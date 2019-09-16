Xiaomi Mi 9 Lite tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi’nin artık geleneksel haline gelen Mi Lite serisi bu yıl yeniden karşımıza çıkıyor. Xiaomi Mi 9 Lite modeli aslında Mi CC9 adıyla geçtiğimiz aylarda Çin’de tanıtılan akıllı telefonun global versiyonu durumunda.

Xiaomi Mi 9 Lite özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi 9 Lite modelinde 6.39 inçlik 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran yer alıyor. Su damlası çentik tasarımı ile telefonun ekran-kasa oranı oldukça agresif hale getirildiğini söylemek mümkün. Parmak izi okuyucu ekrana entegre.

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Snapdragon 710 yonga setinden gücünü alan telefon 6GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleri ile geliyor. 4030mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile destekleniyor. Game Turbo 2.0 ile oyunlar sırasında performans arttırılıyor.

Arka kısımda 48MP çözünürlüğündeki Sony IMX586 sensöre 8MP çözünürlüğünde ultra geniş bir sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. Bu haliyle Mi CC9e modelini temel alan Mi A3 modelinden bir tık daha iyi durumda diyebiliriz.

Kızılötesi sensör, USB Tip-C, WiFi AC gibi özellikleri olan Xiaomi Mi 9 Lite modeli 6GB RAM+64GB versiyonu 319 Avro ve 6GB RAM+128GB versiyonu 349 Avro olarak İspanya’da satışa sunulmuş durumda. Muhtemelen ülkemize de yıl bitmeden gelecektir.