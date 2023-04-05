Redmi Note 12 Pro Türkiye fiyatı açıklandı: İşte detaylar

Redmi Note 12 Pro Türkiye fiyatı
Redmi Note 12 Pro özellikleri
- Ekran: 6.67 inç Full HD+ OLED ekran,120Hz yenileme hızı, Dolby Vision, 1100nit
- İşlemci: Snapdragon 732G
- Bellek ve depolama: 6 GB+128 GB, 8 GB+128 GB, 8 GB+256 GB, LPDDR4X,UFS 2.2
- Arka kamera: 108 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel makro kamera, 2 megapiksel derinlik kamerası
- Ön kamera: 16 megapiksel
- İşletim sistemi: Android 11 (MIUI 13)
- Bağlantı: NFC, WiFi6
- Pil: 67W hızlı şarj destekli 5000 mAh pil
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı