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    Redmi Note 12 Pro Türkiye fiyatı açıklandı: İşte detaylar

    Xiaomi, Türkiye'de düzenlediği etkinlik kapsamında piyasaya getireceği yeni akıllı telefonlarını tanıttı. Bu bağlamda Redmi Note 12 Pro Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi resmen açıklandı.
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    Redmi Note 12 Pro Türkiye fiyatı açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Türkiye'de düzenlediği etkinlik kapsamında yeni  Redmi Note 12 ailesini tanıttı. Telefonlarını Türkiye'ye getiren firma yeni akıllı telefonlarının fiyatlarını ve çıkış tarihini resmen paylaştı. Bu bağlamda ailenin daha üst modeli olan Redmi Note 12 Pro raflardaki yerini almak için gün saymaya başladı. Temel modelde olduğu gibi bu modelde de fiyat yine rekabetçi bir seviyede tutulmuş gibi görünüyor.

    Redmi Note 12 Pro Türkiye fiyatı

    Redmi Note 12 Pro Türkiye fiyatı açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Redmi Note 12 Pro Türkiye fiyatı 10.999 TL olacak. Note 12 Pro, 16 Nisan tarihinden itibaren tüm kanallardan Türkiye'de satışa sunulacak. Redmi Note 12 Pro için belirlenen fiyatın 8 GB RAM'e ve 256 GB depolama alanına sahip olan model için olduğunu da belirtelim. Telefonun öne çıkan özellikleri arasında 6.67 inç Full HD+ AMOLED ekranı bulunuyor. Bu ekran 120Hz yenileme hızına sahipken gerekli olan gücü 5000 bataryasından alıyor. Telefonun içerisindeki donanım gücü ise Snapdragon 732G yonga setinden karşılanıyor.

    Redmi Note 12 Pro özellikleri

    Redmi Note 12 Pro Türkiye fiyatı açıklandı! Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.67 inç Full HD+ OLED ekran,120Hz yenileme hızı, Dolby Vision, 1100nit
    • İşlemci: Snapdragon 732G
    • Bellek ve depolama: 6 GB+128 GB, 8 GB+128 GB, 8 GB+256 GB, LPDDR4X,UFS 2.2
    • Arka kamera: 108 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel makro kamera, 2 megapiksel derinlik kamerası
    • Ön kamera: 16 megapiksel
    • İşletim sistemi: Android 11 (MIUI 13)
    • Bağlantı: NFC, WiFi6
    • Pil: 67W hızlı şarj destekli 5000 mAh pil
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 2 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 4 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 6 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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    dişi muhabbet kuşu özellikleri direksiyon yamuk duruyor tp link router arayüz ps3 ses gelmiyor oyunları seviyoruz

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