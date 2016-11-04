Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

General Mobile GM 5 ile tanışın

Android One programını uzun süredir ülkemizde devam ettiren General Mobile, programın üçüncü üyesini de duyurdu. GM 5 modeli aslında önceki nesilden pek farklı değil.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,5b
1
57
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Android One programına Avrupa kıtasında katılan ilk üretici ünvanına sahip General Mobile, programın kapsamını genişletiyor. GM 4 ve GM 5 Plus modellerinden sonra üçüncü telefon olarak GM 5 de tanıtıldı.

Aslında GM 4 modelinden sonra GM 5 modelinin gelmesi bekleniyordu ancak firma Plus şeklinde bir isimlendirme yapmıştı. Şimdi ise ikisinin arasını doldurduğunu görüyoruz. General Mobile GM 5 aslında orijinal modelin yenilenmiş hali olarak görülebilir.

Donanım

Metal çerçeve ve desenli arka kapak formasyonunu koruyan cihazda 5 inçlik 720p IPS ekran sunuluyor. Ekran Gorilla Glass 4 ile korunurken, Snapdragon 410 yonga seti ile gerekli işlem gücü sağlanıyor. Sistem ise 2GB LPDDR3 RAM ile destekleniyor. Arttırılabilir hafıza 16GB kapasiteye sahip.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde çift flaşlı Sony IMX214 sensör yer alırken, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde Samsung S5K3M2 sensör bulunuyor. 2500mAh batarya yanında FM Radyo, GPS, Bluetooth 4.0, WiFi N gibi ayrıntılara yer verilmiş. Cat. 4 LTE modem ile 150Mbps hızlarına kadar veri transferi imkanı sunuluyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 9: Leica ve Porsche bir arada"

Cihaz Android 7.0 işletim sistemi ile bugün piyasaya çıkacak. Fiyat etiketi olarak ise 699TL seviyesi belirlenmiş. Peşin satışların yanında operatör cephesinde de 36 aya kadar taksitli satış seçenekleri olacak. 

 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mcebi001 3 yıl en beğenilen
........................This is çöps
1 Yanıt Yanıtla +37
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biggest Star 3 yıl
GM 4G + GM 5 Plus kasası = GM 5
Aralık 2013'te duyurulan Snapdragon 410'u bile güncellememişler. Donanımsal olarak GM 4G'den bir fark göremedim.
GM telefonlarının fiyatlarını karşılaştırırsak;
GM 4G - 599 TL (Turkcell)
GM 5 - 699 TL
GM 5 Plus - 900+ TL (Hepsiburada)
Fiyatına göre GM 5 Plus'ın bir farkı var ama GM 4G ile GM 5 arasında 100 liralık tek fark kasası ve Android 7 ile gelmesi.
Keşke GM cihazı biraz daha güncelleyerek (Snapdragon 435, usb type-c vs.) sunsaydı...
GM 4G + GM 5 Plus kasası = GM 5Aralık 2013'te duyurulan Snapdragon 410'u bile güncellememişler. Donanımsal olarak GM 4G'den bir fark göremedim.GM tele...
Devamını Gör
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zaramnahya 3 yıl
reklama bak reklama.. 64 bit ile hızlı oyun keyfi..
32 bit işletim sistemi ile hangi 64 bit oyun oynayacaksın diye sormazlar mı?
pehhh 2 gb ram sd410=doğan görünümlü şahin&gm5+ görünümlü gm4g..
reklama bak reklama.. 64 bit ile hızlı oyun keyfi..32 bit işletim sistemi ile hangi 64 bit oyun oynayacaksın diye sormazlar mı?pehhh 2 gb ram sd410=do...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sosyalci89 2 yıl
çıktıktan 2 gün sonra aldım, hoşuma da gitti, şimdilik herhangi bir sorunda yaşamadım inş. bu performansla devam eder.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kyoshocu 3 yıl
Trt bandrolü artık tüm telefonlardan alınıyor diye biliyorum.

Fm radyo gm5 plus a da gelir mi acaba?
Gm5s plus yapsınlar ona da fm radyo koysunlar bari
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wzedlare 3 yıl
64 bit diye reklam yapıyorlar ama kullanıcıya sundukları yazılım 32 bit.Google nedense nexuslara 64 bit rom verirken android onelara 32 bit veriyor.Üvey evlat sanki.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K@sToR 3 yıl
gm4g bu telefon sayesinde android 9 a kadar rahatça alır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 3 yıl
Sokakta teknolojiden bihaber yurdum insanına satarlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
s_s64 3 yıl
660 TL ye gidipde lenovo k5plus almak varken ne die bunu alalım mesela :)
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mkyb 3 yıl s_s64
s_s64
660 TL ye gidipde lenovo k5plus almak varken ne die bunu alalım mesela :)

Bu telefonun tek artısı Android One projesinde olması başkada bir artısı yok. 2 sene boyunca güncel kalacak o kadar. Zaten az çok bu işlerden anlayan birisiyseniz custom romlarla güzel şeyler çıkartabilirsiniz ortaya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dethagorf 3 yıl s_s64
s_s64
660 TL ye gidipde lenovo k5plus almak varken ne die bunu alalım mesela :)

Lenovo k5 in ne gibi artıları var acaba?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 3 yıl
GM 5 Plus ile aynı donanıma sahip olmasını beklerdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3arbar 3 yıl
merhaba ben barbar. tanıştığıma memnun oldum gm 5
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Doğan Görünümlü şahin olmuş resmen....
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3arbar 3 yıl
xiaomi düşük fiyatlarla türkiyeye gelirse yok satar aga
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
caneycaney +12 Wi Fi +11 javaprof +8 khytr89 +8 ecs_elite_group +7 deoks +7 KaleyDeskop +6 AqRaMa +5 stalker(1979) +5 WB +4
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7547 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
general mobile, general mobile gm 5 ve
5 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Surface telefon iddiaları yeniden gündemde 3 yıl TunnelBear, Türkiye’deki kullanıcılara sınırsız VPN hizmeti vermeye başladı 3 yıl Almanya, Mark Zuckerberg hakkında soruşturma başlattı 3 yıl 100 tane Tesla Gigafactory dünyayı değiştirebilir 3 yıl Samsung’un yeni kapaklı telefonu en güçlüsü 3 yıl SpaceX'in patlama sebebi bulundu 3 yıl 2si1 "Yenilenen" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Volkswagen, Dünya Ralli Şampiyonasından ayrılmayı planlıyor 3 yıl Nokia telefonlar için gelecek yıl büyük bir reklam kampanyası başlıyor 3 yıl Xiaomi Mi Mix rekorlarla başladı 3 yıl BTK'nın VPN servislerini de engellemeye başladığı iddia ediliyor 3 yıl Xiaomi Redmi 4A: 70$’a bulabileceğiniz en iyisi 3 yıl Xiaomi Redmi 4: Yeni şampiyona merhaba deyin 3 yıl Quentin Tarantino sinema ve teknoloji hakkında konuştu 3 yıl Samsung'un başı yine dertte: 2.8 milyon çamaşır makinesi geri çağrıldı 3 yıl YouTube, hakaretleri ve trol yorumları bitirecek yeni araçlarını yayınladı 3 yıl HTC de kavisli ekrana geçiyor 3 yıl Huawei: 2 yıl içinde Apple’ı geride bırakacağız 3 yıl Alcatel'in Idol 4 serisi telefonları ülkemize geliyor, işte detaylar 3 yıl Geliştiricilere Planet of the Apps kapısı açılıyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN General Mobile GM 5 ile tanışın Sonraki Adobe Photoshop Fix ve Sketch Android’de 3 yıl Yeni MacBook Pro’da SD kart okuyucu neden yok? 3 yıl Karşınızda yeni Meizu PRO 6S 3 yıl Turkcell üçüncü çeyrekte sert düşüş yaşadı 3 yıl Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube engellendi [GÜNCELLENDİ] 3 yıl AMD Radeon RX 480 ilk kez mini PC sınıfında 3 yıl Wonder Woman filminden yeni fragman ve poster 3 yıl Huawei Fit ile tanışın 3 yıl Asus RX470 Strix incelemesi "Full HD'de başarılı F/P Kartı" 3 yıl LG'nin çılgın oyun monitörü Türkiye'de 3 yıl Huawei Mate 9: Leica ve Porsche bir arada 3 yıl Slack yönetiminden Microsoft'a meydan okuyan mektup 3 yıl Aşırı hızlı olarak ağaca çarpan Tesla Model S alevler içinde kaldı 3 yıl ÖTV için düzenleme tasarısı TBMM’de 3 yıl Kullanılan 10 akıllı telefondan 9’u Android olmak üzere 3 yıl Pixel telefonlar iPhone kadar güvenli 3 yıl Samsung’dan Teksas’taki yonga tesislerine 1 milyar dolar yatırım 3 yıl IBM, Watson tabanlı alışveriş platformu XPS’i satın alıyor 3 yıl Vine'ın geliştiricilerinden yepyeni bir uygulama: Hype 3 yıl Askerlik yoklaması ve sağlık muayenesi işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Nokia telefonların oyun deneyimi AnTuTu
DonanımHaber
Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim