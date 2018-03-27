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Xiaomi Mi Mix 2S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Çerçevesiz ekran tasarımı ile ilgi çeken Xiaomi Mi Mix 2S amiral gemisi modeli dikkat çekici kamera özellikleri ile geliyor. Xiaomi Mi Mix 2S özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
17,1b
1
92
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin çerçevesiz ekran tasarımı konusunda referans modellerden birisi olarak kabul edilen Mi Mix serisi üçüncü nesline ulaştı. Mi Mix 2S serinin en güçlüsü ve en donanımlısı olarak dikkat çekiyor.

Xiaomi Mi Mix 2S özellikleri ve fiyatı

5.99 inçlik IPS LCD ekranında 2160 x 1080 piksel çözünürlük sunan akıllı telefon herhangi bir çentik olayına girmeden geleneksel tasarımını devam ettirmiş. Kenarlar ve üst çerçeve çok ince tasarlanırken, alt kısımda nispeten kalın bir kenar bırakılmış. Ön kamera alt kısımda, ahize ise üst kısımda yer alıyor.

Modelin kasası 7000 serisi dayanıklı alüminyum alaşımdan imal edilmiş. Bu sayede telefonun kalınlığı 8.1mm iken ağırlığı da 189gr olarak gerçekleşmiş. Arka kısımda 4 kenar kavislendirilerek premium hissiyat arttırılmış.

 

Xiaomi Mi Mix 2S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Telefona Snapdragon 845 yonga seti güç veriyor. Yanına eklenen yapay zekâ motoru ise kameraya pek çok dikkat çekici özelliğin kazandırılmasını sağlıyor. Modelde 6GB/8GB RAM ve 64GB/128GB/256GB depolama kapasitesi yer alıyor. Telefonda 3.5mm kulaklık girişine yer verilmemiş.

Kamera

Modelin en dikkat çekici tarafı arka kamerası. Ana kamera Sony IMX363 sensör barındırıyor ve diyafram aralığı f/1.8 olarak belirlenmiş. Piksel büyüklüğü ise 1.4 mikron. Yani düşük ışıkta başarılı bir performans bizi bekliyor. Yardımcı 12MP çözünürlüğündeki sensör ise telefoto yani 2x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Ayrıca OIS desteği de mevcut.

Yapay zekâ ortamda 206 noktaya kadar algılama yaparak otomatik olarak sahnenin özelliklerini analiz edebiliyor. Ayarları da buna göre yapıyor. Bulanık çekimler için 6 farklı dinamik efekt uygulanabilirken birden fazla fotoğraf birleştirilerek karanlık ortamlarda en iyi performans elde ediliyor. Arka kamera ayrıca gerçek zamanlı olarak tercüme ve döviz çevirme için de kullanılabiliyor.

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Arka kamera DxOMark testlerinden toplamda 97 almış. Bu rakam Galaxy S9+ ve Google Pixel2 XL modellerinin gerisinde ancak iPhone X ve Huawei Mate 10 Pro gibi modeller ile aynı. Sadece fotoğraf tarafında 101 puan söz konusu ve bu açıdan çok daha başarılı olmuş. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde ve yine yapay zekâ desteği ile kaliteli bokeh fotoğraflar çekilebiliyor.

 

Telefonun bataryası 3400mAh kapasitede ve QuickCharge 3.0 ile destekleniyor. Biraz daha yavaş 7.5W Qi kablosuz şarj özelliği diğer telefonlar ile de uyumlu. WiFi AC, BLuetooth 5.0 gibi özelliklerle donatılmış model 6GB RAM/64GB kapasite 527$ - 6GB RAM/128GB kapasite 575$ - 8GB RAM/256GB kapasite 639$ şeklinde fiyat etiketine sahip. Satışlar Nisan ilk haftasında başlıyor.

 

https://www.gizmochina.com/2018/03/27/xiaomi-mi-mix-2s-is-official-with-snapdragon-845-ai-dual-camera-for-3299-yuan-527/ Yorum Yaz
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ergunx 1 yıl en beğenilen
Bu nasıl oldu acaba 🤔
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2 Yanıt Yanıtla +44
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HAŞMETLİi 1 yıl ALBAY
Senin her istediğini adam yapıp piyasaya sürse ooo bu fiyat ne Xiaomi bu sefer olmamış diyeceksin.
3.5mm aparatını kulaklıktan hiç çıkarmazsın olur biter kulaklığın bir parçası gibi taşı
hafıza kartına ihtiyacın kalır mı bilmiyorum 64gb gayet yeterli olmazsa 128lik al
Radyo o kadarda dert edilecek birşey değil internetten de dinleyebilirsiniz
Kızılötesi bir zahmet kumanda kullanın çok önemli bir şey sanki
Ekranın piksellerini sayacak kadar iyi gördüğünüzü düşünmüyorum
Bence Bu yorum olmamış.
Nacizhane genel olarak Xiaomi firması için gelen telefonlarda en büyük eksiklik belli başlı 4G bandlarının olmayışı.
Senin her istediğini adam yapıp piyasaya sürse ooo bu fiyat ne Xiaomi bu sefer olmamış diyeceksin.3.5mm aparatını kulaklıktan hiç çıkarmazsın olur biter kul...
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2 Yanıt Yanıtla +27
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ALBAY 1 yıl
Arkası note 5 pro ile aynı olmuş. İkisini masaya yanyana ters şekilde koysan ayırt edemezsin.
Bu fiyatta bir cihaza o batarya olmamış. En az 4000mah olmalıydı pili.
3.5mm jackın kalkması da iyi olmamış. İlla dönüştürücü mü kullanacağız?
Diyafram açıklığı 1.8 yerine 1.5-1.7 olabilirdi.
Hafıza kartı desteği yok.
Radyo yok.
Kızılötesi yok.
Gorilla glass 4 yerine 5 olmalıydı kesinlikle. Yeni cihaz çıkarıyorsun 4 nedir?
Koskoca ekrana 401 ppi koyarsan, oturduğun yerden pikselleri sayabilirsin.
Fiyat olarak 527 dolar (en ucuz model) 3400 TL civarına tekabül ediyor.
Kısacası olmamış bu sefer xiaomi.
Arkası note 5 pro ile aynı olmuş. İkisini masaya yanyana ters şekilde koysan ayırt edemezsin.Bu fiyatta bir cihaza o batarya olmamış. En az 4000mah olmalıy...
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3 Yanıt Yanıtla +26
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2 Avatar Avatar
Dae-su Oh 11 ay
Piyasada Mix 2 uyumlu birçok seçenek var ama 2S uyumlu pek göremedim.
Ekran olarak da boyut farkları olduğundan dolayı emin olamıyorum.
2S için ekran koruyucu olarak tavsiye edebileceğiniz tam uyumlu, kaliteli bir ürün bir ürün var mıdır?
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Quadro. 1 yıl
Mix 2S 10 gün falan kullandim Snapdragon 845 ve 3400 mAh Batarya kombinasyonunda bir günü zor cikariyor (6-8 saat) biraz hantal agirligi 200 gram ! tabiki normal/aktif kullanimda, 4000-4500mAhH Batarya destegi iyi olurdu ,kilifsiz kullanilamiyor dis yüzeyi cok kaygan böyle oluncada telefon epey kalinlasiyor, az isikta kamera performansi pek iyi degil .
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Thief. 1 yıl
Doğubanktan bir tanıdığım ile görüştüm. En son 3300e satılmış; fakat kimse getirmiyormuş. Belki bir parti daha getirilebilirmiş onun için de 4lerde satılır diyorlarmış ( kur sebebiyle) bilginize
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dr_divx 1 yıl
arkadaşlar, mi mix 2s kayıtlı yolda diyor ilanda 3000 tl fiyat koymuş sahibinden.com/...
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392012 1 yıl
ben de esasen mi 7 yi bekliyorum. ama mi mix 2 yerine mi mix 2s daha mantıklı.
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392012 1 yıl
yarın sabah Çin de ilk satışını yapıyor.
başlangıç fiyatı 3300 yuan (Daniel Faraday e teşekkürler).
03/04/2018 saat Çin saati ile 10 da satışa çıkıyor.
yani 11 saatten az zaman kaldı.
satın alan kullanıcılar kamera ve kullanım tecrübelerini youtube a yüklediğinde telefon hakkında daha ayrıntılı bilgilere sahip olacağız.
item.mi.com/...
1 Yanıt Yanıtla +1
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Daniel Faraday 1 yıl 392012
yen değil yuan olması lazım hocam
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tatum 1 yıl
Bir note3 ve mi6 gibi sükse yapmadı.ilginç
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Mahiro 1 yıl
Merhaba arkadaşlar.
An itibariyle Blackberry Priv kullanıyorum. Kalitesi, tasarımı, Blackberry Hub ve Blackberry ye has harika uygulamaları ile severek kullandığım bir cihaz. Ancak bildiğiniz gibi işlemcisi ve konfigürasyonu günümüze göre biraz geride kaldı. Bir süredir Xiaomi cihazlarını takip ediyorum ve gördüğüm kadarıyla kullanıcılar genel olarak memnun. Genel olarak iş odaklı bir kullanımım var ve esasen Priv bu ihtiyacımı karşılıyor diyebıliriz. Ama bir taraftan da bu yaz yeni bir cihaza geçmek istiyorum. Mi mix 2S sizce bu anlamda nasıl bir cihazdır?Tasarımını ve konfigürasyonunu oldukça beğendiğim bir cihaz. Kalitesi Blackberry yi aratır mı? Bildirim Işık’ları mevcut mu? Ne dersiniz yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum.
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ALBAY 1 yıl
Radyoyu internetten dinleyin diyen arkadaşları ciddiye almayın. Onlar zengin arkadaşlarımız. Adamın 30 40gb paketi varsa tabi ki de radyoyu netten dinler ama 2-3-4 gb paketlerle netten radyo dinlemeye kalkarsanız 2 günde kotayı doldurursunuz.
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aesca 1 yıl
Radyosuz telefon kullanamadığımdan (internetten dinlersiniz diyenler parmaklarını yormasın lütfen.) almak isteyip de alamadığım telefonlardan biri olarak kalacak.
(Özelliklerine bakmadım. Cidden radyo yoksa büyük eksiklik.)
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