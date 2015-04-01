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Xiaomi Mi Pad 2 ile ilgili görseller sızdırıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Mi Pad 2 ile ilgili görseller sızdırıldı

Xiaomi'nin geçen yıl Tegra K1 yongaseti barındırmasıyla dikkat çeken Mi Pad tablet modelini bu yıl da devam ettireceği bir süredir dile getiriliyor. Modele ait bazı görseller de internete sızdırıldı.

7.9 inçlik ekran boyutunu koruyacağı tahmin edilen Mi Pad 2 modelinde bu kez Tegra X1 yongasetine yer verileceği düşünülüyor. Snapdragon 810 ve Exynos 7420 yongasetleri gibi 4 adet Cortex-A53 ve 4 adet Cortex-A57 çekirdeklerini birarada çalıştıran Tegra X1 asıl farkını grafik biriminde gösteriyor. 

Maxwell tabanlı ve 256 işlem birimli bir GeForce grafik birimi barındıran Tegra X1, grafik birimini 1GHz saat hızında çalıştırarak Adreno 430 ve Mali-T760 gibi rakiplerinin de önüne geçiyor.  

Bu yongaseti 4K videoları 60 kare/saniye hızında işleyebilirken, 10-bitlik H.265, H.264, VP9, Unreal Engine 4, DirectX 12, OpenGL 4.5, CUDA, OpenGL ES 3.1 gibi güncel tüm standartlara da destek veriliyor. 20nm fabrikasyon süreci ile daha az zar alanı kaplayan yongasetinde 1.3Gigapiksel çözünürlüğe kadar kameralara da destek sunuluyor. Bu açıdan Mi Pad 2 önemli avantajlara sahip olabilir. 

Bunun dışında modelde 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi gibi özelliklerin yanında metal bir kasa tasarımı olacağı da belirtiliyor.  Her ay lansman yapmayı alışkanlık haline getiren Xiaomi'nin yaz aylarına doğru Mi Pad 2 için bir lansman yapması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/These-images-reportedly-show-the-new-metal-build-of-the-unannounced-Xiaomi-MiPad-2_id67759 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gurkanse 4 yıl
güzel bekliyorum
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emre1393 4 yıl
Aynı paraya shield alırım, x1 de olmayıversin
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1BilimAdamı 4 yıl
(Gelmeyecek)
gelsede almam win8 tabletler varken
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Fenomenon 4 yıl
adam paraları neden çekmiş anlamadım. kroyum ama para bende mi demek istiyor acep??
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umut_baris 4 yıl
Nvidia da hep esip gürlüyor ama raflarda rastlayamıyoruz?
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