanıtım sayfasında telefonun teknik özelliklerinin yanı sıra bazı özelliklerinin öne çıkarıldığını görüyoruz. Tanıtım sayfasında öne çıkarılan özellikler şu şekilde:

    Google Gemini Hızlı Erişim

    Vatan Bilgisayar Galaxy S25 Serisi özelliklerini sızdırdı Tam Boyutta Gör

    Hazırlanan tanıtım sayfasında telefonun teknik özelliklerinin yanı sıra bazı özelliklerinin öne çıkarıldığını görüyoruz. Galaxy S25 serisi ile kullanıcılar yan düğmeye uzun basarak doğrudan Google Gemini yapay zeka asistanına erişebilecek. 

    Günün sizin için öne çıkanları

    Vatan Bilgisayar Galaxy S25 Serisi özelliklerini sızdırdı Tam Boyutta Gör

    Yepyeni Now Brief özelliği ile gün boyunca kişiselleştirilmiş özetler alın. Gün boyunca sizi nelerin beklediğinin bir özetini alarak güne başlayın. Günün sonunda ise günlük etkinliklerinize dair analizlere erişin ve günün öne çıkanlarını gözden geçirin.

    Daire içine al, bul. Dinle ve bul

    Vatan Bilgisayar Galaxy S25 Serisi özelliklerini sızdırdı Tam Boyutta Gör

    Google ile Circle to Search özelliği sayesinde ekranınızda gördüğünüz her şeyi anında aratabilirsiniz. Parmağınızla herhangi bir resmi, videoyu veya metni daire içine alın ve anında arama sonuçlarını görün. Uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan, o an duyduğunuz bir şarkıyı bile aratabilirsiniz.

    Ses stüdyosu, parmaklarınızın ucunda

    Vatan Bilgisayar Galaxy S25 Serisi özelliklerini sızdırdı Tam Boyutta Gör

    İstenmeyen arka plan gürültüsünü videolarınızdan filtreleyin ve videolarınızı paylaşmaya hazır hale getirin. Galaxy AI, sesler, müzikler ve rüzgar gibi farklı tür sesleri ayarlayarak videolarınızın seslerini iyileştirin.

    Kişisel verilerinizi koruyun

    Kişisel Veri Yazılımı, önemli verilerinizi birleştirerek işler ve size özel öneriler sunar. Verileriniz şifreleyerek Knox Vault aracılığıyla cihazınıza kaydeder. Böylece önemli verilerinize yalnızca siz erişebilirsiniz.

    En gelişmiş yapay zeka ProVisual Engine

    Vatan Bilgisayar Galaxy S25 Serisi özelliklerini sızdırdı Tam Boyutta Gör

    ProVisual Engine, şimdi güçlü işlemcimizle destekleniyor—bu da size şimdiye kadar sunduğumuz en iyi kamera ve düzenleme deneyimini sunuyor.

    Her seferinde eşsiz portreler

    Farklı ışık koşullarını algılayabilen Nesneye Duyarlı Yazılım sayesinde ten renkleri ve dokular, tüm doğallığıyla ve gerçekçiliğiyle ekrana yansır.

    Geceyi gündüze çeviren Nightography ile daha net, rakipsiz videolar

    Farklı ışık koşullarına uyum sağlayabilen, gelişmiş Nesneye Duyarlı Yazılım özellikli kameramızın gözünden hiçbir şey kaçmaz. Ten renkleri ve dokular, tüm doğallığıyla ve gerçekçiliğiyle ekrana yansır.

    Geniş'ten Tele'ye ve hatta Ultra Geniş'e kadar en keskin ayrıntılar

    Ultra Geniş çekimlerden Telefoto kameramıza kadar, fotoğraflar her açıdan net ve canlıdır. Ardından, AI destekli ProVisual Engine renkleri ve detayları iyileştirerek bir sonraki seviyeye taşır.

    Galaxy için özelleştirilmiş güçlü işlemci

    Vatan Bilgisayar Galaxy S25 Serisi özelliklerini sızdırdı Tam Boyutta Gör

    ProScaler ile daha net, daha canlı görüntüleme

    ProScaler, gelişmiş AI algoritmalarıyla çözünürlüğü artırarak, ekran ayarlarını yapmanıza gerek kalmadan yüksek çözünürlükte bir görüntüleme deneyimi sunar.

    Uzun süreli pil ömrü

    Özel uygulama işlemcimize entegre edilen öncü MDNIe teknolojimiz ve yazılım optimizasyonu ile artan pil ömrü sayesinde cihazlarınızda saatlerce video izleyebilirsiniz.

    Vatan Bilgisayar Galaxy S25 Serisi özelliklerini sızdırdı Tam Boyutta Gör

    Ultra dayanıklı titanyum
    Uzun ömürlü ekran
    IP68
    Now Bar
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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 2 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 4 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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