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Xiaomi Redmi 4A: 70$’a bulabileceğiniz en iyisi

Uygun fiyata yüksek performanslı ürünlerin ilk adresi olan Xiaomi, yine kapış kapış gidecek bir modele imza atıyor. Xiaomi Redmi 4A, sadece 74$ fiyat etiketine sahip.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
19,1b
1
25
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Fiyat-performans çizgisini bugüne kadar hiç bozmadan devam ettiren Xiaomi, zaman zaman çizgiyi zorlayacak hamleler de yapıyor. Redmi 4 serisinden ayrı bir noktada konumlanan Redmi 4A, fiyatına göre dikkat çekici özellikler sunuyor.

Fiyatına Göre Dolu Dolu

5 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan akıllı telefon, 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 425 yonga setinden gücünü alıyor. 2GB LPDDR3 RAM ile desteklenen sistemde 16GB arttırılabilir kapasiteye yer verilmiş.

Metal alaşım kullanılan modelin arka kısmında çok ince anten çizgileri kullanılmış ve görünüm daha hoş hale getirilmiş. Asıl seriden farklı olarak kamera üst köşeye konumlanırken, alt kısımda da hoparlör ızgarası yer alıyor. Bu kez parmak izi okuyucudan feda edilmiş.

Arka kısımda faz algılamalı otomatik odaklama ve LED flaş destekli 13MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. 3120mAh kapasiteli batarya donanıma bakıldığında yine uzun kullanım süreleri sunacaktır.

Ayrıca Bkz. "General Mobile GM 5 ile tanışın"

Ucuz telefon arayan kullanıcıların bir numaralı tercihi olmaya aday Xiaomi Redmi 4A, sadece 74$ fiyat etiketine sahip. 11 Kasım itibariyle piyasaya çıkacak olan model yine hızlı satışlarda bulunabilecek. Kaçıranlar ise muhtemelen biraz daha farklı bir fiyatla karşılaşacaklar. 

 

http://www.gizmochina.com/2016/11/04/xiaomi-announces-super-affordable-redmi-4a-snapdragon-425/ Yorum Yaz
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Spider_hip 3 yıl en beğenilen
74$ mı? Çok iyiymiş. Standart vergilere son eklenen trt vergisini ve artan dolar kurunu da eklersek yaklaşık 490TL etiketiyle falan alabiliriz muhtemelen.
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Kevin Garnett 3 yıl
General Mobile aynı telefonu 700'e veriyor [:\-]
Yanıtla +12
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Guest-F8946C419 3 yıl stalker(1979)
stalker(1979)
Bende burada merhaba diyeyim :D

Adın Tamer mi?
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pinangul 2 yıl
Gerçekten fiyatına göre iyi telefon mi 5 aldım çok memnunum şarj olurken biraz fazla ısınıyor ama çok da sorun değil gibi..
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raptor_r 2 yıl
cihazı kullandım fiyat ve özellik olarak harika bir deneyim sunuyor.Fakat video kayıt sesi anlaşılmaz derecede boğuk ve az geliyordu, sonra araştırdım ki bu problem redmi 4a'ların kronik sorunuymuş iade ettim.
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Subat 2 yıl
Bu telefonu bir arkadaşım almış biraz inceledim de gerçekten bedava.. iş görür yani.. general mobile e falan bulaşmaktansa iyidir yani.
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Hirotaro 2 yıl
Kutudan 23.6 GB lik boş alanla çıkıyor . Kurulumu yaptıktan hemen sonra V8.5.1.0 güncellemesi geldi .DAha güncellemeyi yapmadım . Ama ilk izlenimin cihaz fiyatına göre çok iyi , hele ki GM ler bu cihazın yanında bildiğiniz çöp .
Volte açık ,ses berraklığı gayet iyi . Youtube uygulamasında ses nedense bir volume daha yüksek gibi geldi bana . Hoparlör sesi bu segment için gayet yeterli ve tatminkar .
Xiaomi bence çok iyi bir iş çıkarmış hele ki yurtdışı fiyatının 95 Euro olduğunu düşünürsek
3 saate yakın (2 saat 52 dk ) ekran süresi aldım %38 şarjla çıktı kutudan , şu an hala %10 civarında şarjı var .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Subat 2 yıl Hirotaro
Hayırlı olsun.. Kamerası da hiç fena değilmiş.. global sürüm olması ve Band20 nin olması da cabası ..
Alsak mı bir tane napsak bilemedim şimdi..
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Hirotaro 2 yıl
Adamlar en ucuz telefonuna bile 32GB dahili hafıza koymuş . Bazı firmalar bunu görüp utanmalı
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DH Misafiri 2 yıl
Arkadaşlar 70 dolarlık telefon şu anda teknosada 750 tlden satılıyor.400,500 tlye satılır gibi ne kadar iyimser tahminlerde bulunuyorsunuz anlayacağınız vergilerle tam üç misline denk geliyor:(
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wolf silver 3 yıl
Redmi note 3 Pro kullanıyorum. Ondan önce de redmi note 2 prime kullanıyordum. Sonraki telefonumda Redmi note 4 Pro yada Mi mix olacak muhtemelen.. Xaomiden başkası yalan...
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-Uzumaki Naruto- 3 yıl
Özellik ve fiyatı uygun olmuş,Yeğenim e doğum günü sünde hediye ederim çıksında alsam.
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frostburn 3 yıl
74 doleeer mii lutfen aziizim ,çok kommik rakaeemlar bunlaaer , biızz turk milletiine yakişmiyoor boyle telefonlaaeer aziiizim.
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Kefelon 3 yıl
Tam anne baba telefonu. 600-650 TL civarı şarjı uzun gidecek cihaz arıyordum. Keşke Xiaomi 4A gelsede bundan alsam. 720P ekran ve Snapdragon 425'e 3150 mah batarya rahat 1,5-2 gün götürür büyük ihtimalle...
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