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Sony Xperia XZ3, İngiliz e-ticaret sitesinde listelendi: Xperia XZ3'ün özellikleri detaylandı

Sony'nin yeni amiral gemisi cihazlarından Xperia XZ3, İngiliz e-ticaret sitesi MobileFun'da listelendi. Fiyatı ve teknik özellikleri de belirtilen Xperia XZ3 hakkındaki tüm detaylar içeriğimizde.
10 ay
7,3b
1
13
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Telefonların tanıtılmadan önce satışa sunulup özelliklerinin listelendiği İngiliz elektronik ticaret sitesi MobileFun, bu sefer de Xperia XZ3'ü ağırladı. MobileFun'un Xperia XZ3 ile ilgili listelediği özellikler, daha önce ortaya çıkan sızıntıları doğruladığı gibi Xperia XZ3'ün fiyatı konusunda da bilgi sahibi olmamızı sağladı.  

Xperia XZ3 özellikleri ve fiyatı

Daha önce sızdırılan görseller ve teknik özellik tablosuna göre Xperia XZ2'ye ufak dokunuşlar yapan Sony, Xperia XZ2 Premium'daki çift kamera konfigürasyonunu Xperia XZ3'e taşımaya hazırlanıyor. 19 ve 12 MP çözünürlüğündeki çift arka kamera paketinin kendine yer bulacağı Xperia XZ3, selefi Xperia XZ2'de olduğu gibi 5.7 inç boyutunda bir ekran ile bizleri selamlayacak. Ekran çözünürlüğü kısmında da değişikliğe gitmeyecek gibi gözüken Sony, yine 1080 x 2160 (FHD+) çözünürlük sunacak. 
Qualcomm Snapdragon 845 çipsetinden beslenecek olan Xperia XZ3'e donanım noktasında 6 GB RAM ve microSD kart ile artırılabilir 64 GB dahili depolama birimi eşlik edecekken, 3240 mAh kapasiteli batarya ise telefona güç verecek. Xperia XZ2'ye kıyasla teknik özellik kategorisindeki farklılıklar ise artan 2 GB'lık RAM ve 60 mAh'lik batarya miktarı.
Selefine kıyasla en belirgin farkı çift arka kamera kurulumuyla atacak olan Xperia XZ3'ün selfie kamerası ise 13 MP olacak. MobileFun telefonun Android sürümünü belirtmese de önceki sızıntılar Xperia XZ3'ün Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle geleceğine işaret ediyor.
MobileFun, Xperia XZ3 için 850 Euro fiyat biçse de telefon resmi olarak tanıtılmayana kadar iddia niteliği taşıyor.

Xperia XZ3 ne zaman tanıtılacak?

Sony, 30 Ağustos günü Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek olan IFA 2018'de basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu ve Japon teknoloji devinin bu etkinlikte Xperia XZ3 Compact, Xperia XZ3 ve Xperia XZ3 Premium ile sahneye çıkacağı tahmin ediliyor. 

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Ozanyalcn45 10 ay en beğenilen
Allah'ım kafayı yiyeceğim bu tasarımın satmadığını anlamaları için ne olması gerek sonra da kimse almıyor diye mağdur edebiyatı yapıp bir bir departman kapatıyorlar
edit: aynı tasarımı yeniden satışa çıkarınca insanlara aydınlanma mı gelmesini bekliyorlar anlamıyorum
Allah'ım kafayı yiyeceğim bu tasarımın satmadığını anlamaları için ne olması gerek sonra da kimse almıyor diye mağdur edebiyatı yapıp bir bir departman kapatıyo...
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huseyincarnege 10 ay
sony böle pahalı satmaya devam et ilerde ps4 den başka bişeyin kalmıcak
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Xerneo 8 ay
Tasarım konusu işin en önemli kısmı gibi görünsede zaman içinde tasarımın önemsiz telefonun verdiği performans ve sürdürdüğü stabiliteye kalıyor işler. Açıkcası çerçeveli, kalın telefonlar çok hoşuma gidiyor ve Sony bana hitap eden bir marka. Çoğu kişinin "takoz" olarak adlandırdığı fakat neredeyse hepsinin "notch"lu çin markalarını kullandığını düşünürsek bence gidip n'aptığınızı düşünün biraz. Piyasada ki her telefon donanımsal açıdan süper fakat Sony kadar ergonomik ve dayanıklı "bu performansta" bir telefon markası bulmanız zor.
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DH Misafiri 10 ay
Resimdeki cihaz xz2 premium, daha tasarımı bile belli olmadan atıp tutmak da iyiymiş. Adım kadar eminim sony sıfır çerçeve telefon çıkarsa bile ona da bir kılıf uydurur kötülersiniz. Ama bana kalırsa telefon sektörü nankördür, bu işi bıraksınlar. Millet yıllarca orası burası dökülen, kasım kasım kasılan kalitesiz samsung'lara layık gördü kendini, şimdi de dandik çin telefonları moda... arkadaşta markası lazım değil çin malı bir telefon var, (bu aralar çok moda olan bir marka, az da para vermedi hani) 3 aylık telefonda değişik değişik sorunlar var, yarım metreden düştü, sözde kasası metal içeri göçtü. İnanın 4 yıl boyunca kılıfsız kullandığım, oradan buraya fırlattığım xperia telefonum o telefondan daha az yıpranmış duruyor ve en önemlisi de daha stabil çalışıyor :)
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OverClocK1ng 10 ay
Ekran neredeydi?
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hanox 10 ay
bu japonlar akıllı değilmiydi ya şimdi niye böyle akılsızca davranıyorlar
acaba iyice yaşlandılar da ondanmı :(
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intel7mix 10 ay
Kalınlık sorunu çözülmeli xz2 serisinde çok kalınlardı bundan 8 sene önceki chazlar bile o kadar kalınlık görmemiştik.
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lapatid 10 ay
sony mobile yillar once kapatimaliydi
mobile harcanan para kar getiren bolumlere (ps4,cinema,optik) ve teknolojik mirasi olan bolumlere (ses sistemleri) agirlik vermeli
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blank42 10 ay
Sony cihazı normalde mi satışa açmıyor ? Yoksa Türkiye mi getirmiyor ?
Telefon aksesuarı işiyle uğraştığımız için kılıflar önce geliyor.Aylar öncesinden gelen kılıflar duruyor :) SONY L2, XA2,XA2 ULTRA,XZ2 hiçbiri türkiyeye gelmedi.
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Bgood 10 ay
XZ 2 göremedik daha ne XZ3 !! allah herkese sony mobilin tasarım ekibinde olmayı nasip etsin tuğla bile tasarlasan sony beğenip hemen üretiyo ne şanslı adamlar.
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Slaved by makarna 10 ay
Xperia L1'in bile tasarımı daha iyi
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Ozanyalcn45 10 ay en beğenilen
Allah'ım kafayı yiyeceğim bu tasarımın satmadığını anlamaları için ne olması gerek sonra da kimse almıyor diye mağdur edebiyatı yapıp bir bir departman kapatıyorlar
edit: aynı tasarımı yeniden satışa çıkarınca insanlara aydınlanma mı gelmesini bekliyorlar anlamıyorum
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