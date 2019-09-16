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Samsung Galaxy S ve Galaxy Note markaları birleşebilir

Samsung’un Galaxy S ve Galaxy Note markalarını tek bir çatı altında birleştirerek Galaxy One adıyla piyasaya süreceği iddia ediliyor. Son dönemde iddialar giderek güçlenmeye başladı.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun süredir Samsung’un başarılı amiral gemi markaları Galaxy S ve Galaxy Note’u birleştirebileceği iddiaları gündeme geliyor. Firmanın da kısmen teyit ettiği konu ile ilgili daha güçlü iddialar ortaya atıldı.

Galaxy One mı geliyor?

Galaxy S ve Galaxy Note serisi aslında donanım tarafında olmasa da tasarım tarafında önemli ayrımlara sahip. Ayrıca Galaxy Note tarafında S-Pen kalem teknolojisi halen akıllı telefon pazarında rakipsiz.

Ayrıca Bkz. "Daqri zengin gerçeklik girişimi kapandı"

Bununla birlikte amiral gemi segmentinin artık eskisi gibi ilgi görmemesi ve tüketicilerin biraz daha alt seviyelere yönelmeye başlaması Samsung’un birleşme kararını masaya yatırmasına neden oldu. Diğer taraftan iki marka arasında özellikle Galaxy S6 sonrasında benzerliklerin çok arttığı eleştirileri geliyordu. Samsung yöneticileri de zaman zaman Galaxy S11 serisinde bir isimlendirme değişimi olabileceği ve hatta markaların bir araya gelmesinin zamanı olduğunu dile getirmişti.

Evleaks tarafından sızdırılan bilgilere göre Galaxy S ve Galaxy Note markalarının birleşimi fikri firma içerisinde son günlerde hararetli bir şekilde tartışılıyor. Amiral gemi markalarının tek bir çatı altında toplanması hem kaynakları dağıtmamış olacak hem de pazarlama maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak. Samsung’un daha çok satan Galaxy A serisi için pazarlama faaliyetlerini arttırmak istediği gündeme geliyordu.

Marka birleşiminin en erken gelecek yıl veya sonraki yıl itibariyle gerçekleşmesi bekleniyor. İsimlendirme tarafında ise Galaxy One öne çıkan adaylardan. Galaxy One ve Galaxy One Plus gibi isimlendirmelerle Galaxy S ile Galaxy Note modelleri dağıtılmış olacak.

Elbette bunun tüketici tarafındaki etkisi nasıl olacak soru işareti. 2010 yılından bu yana Galaxy S ve Galaxy Note modelleri tabiri yerindeyse dillere pelesenk olmuş durumda. Bir marka değişimine tüketici de kolay alışamayabilir.

 


https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-S-Note-merge-2020_id118968 Yorum Yaz
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smart1978 1 sa.
Nisan da Note11 in yeni ismi ile kullanacagiz :) ... Note serisi gec cikmasini hic akil erdiremiyorum...
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wert1903 2 sa.
tabi tabi hatta logo olarak da 1+ koysunlar :) çin taklit edenden taklit edilen konumuna geçti.
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begacce 2 sa.
Galaxy ismini de kaldırsınlar bence
Samsung OneRise olsun
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