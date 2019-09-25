Xiaomi Mi AirDots Pro 2 tanıtıldı

Kablosuz kulaklık tarafında sürekli yeni ürünlerle varlığını arttırmaya çalışan Xiaomi, telefonlarını tanıttığı etkinlikte iki tane de kulaklık modeli tanıttı. Air 2 modelinden sonra Mi AirDots Pro 2 modeli de sahneye çıktı.

Mi AirDots Pro 2 özellikleri ve fiyatı

Mi AirDots Pro 2 modeli tasarım ve donanım anlamında Xiaomi Air 2 ile benzer özellikler taşıyor. Bluetooth 5.0 standardını kullanan kulaklık modeli 14.2mm hareketli kompozit diyafram bobin ünitesi ile yüksek kaliteli ses üretebiliyor.

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Bluetooth LDHC ile gecikmesiz ses aktarımı yapan kulaklık çift mikrofon ile çevresel gürültü engelleme özelliğine sahip. MIUI ara yüzü kullanan telefonlarda kılıfından çıkardığınız anda otomatik olarak bağlantı sağlıyor. Dış kısımdaki dokunmatik yüzey ile ses kontrolü ve parça değişimi sağlanabiliyor.

Kızıl ötesi sensör ile kulaklık çıkarıldığı anda müziği durdurabiliyor. 4.5Gr ağırlığındaki kulaklık 4 saate kadar kullanılabiliyor. Kılıf ile bu rakam 14 saate çıkıyor. Kılıfı USB Tip-C üzerinden 1 saatte şarj edebiliyorsunuz. Mi AirDots Pro 2 modeli 56$ fiyat etiketine sahip.