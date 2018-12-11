Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi, Apple HomeKit destekli ve uygun fiyatlı MIJIA Bedside Lamp 2’yi duyurdu

Xiaomi Bedside Lamp, güçlü ışığı ve RGB renk desteğiyle kullanıcıların beğenisini kazanmıştı. Tasarımıyla oldukça şık duran ürünün yeni modeli tanıtıldı. Apple HomeKit desteği de bulunuyor.
5 ay
6,9b
1
10
Diğer Ev Elektroniği
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi, Apple HomeKit destekli ve uygun fiyatlı MIJIA Bedside Lamp 2’yi duyurdu
Tam Boyutta Gör

Xiaomi, farklı ürünleriyle hayatınızın her yerinde bulunmaya çalışıyor. Bunlardan en beğenileni de bir gece lambası veya ambiyans ışığı olarak kullanılabilen MIJIA Bedside Lamp ürünüydü. Bugün yapılan duyuruyla MIJIA Bedside Lamp 2 tanıtıldı.

Apple HomeKit ve MIJIA uygulaması destekli

Apple HomeKit desteğiyle birlikte gelen lambayı tüm Apple cihazları (iPhone, iPad, Apple Watch ve Mac) üzerinden kontrol edebileceksiniz. Xiaoai veya Siri üzerinden sesli olarak komutlar verilebilecek. Bunun yerine tabii ki MIJIA uygulamasını da kullanabilirsiniz. En yüksek noktasında 400 lümen parlaklığa ulaşan Bedside Lamp 2’nin oldukça parlak olduğunu söyleyebiliriz. Neredeyse bir odayı tek başına aydınlatabilecek seviyede. En düşük seviyeye getirildiğinde ise parlaklığı 2 lümene kadar inebiliyor. Önceki model gibi yeni modelde de 16 milyon renk desteği ve benzeri özellikler korunuyor. Ayrıca dokunmatik kontroller yan kısma alındığı için karanlık bir nokta da kalmıyor.

Xiaomi, Apple HomeKit destekli ve uygun fiyatlı MIJIA Bedside Lamp 2’yi duyurdu
Tam Boyutta Gör
Ayrıca Bkz. "Belirli iPhone modellerinin satışına Çin’de yasak geldi"

Ürün yakın zamanda Çin üzerinde satışa başlayacak. Fiyatı ise 24 dolar gibi oldukça iddialı bir seviyede. MIJIA Bedsidee Lamp 2 evine farklı bir atmosfer katmak amacıyla IoT (Internet of Things) ürün arayanların dikkatini çekecek bir ürün olmayı başarmış.


https://www.gizmochina.com/2018/12/10/xiaomi-mijia-bedside-lamp-2-launched-supports-mijia-app-and-apple-homekit/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alimmm78 5 ay
Bunun alarmlısı var mıdır
Philips in ürünleri gibi olan
Işıklı ve alarmlı bir şey
Philips pahalıydı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veyselhantal 5 ay
Xiaomi önce telefonlarına güncelleme vererek bozmamayı öğrensin, sonra ampul yapsın.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SiNaPSiS 5 ay veyselhantal
Adam haklı beyler
Bunu alırız 1 sene sonra güncelleme çıkarırlar direk çalışmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Goudelock 5 ay
Süpermiş gerçekten bayıldım. 24 dolar da böyle bir ürün için oldukça güzel. Gearbest'ten falan alırız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AirSupport 5 ay
100₺ altında olursa alırım. Gönül isterdi 25₺'ye alalım ama 75₺ olsa keşke
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 5 ay
Ucuzmuş ve HomeKit destekli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
galaxyg 5 ay
Dolar olarak düşününce gerçekten ucuz
Ama türkiyede işler böyle yürümüyor .. Vergide koyarlar ohh mis olur bize 50 dolar
250 tl ye satılır
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 5 ay galaxyg
Dolar eskisi gibi 1.5-2tl olsa keşke...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
classf2re 5 ay
Ben bunun aynsını daha ucuza yaparım. Tasarım için teşekkürler xiomi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
apodur 5 ay
Almak isterim
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6880 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, aksesuar ve
7 etiket daha mijia bedside lamp 2 gece lambası led lamba Diğer Ev Elektroniği Ev Elektroniği Onur Emre Karadağ
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Çin Hükümeti'nden PUBG ve Fortnite dahil 9 büyük oyuna yasak! 5 ay Samsung Galaxy S10 Lite'ın tasarımını gösteren yeni bir görsel yayınlandı 5 ay NASA'nın uzay aracı, Bennu asteroitinde 'su kalıntıları' buldu 5 ay Touareg'in elektrikli versiyonu Volkswagen I.D. Lounge geliyor 5 ay 10GB RAM'li çılgın telefon | OnePlus 6T McLaren 5 ay iOS'taki Google uygulamasına, Google Lens desteği geldi 5 ay Ford, ısıtmalı emniyet kemerinin patentini aldı 5 ay Telegram büyük bir güncelleme aldı 5 ay 25. yıl şerefine, John Romero’dan ilk Doom oyununa 18 yeni bölüm 5 ay WhatsApp'ın iPhone versiyonunda grup çağrısı özelliği kolaylaştı 5 ay Yargıtay'daki davaların sonucunu doğru tahmin eden yerli yapay zeka 5 ay Facebook artık nereye gideceğinizi bile tahmin edecek 5 ay 10 GB RAM'li OnePlus 6T McLaren Edition resmen tanıtıldı 5 ay Sınıfının ilk örneği elektrikli karavan: Iridium E Mobil 5 ay Xiaomi'den yeni oyuncu telefonu Xiaomi Play 5 ay PlayStation Classic, USB üzerinden oyun çalıştırmak için hacklendi 5 ay Google+ üzerinde yeni bir açık bulundu, kapanışı öne çekildi 5 ay Yer altında baz istasyonu dönemi başlıyor 5 ay Google Haritalar Sizin İçin özelliği 130 yeni ülkede erişime açıldı 5 ay GeForce RTX 2060 ekran kartı ortaya çıktı 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi, Apple HomeKit destekli ve uygun fiyatlı MIJIA Bedside Lamp 2’yi duyurdu Sonraki Simülasyon türündeki eSpor oyunları için olimpiyat müjdesi 5 ay Xiaomi, Black Shark telefonları için yeni bir çift taraflı GamePad tanıttı 5 ay Instagram'a sesli mesajlaşma özelliği geldi 5 ay Belirli iPhone modellerinin satışına Çin’de yasak geldi 5 ay Godzilla: King of the Monsters için yeni fragman yayınlandı 5 ay Yüksek sıcaklıkta çalışabilen elektronik devreler geliyor 5 ay Vivo Y93s, Helio P22 ve 4030 mAh batarya ile birlikte tanıtıldı 5 ay Galaxy S10 Lite'ın tasarımını açığa çıkaran kılıf görselleri yayınlandı 5 ay Star Trek Fleet Command gerçek zamanlı galaksi mücadelesini getiriyor 5 ay Samsung, Rize isminde gizemli bir akıllı telefon serisi için patent başvurusunda bulundu 5 ay Araştırma: Türkiye silah satışını yüzde 24 arttırdı 5 ay Turing mimarili mobil ekran kartları CES 2019 fuarında geliyor 5 ay Thermaltake, bellekler için aydınlatma setini duyurdu 5 ay Voyager 2, resmen yıldızlararası uzaya ulaştı 5 ay Ethereum çatallanması Ocak ayında gerçekleşecek 5 ay Su damlası çentikli Huawei Enjoy 9 resmen tanıtıldı 5 ay Tesla modelleri tam otonom sürüşe bir adım daha yaklaşıyor 5 ay Türkiye’nin petrol ve doğal gaz arayan gemisi Barbaros için belgesel tadında video 5 ay Gümrük güvenliği "yerli X-ray" ile sağlanacak 5 ay Elon Musk, kapatılan General Motors tesislerini Tesla'nın alabileceğini açıkladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim