Xiaomi, Apple HomeKit destekli ve uygun fiyatlı MIJIA Bedside Lamp 2’yi duyurdu

Xiaomi, farklı ürünleriyle hayatınızın her yerinde bulunmaya çalışıyor. Bunlardan en beğenileni de bir gece lambası veya ambiyans ışığı olarak kullanılabilen MIJIA Bedside Lamp ürünüydü. Bugün yapılan duyuruyla MIJIA Bedside Lamp 2 tanıtıldı.

Apple HomeKit ve MIJIA uygulaması destekli

Apple HomeKit desteğiyle birlikte gelen lambayı tüm Apple cihazları (iPhone, iPad, Apple Watch ve Mac) üzerinden kontrol edebileceksiniz. Xiaoai veya Siri üzerinden sesli olarak komutlar verilebilecek. Bunun yerine tabii ki MIJIA uygulamasını da kullanabilirsiniz. En yüksek noktasında 400 lümen parlaklığa ulaşan Bedside Lamp 2’nin oldukça parlak olduğunu söyleyebiliriz. Neredeyse bir odayı tek başına aydınlatabilecek seviyede. En düşük seviyeye getirildiğinde ise parlaklığı 2 lümene kadar inebiliyor. Önceki model gibi yeni modelde de 16 milyon renk desteği ve benzeri özellikler korunuyor. Ayrıca dokunmatik kontroller yan kısma alındığı için karanlık bir nokta da kalmıyor.

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Ürün yakın zamanda Çin üzerinde satışa başlayacak. Fiyatı ise 24 dolar gibi oldukça iddialı bir seviyede. MIJIA Bedsidee Lamp 2 evine farklı bir atmosfer katmak amacıyla IoT (Internet of Things) ürün arayanların dikkatini çekecek bir ürün olmayı başarmış.

https://www.gizmochina.com/2018/12/10/xiaomi-mijia-bedside-lamp-2-launched-supports-mijia-app-and-apple-homekit/