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Xiaomi Redmi 7 bekleme süresi canlı yayında 435 saate ulaştı

Xiaomi Redmi 7 için Weibo'da yapılan bir canlı yayında yeni pil teknolojisi ve enerji yönetim algoritması test edildi. Cihaz izleyici beklentilerinin %95'ini geçti.
1 ay
15,6b
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Çinli akıllı telefon üreticisi ve artık Xiaomi içinde olmayan Redmi markası, sosyal medya Weibo üzerinden bir yayın düzenleyerek Redmi 7 modelinin pil ömrünü sundu. 28 milyondan fazla kişi tarafından izlenen ve 5 milyondan fazla paylaşılan videoda Redmi 7 modeli 435 saatlik bekleme süresine ulaştı. Bunu güne çevirirsek tam 18 gün 3 saat yapıyor. Yayın süresince yürütülen tahminlerin %95’i cihazın bu süreye ulaşamayacağı yönündeydi ve toplamda sadece 205 kişi süreyi doğru tahmin etti.
4.000 mAh’lik bir bataryayla gelen Redmi 7, yeni grafit negatif elektrotları barındırıyor. Firmaya göre yeni bir güç algoritması da pilin düşük sıcaklıklardaki performansını ciddi ölçüde arttırıyor. MIUI arayüzünün uygulamaları arkaplanda acımasızca kapattığı gerçeğini de göz önüne aldığımızda, Redmi’ye göre bu cihaz iki gün dayanacak.

https://www.gizchina.com/2019/04/06/xiaomi-redmi-7-standby-time-reaches-435-hours-18-days/ Yorum Yaz
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CircassiaN98 1 ay en beğenilen TearsForFears
Bence karıştırdınız siz.Bu telefon redmi 7 ve snapdragon 632 ile geliyor.Fiyatı göz önüne alındığında da her şeyiyle övünmeye hakları var.
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cbabuccuoglu 1 ay yeni yorumcu addidas_85
Merhabalar, şartları biz de belirtmek isterdik fakat ek kaynak maalesef bulamadık. Yayın Weibo üzerinde olduğundan pek bir erişimimiz maalesef yok.
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Silent Guardian 1 ay
Çağrı kardeşim; kimsin, özgeçmişin nedir, daha önce ne iş yaptın bilmiyorum. Kaldı ki beni de hiç ilgilendirmez. Bu yazdığımı da lütfen tavsiye/öneri olarak al. Tekrar tekrar söylüyorum, haddime değil, biliyorum ama iyiliğini de istiyorum.

Öncelikle şunu söyleyeyim 2009’dan beri haber okumaktayım Donanım Haber üstünden (Dile kolay 10 sene) diğer editörlerin üslubunu ayırt edemem fakat senin üslubunu hemen tahmin eder oldum artık. Metin eğreti duruyorsa direk isime bakıyorum, Çağrı yazıyor. Acımasızca uygulama kapatmak nedir misal? Biraz daha profesyonel bir dil kullanman senin için iyi olacaktır diye düşünmekteyim.

Ha yanılıyorsam ve yılların editörüysen de kendimi beğenmişliğimi lütfen mazur gör.

Sevgilerimle.
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cbabuccuoglu 1 ay yeni yorumcu Silent Guardian
Merhaba, öncelikle yapıcı eleştiriniz için teşekkür ederim, böyle yorumlar almak beni mutlu ediyor ve gelişmeme katkı sağlıyor.
Yazılarımı ayırt edebilmenize çok sevindim, oldukça uzun süredir içinde olduğum bu işte hedefim zaten özgün olmak, yazımla ve fikirlerimle tanınmaktır. Biz Türkiye'deki yazarlar haberleri her ne kadar dışarıdan alsa da fikirleri olduğunu okuyucuya anlatmak şimdilik en büyük hedefimdir. Yazı başı para alıp iş olsun diye bunu yapmak değil, bu sektöre değer katmaktır.
Fikirlerimi yazılarıma koymaya, bunları içeren sözcükler kullanmaya devam edeceğim fakat eleştirinizin yönünde yorumlarıma biraz daha derinlik katmak sanıyorum ki daha iyi olacaktır.
Buradaki olaya gelirsek de, Xiaomi'nin MIUI arayüzünü yıllarca kullanmış olmamdan ötürü arkaplandaki uygulamaları ne kadar "acımasızca" kapattığını, bildirimlerin gelmesini engellediğini birinci elden deneyimledim. Bu sebeple yazımda da bunu belirttim.
Teşekkürler.
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pikalos 1 ay
Xiaomi ve Huawei teknoloji sitelerini reklama boğup satışlarını artırdı.O kadar abooooov denilecek telefonlar değil.Allahları var ilk başta millete uygun fiyata performanslı ürün sunuyorlardı ama artık onlarda uçtu.
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vollkan59 1 ay
Ne Red mi note 7 imiş arkadaş.
Forum ve Türkiye reklamından geçilmiyor.
2000 Tl eder mi bu telefon? Samimi cevap....
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Fenomenon 1 ay
mükemmel bir telefon.
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adil07 1 ay
NE cihazmiş arkadaşşş
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TearsForFears 1 ay
Edit : Redmi note 7 ye gitmiş aklım 720p ekran, snapdragon 636 işlemci ve 4000 batarya ile zaten çok iyi süreler sunması beklenen bir şey. Fiyatı 130 euro bence abartılacak bir cihaz değil üzerine 20 euro ekleyip redmi note 7 almak çok daha mantıklı.
Telefonun nasıl reklamını yapacaklarına şaşırdılar. 20 güne yakın bekleme süresi, ceviz kıracak kadar sağlam cihaz diye telefonu öne çıkarıyorlar. Snapdragon 660 ile övünemeyeceklerini kendileride biliyor. Bekleme süresi açıkçası beni ilgilendirmiyor. Telefon sürekli yanımızda olan bir cihaz olduğu için kullanım esnasındaki değerleri daha önemli. 4000 bataryayla zaten iyi süreler sunacaktır.
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CircassiaN98 1 ay TearsForFears
Bence karıştırdınız siz.Bu telefon redmi 7 ve snapdragon 632 ile geliyor.Fiyatı göz önüne alındığında da her şeyiyle övünmeye hakları var.
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dr20mouse 1 ay TearsForFears
Hocam telefonu karıştırmışsınız ama birde şu var redmi note 7 bugün oyun dışında tüm işlemlere yetecek güçte bir telefon. Eğer telefonu bilgisayar gibi kullanmıyorsanız iki whatsapp facebook açacak güçte kasmaz donmaz.
Bu telefonu alıpta kullanamadım diyen olmaz.
Tek kötü yanı Türkiye fiyatı 1750 lirayı geçmemeliydi gidip 2000 verip almayın sakın.
Avrupa fiyatına %40-45 ekleyin bayi servis parasınıda ekleyin 1750 lirayı geçmez şuanda 250 liracık kazığı var
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addidas_85 1 ay
Redmi note 4 (mido) kullanan birisinde de 11 gün ve 8 saati gören olmuştu. Sanırım xda da denk gelmiştim. 18 gün çok sağlam bir süre ama şartlarını burada tam olarak belirtseniz çok daha iyi olurdu. Bir de Xiaomi bu konuda çok iyi işler çıkarıyor, mesela normalde 30 gün kullanım süresi sunduğu söylenen mi band da bende 27 günde %48 bataryası kalmış halde gördüm...
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cbabuccuoglu 1 ay yeni yorumcu addidas_85
Merhabalar, şartları biz de belirtmek isterdik fakat ek kaynak maalesef bulamadık. Yayın Weibo üzerinde olduğundan pek bir erişimimiz maalesef yok.
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