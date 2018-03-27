Xiaomi Mi Mix 2S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi’nin çerçevesiz ekran tasarımı konusunda referans modellerden birisi olarak kabul edilen Mi Mix serisi üçüncü nesline ulaştı. Mi Mix 2S serinin en güçlüsü ve en donanımlısı olarak dikkat çekiyor.

Xiaomi Mi Mix 2S özellikleri ve fiyatı

5.99 inçlik IPS LCD ekranında 2160 x 1080 piksel çözünürlük sunan akıllı telefon herhangi bir çentik olayına girmeden geleneksel tasarımını devam ettirmiş. Kenarlar ve üst çerçeve çok ince tasarlanırken, alt kısımda nispeten kalın bir kenar bırakılmış. Ön kamera alt kısımda, ahize ise üst kısımda yer alıyor.

Modelin kasası 7000 serisi dayanıklı alüminyum alaşımdan imal edilmiş. Bu sayede telefonun kalınlığı 8.1mm iken ağırlığı da 189gr olarak gerçekleşmiş. Arka kısımda 4 kenar kavislendirilerek premium hissiyat arttırılmış.

Tam Boyutta Gör

Telefona Snapdragon 845 yonga seti güç veriyor. Yanına eklenen yapay zekâ motoru ise kameraya pek çok dikkat çekici özelliğin kazandırılmasını sağlıyor. Modelde 6GB/8GB RAM ve 64GB/128GB/256GB depolama kapasitesi yer alıyor. Telefonda 3.5mm kulaklık girişine yer verilmemiş.

Kamera

Modelin en dikkat çekici tarafı arka kamerası. Ana kamera Sony IMX363 sensör barındırıyor ve diyafram aralığı f/1.8 olarak belirlenmiş. Piksel büyüklüğü ise 1.4 mikron. Yani düşük ışıkta başarılı bir performans bizi bekliyor. Yardımcı 12MP çözünürlüğündeki sensör ise telefoto yani 2x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Ayrıca OIS desteği de mevcut.

Yapay zekâ ortamda 206 noktaya kadar algılama yaparak otomatik olarak sahnenin özelliklerini analiz edebiliyor. Ayarları da buna göre yapıyor. Bulanık çekimler için 6 farklı dinamik efekt uygulanabilirken birden fazla fotoğraf birleştirilerek karanlık ortamlarda en iyi performans elde ediliyor. Arka kamera ayrıca gerçek zamanlı olarak tercüme ve döviz çevirme için de kullanılabiliyor.

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Arka kamera DxOMark testlerinden toplamda 97 almış. Bu rakam Galaxy S9+ ve Google Pixel2 XL modellerinin gerisinde ancak iPhone X ve Huawei Mate 10 Pro gibi modeller ile aynı. Sadece fotoğraf tarafında 101 puan söz konusu ve bu açıdan çok daha başarılı olmuş. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde ve yine yapay zekâ desteği ile kaliteli bokeh fotoğraflar çekilebiliyor.

Telefonun bataryası 3400mAh kapasitede ve QuickCharge 3.0 ile destekleniyor. Biraz daha yavaş 7.5W Qi kablosuz şarj özelliği diğer telefonlar ile de uyumlu. WiFi AC, BLuetooth 5.0 gibi özelliklerle donatılmış model 6GB RAM/64GB kapasite 527$ - 6GB RAM/128GB kapasite 575$ - 8GB RAM/256GB kapasite 639$ şeklinde fiyat etiketine sahip. Satışlar Nisan ilk haftasında başlıyor.