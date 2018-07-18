Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi başkanı, Mi Max 3'ü tüm yönleriyle paylaştı! İşte Mi Max 3 özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi Max 3'ün merak edilecek yanı kalmadı. Daha önce Mi Max 3'ün görsellerini paylaşan Xiaomi başkanı Lin Bin, bu sefer de telefonun özelliklerini ve fiyatını paylaştı. İşte karşınızda Mi Max 3:
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
6,2b
1
13
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi başkanı, Mi Max 3'ü tüm yönleriyle paylaştı! İşte Mi Max 3 özellikleri ve fiyatı
Devasa bataryası ile öne çıkan Xiaomi Mi Max ailesinin üçüncü ferdi Mi Max 3 yarın tanıtılacak, ancak Xiaomi başkanı Lin Bin erken davranarak Mi Max 3'ün teknik özelliklerini ve fiyatını paylaştı. Daha önce Mi Max 3'ün resmi basın görsellerini paylaşan Bin, yarın düzenlenecek olan lansmanın tüm büyüsünü bozdu. 

Mi Max 3 özellikleri

Adına yakışır ekran ve pil boyutuyla gelen Mi Max 3'te 6.9 inç boyutunda 18: 9 ekran/görüntü oranına sahip Full HD + çözünürlüklü IPS LCD ekran bulunuyor. 14nm üretim sürecinden geçen 8 çekirdekli Snapdragon 636 ile donatılan Mi Max 3, gücünü Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli 5500 mAh kapasiteli bataryadan alıyor. Öte yandan Mi Max 3'ün Snapdragon 710'lu bir modelinin daha olacağı söylense de bu konuda net bir bilgi bulunmuyor. 
12+5 MP çözünürlüğünde çift kamera kurulumuna ev sahipliği yapan Mi Max 3'ün ön kamerasında ise 8 MP çözünürlüklü bir sensör kullanılıyor. Kamerası yapay zeka algoritmalarıyla donatılan Mi Max 3'ün ön kamerası için yüz tanıma özelliği de unutulmamış.
Her ne kadar Xiaomi başkanı bahsetmese de Mi Max 3'ün 4/6 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanına sahip olacağı biliniyor. Son olarak Mi Max 3'ün kutudan MIUI 9.6 kullanıcı arabirimi giydirilmiş Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle çıkacağını söyleyelim

Mi Max 3 fiyatı ne kadar olacak?

Xiaomi başkanı, Mi Max 3'ü tüm yönleriyle paylaştı! İşte Mi Max 3 özellikleri ve fiyatı
 
Mi Max 3'ün fiyatıyla da ilgili paylaşımda bulunmayı ihmal etmeyen Lin Bin, Mi Max 3'ün 1999 Yuan'ı geçmeyeceğini ifade etti. Eğer telefonun 1999 Yuan ile geleceğini varsayarsak kuru dolara çevirdiğimizde karşımıza 300 $ gibi bir meblağ çıkıyor.
Mi Max 3, yarın tanıtılır tanıtılmaz tüm detaylarıyla DonanımHaber farkıyla ekranlarınızda olacak.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_max_3_specs_unveiled_price_teased-news-32277.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kefelon 10 ay en beğenilen
Mi 8'e çok fazla yaklaştırmışlar fiyatları. Özellikle bizim gibi her fiyattan cihaza yüksek vergiler eklenen bir ülkede Mi 8 ile Mi Max 3 arasındaki fiyat farkı en fazla 700-750 TL olur ki Snapdragon 845, Amoled Ekran, Daha iyi kamera vs. kısacası bir amiral gemisi varken Mi Max 3 almak zor olur.
Mi 8'e çok fazla yaklaştırmışlar fiyatları. Özellikle bizim gibi her fiyattan cihaza yüksek vergiler eklenen bir ülkede Mi 8 ile Mi Max 3 arasındaki fiyat farkı...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
batuta 10 ay
Gidip 1000 dolara apple samsung almaya devam edeceğiz çünkü seviyoruz çünkü para çok
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arel.gr 10 ay
.... bizim doktora bunu da önerdim !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
batuta 10 ay
Gidip 1000 dolara apple samsung almaya devam edeceğiz çünkü seviyoruz çünkü para çok
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 10 ay
editorun tahmini fiyat konusunda cok yuksek...xiaomi 300$ fiyat etiketi koyması demek bu cihazı sakın almayın demek olurki pek ihtimal vermiyorum baska sitelerde 258$ bahsediliyordu..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kefelon 10 ay en beğenilen
Mi 8'e çok fazla yaklaştırmışlar fiyatları. Özellikle bizim gibi her fiyattan cihaza yüksek vergiler eklenen bir ülkede Mi 8 ile Mi Max 3 arasındaki fiyat farkı en fazla 700-750 TL olur ki Snapdragon 845, Amoled Ekran, Daha iyi kamera vs. kısacası bir amiral gemisi varken Mi Max 3 almak zor olur.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 10 ay Kefelon
Snapdragon 845, Amoled Ekran, Daha iyi kamera vs. derken, mesela ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kotaless 10 ay
Mi 8 SE 1799 Yuan, Note 5 1299 Yuan. İkisi arasında bir fiyata çıkacaktır. Tahminim 1499 Yuan.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 10 ay
Hele şükür 6x deki gibi mavi rengin ön yüz cam çerçevesi beyaz değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 10 ay
Bu xiaomide iyice bozdu. Mix serisi zaten fiyatı uçurdular. Şimdi de max serisini uçuracaklar. Mi max 2 den sadece tasarım anlamında bir gelişme göstermiş cihaz fiyat direk 50 euro artmış. 17.6 cm tableti zaten taşıyabilene helal olsun diyorum.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K_Spartakus 10 ay TearsForFears
Ben taşıyorum
mi max 1

4 yıl önce Samsung galaxy tab2 7" phablet kullandım.
5.5 yıl önce İtalyadan 450 TL gibi bir fiyata almıştım. 1.5 yıl kullandım. Elimde yani kulağımda görenlerin çok ilgisini çekti.
Geçtiğimiz yıl Roma da bir bayan kullanırken gördüm ama buradaki gibi ilgi çeken bir görüntü ve merak yoktu.
Yılbaşında mi max 3ü yurtdışından aldırırım.
Benim ihtiyacımı fazlasıyla karşılıyor ve memnunum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deniz_sea 10 ay
Forewer mi max2 o zaman...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kesbi 10 ay
Bari 710 veya hiç olmadı 660 olaydı. Mi max 1'de bile 650 ve 652 vardı. Yazık ettiler telefona. Aynı şekilde kamera da geriye gidiyor. Mi max 1'de 16MP f2.0 kamera vardı. Şimdi 12 MP f2.2 olacak deniyor.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
balcis 10 ay kesbi
pro'da 710 gelecek deniyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 10 ay
300 dolar olacak ama snapdragon 636 olacak. Saçmalığa gel.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6209 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, mi max 3 ve
6 etiket daha mi max 3 özellikleri mi max 3 fiyatı Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay Avrupa Komisyonu'nun Google'a verdiği ceza ''ucuz akıllı telefonları'' ortadan kaldırabilir 10 ay Xiaomi Mi A2 Lite doğrulandı 10 ay ABD'deki kripto para gündemi piyasayı olumsuz yönde etkiledi 10 ay Amazon'dan yeni bilim-kurgu dizisi: Tales From the Loop 10 ay Huawei toplamda 100 milyon akıllı telefon satışına ulaştı 10 ay Bu uzay aracı Güneş'e 'dokunmaya' gidiyor: İşte detaylar 10 ay Eşcinsel süper kahraman Batwoman'ın dizisi için hazırlıklar başladı 10 ay Kanser teşhisinde yeni bir yöntem: manyetik tel 10 ay Nissan Micra'ya yeni bilgi-eğlence sistemi ve donanım takviyesi 10 ay “Earth Atlantis” şimdi IOS’ta 10 ay Huawei'nin bütçe dostu telefonu Nova 3i resmen tanıtıldı 10 ay RomerG Mekanik Anahtarlı Logitech G413 CARBON'u İnceledik 10 ay Avrupalı astronot, Dünya'yı uzaydan işte böyle görüntüledi (VİDEO) 10 ay Instagram'a yeni özellik! Artık hikayelere emojilerle yanıt verilebilecek 10 ay Fosil yakıtların kullanımı arttıkça yenilenebilir enerji yatırımları düşüyor 10 ay Çin'deki Apple kullanıcılarının verileri artık Çin yönetiminde 10 ay Samsung, iPhone X'un düşük indirme hızıyla dalga geçti! 10 ay Bilim insanlarından "ölümcül otonom silah" geliştirmeme sözü 10 ay Ardor %60 yükseldi 10 ay Nokia X5 tanıtıldı! Düşük fiyata çentikli ekran, çift kamera 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi başkanı, Mi Max 3'ü tüm yönleriyle paylaştı! İşte Mi Max 3 özellikleri ve fiyatı Sonraki Elon Musk, pedofil dediği dalgıçtan özür diledi 10 ay Fortnite 1 milyar dolar gelir barajını aştı 10 ay Honda Civic Sedan ve Hatchback'in dizel otomatik fiyatları açıklandı 10 ay Yeni iPhone'ların kutusundan çıkacak 18W USB-C hızlı şarj cihazı ayrı satılmayacak 10 ay Putin'in yeni otomobili: Ruslar, Porsche ile yaptı 10 ay iOS 11.4.1 güncellemesinden sonra uygulamalar hata vermeye başladı 10 ay Türk Hava Kurumu'ndan vatandaşlara yönelik İHA kursu 10 ay Google 5 milyar dolarlık cezayla karşı karşıya [Güncelleme: Ceza kesinleşti] 10 ay Bitcoin'in değeri 1 ay sonra yeniden 7000 doların üstünde 10 ay Gigabyte’dan şimdi de AORUS güç kaynağı 10 ay Samsung’dan taşınabilir cihazlara LPDDR5 RAM bellekler 10 ay Netflix‘in büyümesi tahminlerin altında kaldı 10 ay Sony Xperia XZ3, İngiliz e-ticaret sitesinde listelendi: Xperia XZ3'ün özellikleri detaylandı 10 ay Instapaper yuvaya geri döndü 10 ay Sony, IFA 2018 fuarında Xperia XZ3 amiral gemisini sahneye çıkarabilir 10 ay Drone kontrolünde yeni dönem: Vücut hareketleriyle drone'lar kontrol edilebilir 10 ay Güneydoğu Asya'daki insanların kökeni aydınlanıyor 10 ay Galaxy Note 9'un merak edilecek yanı kalmadı: İşte cihazın yeni görselleri 10 ay Facebook orijinal dizisi Sacred Lies'ın ilk fragmanı yayınlandı 10 ay Battlefield 5'in açık betası Eylül ayında yapılacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim