Xiaomi başkanı, Mi Max 3'ü tüm yönleriyle paylaştı! İşte Mi Max 3 özellikleri ve fiyatı

Devasa bataryası ile öne çıkan Xiaomi Mi Max ailesinin üçüncü ferdi Mi Max 3 yarın tanıtılacak, ancak Xiaomi başkanı Lin Bin erken davranarak Mi Max 3'ün teknik özelliklerini ve fiyatını paylaştı. Daha önce Mi Max 3'ün resmi basın görsellerini paylaşan Bin, yarın düzenlenecek olan lansmanın tüm büyüsünü bozdu.

Mi Max 3 özellikleri

Adına yakışır ekran ve pil boyutuyla gelen Mi Max 3'te 6.9 inç boyutunda 18: 9 ekran/görüntü oranına sahip Full HD + çözünürlüklü IPS LCD ekran bulunuyor. 14nm üretim sürecinden geçen 8 çekirdekli Snapdragon 636 ile donatılan Mi Max 3, gücünü Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli 5500 mAh kapasiteli bataryadan alıyor. Öte yandan Mi Max 3'ün Snapdragon 710'lu bir modelinin daha olacağı söylense de bu konuda net bir bilgi bulunmuyor.

12+5 MP çözünürlüğünde çift kamera kurulumuna ev sahipliği yapan Mi Max 3'ün ön kamerasında ise 8 MP çözünürlüklü bir sensör kullanılıyor. Kamerası yapay zeka algoritmalarıyla donatılan Mi Max 3'ün ön kamerası için yüz tanıma özelliği de unutulmamış.

Her ne kadar Xiaomi başkanı bahsetmese de Mi Max 3'ün 4/6 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanına sahip olacağı biliniyor. Son olarak Mi Max 3'ün kutudan MIUI 9.6 kullanıcı arabirimi giydirilmiş Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle çıkacağını söyleyelim

Mi Max 3 fiyatı ne kadar olacak?

Mi Max 3'ün fiyatıyla da ilgili paylaşımda bulunmayı ihmal etmeyen Lin Bin, Mi Max 3'ün 1999 Yuan'ı geçmeyeceğini ifade etti. Eğer telefonun 1999 Yuan ile geleceğini varsayarsak kuru dolara çevirdiğimizde karşımıza 300 $ gibi bir meblağ çıkıyor.

Mi Max 3, yarın tanıtılır tanıtılmaz tüm detaylarıyla DonanımHaber farkıyla ekranlarınızda olacak.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_max_3_specs_unveiled_price_teased-news-32277.php