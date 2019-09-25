Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi AirDots Pro 2 tanıtıldı

    Xiaomi Air 2 ile hemen hemen aynı özellikleri paylaşan Mi AirDots Pro 2 bir nevi global sürüm gibi görünüyor. 56$ fiyat etiketi ile orta seviyede genç kullanıcıları hedefliyor.
    3 sa.
    1,8b
    58
    7
    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Kablosuz kulaklık tarafında sürekli yeni ürünlerle varlığını arttırmaya çalışan Xiaomi, telefonlarını tanıttığı etkinlikte iki tane de kulaklık modeli tanıttı. Air 2 modelinden sonra Mi AirDots Pro 2 modeli de sahneye çıktı.

    Mi AirDots Pro 2 özellikleri ve fiyatı

    Mi AirDots Pro 2 modeli tasarım ve donanım anlamında Xiaomi Air 2 ile benzer özellikler taşıyor. Bluetooth 5.0 standardını kullanan kulaklık modeli 14.2mm hareketli kompozit diyafram bobin ünitesi ile yüksek kaliteli ses üretebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "MIUI 11 güncellemesini alacak telefonlar"

    Bluetooth LDHC ile gecikmesiz ses aktarımı yapan kulaklık çift mikrofon ile çevresel gürültü engelleme özelliğine sahip. MIUI ara yüzü kullanan telefonlarda kılıfından çıkardığınız anda otomatik olarak bağlantı sağlıyor. Dış kısımdaki dokunmatik yüzey ile ses kontrolü ve parça değişimi sağlanabiliyor.

    Kızıl ötesi sensör ile kulaklık çıkarıldığı anda müziği durdurabiliyor. 4.5Gr ağırlığındaki kulaklık 4 saate kadar kullanılabiliyor. Kılıf ile bu rakam 14 saate çıkıyor. Kılıfı USB Tip-C üzerinden 1 saatte şarj edebiliyorsunuz. Mi AirDots Pro 2 modeli 56$ fiyat etiketine sahip.

     


    https://www.gizmochina.com/2019/09/25/xiaomi-mi-airdots-pro-2-noise-cancelling-earphones-with-bluetooth-5-0-announced/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    num 3 sa. en beğenilen
    O kadar kötü bir tasarımı var ki okullarda gösterilmeli. Bazen sabahları işe giden insanların kulaklarında görüyorum buna benzer kalas gibi kulaklıklar, utanma da kalmamış. Bu tarz kulaklıklar takacağınıza kablolu zarif bir kulaklık takın, ne manası var?
    O kadar kötü bir tasarımı var ki okullarda gösterilmeli. Bazen sabahları işe giden insanların kulaklarında görüyorum buna benzer kalas gibi kulaklıklar, utanma ...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    kmlfgkc 1 sa.
    bir önceki modelde anc var, üst modelde anc yok. böyle saçmalık olabilir mi?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    the_dedektif 1 sa.
    56$=> 799 TL Türkiye fiyatı !
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    esmerbuyucu 2 sa.
    AirPods'u yutmuş. İçini açıp kurtarsınlar 😂
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    num 3 sa. en beğenilen
    O kadar kötü bir tasarımı var ki okullarda gösterilmeli. Bazen sabahları işe giden insanların kulaklarında görüyorum buna benzer kalas gibi kulaklıklar, utanma da kalmamış. Bu tarz kulaklıklar takacağınıza kablolu zarif bir kulaklık takın, ne manası var?
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    fakasupi 1 sa. num
    Aynı şeyi düşünüyorum, gerçekten çok kötü duruyor. Bakarken ben utanıyorum adamlar takarken utanmıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Innerpeace 11 dk.
    Hangi kablosuz kulaklığı tavsiye edersiniz?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    MrKattchup 3 sa.
    Hadi kulağa giren kısmı çakmışınız bari gerisini de çaksaydınız o ne kütük gibi.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 19 dk. Reklam ölçümleme şirketi Comscore, istatistikleri şişirerek 50 milyon dolar haksız kazanç sağladı 34 dk. Milyonlarca kullanıcısı olan Kik Messenger kapatılıyor 1 sa. Oppo Reno Ace'in resmi basın görselleri ortaya çıktı 1 sa. LG patent ihlali gerekçesiyle Koç Grubuna ait Arçelik, Beko ve Grundig'e dava açtı 1 sa. Tasarımcı ve yazılımcılar arasındaki iletişim problemine yerli çözüm: Zeplin 2 sa. Borderlands 3, ilk beş gününde 5 milyon kopya sattı 2 sa. Windows 10 cihaz sayısı 900 milyonu geçti 3 sa. Volkswagen'in Türkiye'de üreteceği araçlar TÜLOMSAŞ'ın yerli vagonlarıyla taşınacak 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Mi AirDots Pro 2 tanıtıldı Sonraki Samsung'tan Galaxy Fold ekran değişimi için tek seferlik indirim 4 sa. Apple, iOS 13 ve iPadOS'ta kullanılan üçüncü taraf klavyeler konusunda uyardı 5 sa. Gmail karanlık teması Android ve iOS için dağıtılmaya başlandı 5 sa. iOS 13.1 ve iPadOS çıktı 6 sa. Kripto para piyasası çöküşte 6 sa. Google Pixelbook Go 13,3 inç 4K çözünürlükte ekranla gelecek 14 sa. Dünya yörüngesindeki otel: Von Braun Uzay İstasyonu 15 sa. The Last of Us Part II çıkış tarihi açıklandı 15 sa. Facebook düşünce gücü üzerinde çalışan CTRL-Labs girişimini satın aldı 15 sa. PS Plus Ekim 2019 oyunları açıklandı 16 sa. Elektrikli Porsche Taycan Turbo S yollara çıktı 16 sa. Dizel emisyon testlerini kandıran Daimler’e neredeyse 1 milyar dolar ceza kesildi 17 sa. Bisiklet ve doğa tutkunları için tasarlandı: İşte yeni Toyota Corolla Trek 17 sa. World Drone Cup'ın şampiyonu belli oldu 18 sa. Philips'in akıllı ışıkları TV'de izlenen şovla senkronize oluyor 19 sa. Yeni kral olmak için geldi | Efsane özellikleriyle Xiaomi Mi Mix Alpha 19 sa. Dünyanın en küçük piksel boyutuna sahip telefon kamerası yine Samsung’tan geldi 19 sa. Scania'dan sürücü kabini bulunmayan tam otonom kamyon 20 sa. Google’ın lisanslamadığı Huawei Mate 30 Pro’ya Google Play kurmak için gereken süre: 10 dakika 21 sa. Boston Dynamics'in ünlü robotu ATLAS, yeni yetenekleriyle şaşırttı (VİDEO) Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Google’ın lisanslamadığı Huawei Mate 30 Pro’ya Google Play kur...
    DonanımHaber
    Amiral gemisi Xiaomi Mi 9 Pro 5G tanıtıldı: İşte özellikleri v...
    DonanımHaber
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeğenim Balkondan Düşmüş Allah Rızası İçin Dua Edin.
    DH Forum
    Xiaomi Mi Mix Alpha, %180 ekran gövde oranıyla tanıtıldı
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim