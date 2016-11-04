Xiaomi Redmi 4A: 70$’a bulabileceğiniz en iyisi

Fiyat-performans çizgisini bugüne kadar hiç bozmadan devam ettiren Xiaomi, zaman zaman çizgiyi zorlayacak hamleler de yapıyor. Redmi 4 serisinden ayrı bir noktada konumlanan Redmi 4A, fiyatına göre dikkat çekici özellikler sunuyor.

Fiyatına Göre Dolu Dolu

5 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan akıllı telefon, 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 425 yonga setinden gücünü alıyor. 2GB LPDDR3 RAM ile desteklenen sistemde 16GB arttırılabilir kapasiteye yer verilmiş.

Metal alaşım kullanılan modelin arka kısmında çok ince anten çizgileri kullanılmış ve görünüm daha hoş hale getirilmiş. Asıl seriden farklı olarak kamera üst köşeye konumlanırken, alt kısımda da hoparlör ızgarası yer alıyor. Bu kez parmak izi okuyucudan feda edilmiş.

Arka kısımda faz algılamalı otomatik odaklama ve LED flaş destekli 13MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. 3120mAh kapasiteli batarya donanıma bakıldığında yine uzun kullanım süreleri sunacaktır.

Ayrıca Bkz.

"General Mobile GM 5 ile tanışın"

Ucuz telefon arayan kullanıcıların bir numaralı tercihi olmaya aday Xiaomi Redmi 4A, sadece 74$ fiyat etiketine sahip. 11 Kasım itibariyle piyasaya çıkacak olan model yine hızlı satışlarda bulunabilecek. Kaçıranlar ise muhtemelen biraz daha farklı bir fiyatla karşılaşacaklar.