Sony Xperia XZ3, İngiliz e-ticaret sitesinde listelendi: Xperia XZ3'ün özellikleri detaylandı

Xperia XZ3 ile ilgili listelediği özellikler, daha önce ortaya çıkan sızıntıları doğruladığı gibi Xperia XZ3'ün fiyatı konusunda da bilgi sahibi olmamızı sağladı. Telefonların tanıtılmadan önce satışa sunulup özelliklerinin listelendiği İngiliz elektronik ticaret sitesi MobileFun , bu sefer de Xperia XZ3'ü ağırladı. MobileFun'unile ilgili listelediği özellikler, daha önce ortaya çıkan sızıntıları doğruladığı gibikonusunda da bilgi sahibi olmamızı sağladı.

Xperia XZ3 özellikleri ve fiyatı

Daha önce sızdırılan görseller ve teknik özellik tablosuna göre Xperia XZ2'ye ufak dokunuşlar yapan Sony, Xperia XZ2 Premium'daki çift kamera konfigürasyonunu Xperia XZ3'e taşımaya hazırlanıyor. 19 ve 12 MP çözünürlüğündeki çift arka kamera paketinin kendine yer bulacağı Xperia XZ3, selefi Xperia XZ2'de olduğu gibi 5.7 inç boyutunda bir ekran ile bizleri selamlayacak. Ekran çözünürlüğü kısmında da değişikliğe gitmeyecek gibi gözüken Sony, yine 1080 x 2160 (FHD+) çözünürlük sunacak.

Qualcomm Snapdragon 845 çipsetinden beslenecek olan Xperia XZ3'e donanım noktasında 6 GB RAM ve microSD kart ile artırılabilir 64 GB dahili depolama birimi eşlik edecekken, 3240 mAh kapasiteli batarya ise telefona güç verecek. Xperia XZ2'ye kıyasla teknik özellik kategorisindeki farklılıklar ise artan 2 GB'lık RAM ve 60 mAh'lik batarya miktarı.

Selefine kıyasla en belirgin farkı çift arka kamera kurulumuyla atacak olan Xperia XZ3'ün selfie kamerası ise 13 MP olacak. MobileFun telefonun Android sürümünü belirtmese de önceki sızıntılar Xperia XZ3'ün Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle geleceğine işaret ediyor.

MobileFun, Xperia XZ3 için 850 Euro fiyat biçse de telefon resmi olarak tanıtılmayana kadar iddia niteliği taşıyor.

Xperia XZ3 ne zaman tanıtılacak?

Sony, 30 Ağustos günü Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek olan IFA 2018'de basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu ve Japon teknoloji devinin bu etkinlikte Xperia XZ3 Compact, Xperia XZ3 ve Xperia XZ3 Premium ile sahneye çıkacağı tahmin ediliyor.