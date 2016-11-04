General Mobile GM 5 ile tanışın

Android One programına Avrupa kıtasında katılan ilk üretici ünvanına sahip General Mobile, programın kapsamını genişletiyor. GM 4 ve GM 5 Plus modellerinden sonra üçüncü telefon olarak GM 5 de tanıtıldı.

Aslında GM 4 modelinden sonra GM 5 modelinin gelmesi bekleniyordu ancak firma Plus şeklinde bir isimlendirme yapmıştı. Şimdi ise ikisinin arasını doldurduğunu görüyoruz. General Mobile GM 5 aslında orijinal modelin yenilenmiş hali olarak görülebilir.

Donanım

Metal çerçeve ve desenli arka kapak formasyonunu koruyan cihazda 5 inçlik 720p IPS ekran sunuluyor. Ekran Gorilla Glass 4 ile korunurken, Snapdragon 410 yonga seti ile gerekli işlem gücü sağlanıyor. Sistem ise 2GB LPDDR3 RAM ile destekleniyor. Arttırılabilir hafıza 16GB kapasiteye sahip.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde çift flaşlı Sony IMX214 sensör yer alırken, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde Samsung S5K3M2 sensör bulunuyor. 2500mAh batarya yanında FM Radyo, GPS, Bluetooth 4.0, WiFi N gibi ayrıntılara yer verilmiş. Cat. 4 LTE modem ile 150Mbps hızlarına kadar veri transferi imkanı sunuluyor.

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Cihaz Android 7.0 işletim sistemi ile bugün piyasaya çıkacak. Fiyat etiketi olarak ise 699TL seviyesi belirlenmiş. Peşin satışların yanında operatör cephesinde de 36 aya kadar taksitli satış seçenekleri olacak.