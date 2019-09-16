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Xiaomi Mi 9 Lite tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı

Çin’de tanıtılan Xiaomi Mi CC9 akıllı telefonu global piyasada Xiaomi Mi 9 Lite adıyla satılacak. Mi CC9e akıllı telefon modeli ise Xiaomi Mi A3 adıyla piyasaya sürülmüştü.
2 sa.
1,9b
37
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin artık geleneksel haline gelen Mi Lite serisi bu yıl yeniden karşımıza çıkıyor. Xiaomi Mi 9 Lite modeli aslında Mi CC9 adıyla geçtiğimiz aylarda Çin’de tanıtılan akıllı telefonun global versiyonu durumunda.

Xiaomi Mi 9 Lite özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi 9 Lite modelinde 6.39 inçlik 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran yer alıyor. Su damlası çentik tasarımı ile telefonun ekran-kasa oranı oldukça agresif hale getirildiğini söylemek mümkün. Parmak izi okuyucu ekrana entegre.

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Snapdragon 710 yonga setinden gücünü alan telefon 6GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleri ile geliyor. 4030mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile destekleniyor. Game Turbo 2.0 ile oyunlar sırasında performans arttırılıyor.

Arka kısımda 48MP çözünürlüğündeki Sony IMX586 sensöre 8MP çözünürlüğünde ultra geniş bir sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. Bu haliyle Mi CC9e modelini temel alan Mi A3 modelinden bir tık daha iyi durumda diyebiliriz.

Kızılötesi sensör, USB Tip-C, WiFi AC gibi özellikleri olan Xiaomi Mi 9 Lite modeli 6GB RAM+64GB versiyonu 319 Avro ve 6GB RAM+128GB versiyonu 349 Avro olarak İspanya’da satışa sunulmuş durumda. Muhtemelen ülkemize de yıl bitmeden gelecektir.

 


https://www.gizmochina.com/2019/09/16/xiaomi-mi-9-lite-goes-official-in-europe-specifications-and-price/ Yorum Yaz
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snny 1 sa. en beğenilen
Muhtemelen sadece 3999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulur.
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Askaparta 7 dk.
Yeni bir Lite serüveni başlıyor. Bakalım 8 kadar tutacak mı.
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mustafabarakli23 29 dk.
Telefon gerçekten güzelmiş.
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ungalath 38 dk.
Teşekkür ettim beyler aydınlattığınız için
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ungalath 38 dk.
Teşekkür ettim beyler aydınlattığınız için
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ungalath 50 dk.
Bilgili bir arkadaş yazarsa sevinirim. Şimdi biz geniş açılı bir fotoğraf çektiğimizde sadece geniş açılı lensi mi kullanıyoruz ? Yoksa diğer kameraların da etkisi oluyor mu ve bu geniş açılı lensin 8 mp lik çözünürlüğü geniş açılı fotoğrafların kalitesini 48 mp lik lensle çekilen fotoğraflaraa göre çok daha düşük bir kalitede kullanıcıya sunmuş olmuyor mu ? Yada bunların hiçbirisi olmuyor kompak bir şekilde çalışıyorlar haliyle ne kalite kaybı oluyor nede sadece bir lensin kullanılması durumu ?
huawei g7 kullanıcısı olarak soruyorum bunları :P
2 Yanıt Yanıtla
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Lord Melkor 42 dk. ungalath
Kameraların renk profilleri bile birbirinden farklı oluyor. Xiaomi özelinde bilmiyorum ama normalde tek başına çekiyor. Farkı da çok net hissediyorsunuz. En son bi apple hepsi birbirine yakın kameralar kullandı ama diğer firmalarda arada çok fark oluyor
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Fenomenon 41 dk. ungalath
hocam 48mp'in görüş açısı belli olduğundan dolayı geniş açıda devreye girse dahi fotoğrafın %75'lik kısmını göremez. yine de yapay zeka ile belki orta kısımda yardımcı olabilir.
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snny 1 sa. en beğenilen
Muhtemelen sadece 3999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulur.
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