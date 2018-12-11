Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Belirli iPhone modellerinin satışına Çin’de yasak geldi

Qualcomm’un bazı patentlerini ihlal ettiğini düşünen Fuzhou Halk Mahkemesi, iPhone 6S-iPhone X arasındaki modellerin Çin’deki satışına tedbiren yasak getirdi.
5 ay
10,9b
1
33
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple ile Qualcomm arasında yaklaşık bir yıldır devam eden hukuk mücadelesinde ilk önemli karar geldi. Çin’de patent ihlali kapsamına giren iPhone modellerinin satışına tedbiren yasak konuldu.

İlk yasak geldi

Hatırlanacağı üzere Qualcomm; Apple’ın kendisine ait patentleri izinsiz olarak kullandığını ve lisans ücretini ödemediğini iddia ediyor. Apple ise Qualcomm’un patent kullanma karşılığında diğer üreticilerle ticari anlaşmalarını tehlikeye düşürecek taleplerde bulunduğunu ve ayrıca bu patentlerin serbest kullanım hakkı içerisinde olması gerektiğini savunuyor. İki firma arasında pek çok ülkede açılmış davalar mevcut. Bunlardan birisi Çin’de.

Ayrıca Bkz. "Star Trek Fleet Command gerçek zamanlı galaksi mücadelesini getiriyor"

Fuzhou Halk Mahkemesi, Apple’ın Qualcomm’a ait iki patentini izinsiz kullandığını belirterek belirli iPhone modellerinin ülkede satışını tedbiren yasakladı. Yasak kapsamında iOS 11 ve altı işletim sistemi barındıran iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X modelleri yasaklanmış durumda.

Bu iki patent dokunmatik ekran kullanarak uygulamaların yönetimi ile fotoğrafların görünüş ve boyutlarını değiştirme hakkında. Yani tahmin edildiği gibi iletişim teknolojileri ile alakalı değil.

Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarında Apple’a uygulanan satış yasağı muhakkak olumsuz etki oluşturacaktır. Apple’ın hisseleri bu kararın ardından yüzde 1.9 düştü. Ayrıca Apple tedarikçilerinin pek çoğu da borsada değer kaybetti. Qualcomm ise yüzde 3.1 değer kazandı.

Apple yaptığı açıklamada kutudan iOS 12 işletim sistemi ile çıkan tüm modellerin satışının devam ettiğini belirtti. Ayrıca iPhone XS, XS Max ve XR modelleri de satışa devam ediyor. Yasak kapsamında sadece iOS 11 ve altında çalışan iPhone modelleri yer alıyor. Firma bir üst mahkemede karara itiraz etti.

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-10/qualcomm-says-it-won-case-banning-sale-of-older-iphones-in-china?srnd=premium-middle-east Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CoreXXX 5 ay en beğenilen
Serbest patent istiyormuş applecik😀 kendi topluiğne başına patent
ister elinde olsa
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zengier 5 ay
Apple, kendi boncugunda bogulursun insallah. :)
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
expressimo 5 ay
İnsanlar alamasın diye ... Gayet zekice bir hamle Çin'i tebrik ediyorum. Tasarım muadili android telefonların satışı baya tavan yapar artık.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 ay
Bazi arkadaslarin evine Apple`den birileri gelse,bunlarin kafasini gozunu bir guzel kirsa,bu arkadaslar kafasinin gozunun kanini sile sile diyeceklerki Apple bu hakli...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 ay
kurtarırsa bu iphone dan bizi çinliler kurtarır zaten..tabii ilerde menfaatleri birleşip bizi ters köşe yapmazlar sa!!??
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cabriyo 5 ay
sen xiaomi nin sahibini hapse at, adamlarda senin malını sokmaz içeri.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dark_prince60 5 ay
yine apple yine patent ihlali
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-RAMMSTEIN- 5 ay
Böyle firmacık olmaya çalışan, ufak tefek göze görünmeyen firmalar da büyük firmalardan sektöre yön veren firmalardan ne koparırsam kar gözüyle bakan vizyonsuz firmalardan ne beklenir ki...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
madhane 5 ay -RAMMSTEIN-
boyle firmacik derken qualcomm u kastediyorsun galiba vizyonsuz falan derken ??? eger oyleyse cok talihsiz bilincsiz ve kultursuz bir yorum olmus bidaha boyle konulara yorum yapmasan bilmeden etmeden senin icin daha isabetli olur
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bay Robot 5 ay
Kısa zamanda kaldırılacaktır.

Ayrıca dinleyen de olmayacak o da ayrı konu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 ay
en az satılan modelleri
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deoks 5 ay
Bize de bi sakal bırak demişler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ymhaslaman 5 ay
iPhone XS, XS Max ve XR modelleri de satışa devam ediyor. Komik Durum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zengier 5 ay
Apple, kendi boncugunda bogulursun insallah. :)
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10938 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Apple, apple china ban ve
5 etiket daha qualcomm iPhone Ekrem71 Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay 10GB RAM'li çılgın telefon | OnePlus 6T McLaren 5 ay iOS'taki Google uygulamasına, Google Lens desteği geldi 5 ay Ford, ısıtmalı emniyet kemerinin patentini aldı 5 ay Telegram büyük bir güncelleme aldı 5 ay 25. yıl şerefine, John Romero’dan ilk Doom oyununa 18 yeni bölüm 5 ay WhatsApp'ın iPhone versiyonunda grup çağrısı özelliği kolaylaştı 5 ay Yargıtay'daki davaların sonucunu doğru tahmin eden yerli yapay zeka 5 ay Facebook artık nereye gideceğinizi bile tahmin edecek 5 ay 10 GB RAM'li OnePlus 6T McLaren Edition resmen tanıtıldı 5 ay Sınıfının ilk örneği elektrikli karavan: Iridium E Mobil 5 ay Xiaomi'den yeni oyuncu telefonu Xiaomi Play 5 ay PlayStation Classic, USB üzerinden oyun çalıştırmak için hacklendi 5 ay Google+ üzerinde yeni bir açık bulundu, kapanışı öne çekildi 5 ay Yer altında baz istasyonu dönemi başlıyor 5 ay Google Haritalar Sizin İçin özelliği 130 yeni ülkede erişime açıldı 5 ay GeForce RTX 2060 ekran kartı ortaya çıktı 5 ay Xiaomi, Apple HomeKit destekli ve uygun fiyatlı MIJIA Bedside Lamp 2’yi duyurdu 5 ay Simülasyon türündeki eSpor oyunları için olimpiyat müjdesi 5 ay Xiaomi, Black Shark telefonları için yeni bir çift taraflı GamePad tanıttı 5 ay Instagram'a sesli mesajlaşma özelliği geldi 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Belirli iPhone modellerinin satışına Çin’de yasak geldi Sonraki Godzilla: King of the Monsters için yeni fragman yayınlandı 5 ay Yüksek sıcaklıkta çalışabilen elektronik devreler geliyor 5 ay Vivo Y93s, Helio P22 ve 4030 mAh batarya ile birlikte tanıtıldı 5 ay Galaxy S10 Lite'ın tasarımını açığa çıkaran kılıf görselleri yayınlandı 5 ay Star Trek Fleet Command gerçek zamanlı galaksi mücadelesini getiriyor 5 ay Samsung, Rize isminde gizemli bir akıllı telefon serisi için patent başvurusunda bulundu 5 ay Araştırma: Türkiye silah satışını yüzde 24 arttırdı 5 ay Turing mimarili mobil ekran kartları CES 2019 fuarında geliyor 5 ay Thermaltake, bellekler için aydınlatma setini duyurdu 5 ay Voyager 2, resmen yıldızlararası uzaya ulaştı 5 ay Ethereum çatallanması Ocak ayında gerçekleşecek 5 ay Su damlası çentikli Huawei Enjoy 9 resmen tanıtıldı 5 ay Tesla modelleri tam otonom sürüşe bir adım daha yaklaşıyor 5 ay Türkiye’nin petrol ve doğal gaz arayan gemisi Barbaros için belgesel tadında video 5 ay Gümrük güvenliği "yerli X-ray" ile sağlanacak 5 ay Elon Musk, kapatılan General Motors tesislerini Tesla'nın alabileceğini açıkladı 5 ay Corsair’den RGB aydınlatmalı DDR4 görünümlü modüller 5 ay Street Fighter V ödüllü reklamlara başlıyor 5 ay TurkNet ile AKN'siz interneti konuştuk 5 ay Apple'ın 2019 model iPhone'ları tasarım olarak aynı olacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim