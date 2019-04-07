Xiaomi Redmi 7 bekleme süresi canlı yayında 435 saate ulaştı

Teknoloji Editörü
Çinli akıllı telefon üreticisi ve artık Xiaomi içinde olmayan Redmi markası, sosyal medya Weibo üzerinden bir yayın düzenleyerek Redmi 7 modelinin pil ömrünü sundu. 28 milyondan fazla kişi tarafından izlenen ve 5 milyondan fazla paylaşılan videoda Redmi 7 modeli 435 saatlik bekleme süresine ulaştı. Bunu güne çevirirsek tam 18 gün 3 saat yapıyor. Yayın süresince yürütülen tahminlerin %95’i cihazın bu süreye ulaşamayacağı yönündeydi ve toplamda sadece 205 kişi süreyi doğru tahmin etti.
4.000 mAh’lik bir bataryayla gelen Redmi 7, yeni grafit negatif elektrotları barındırıyor. Firmaya göre yeni bir güç algoritması da pilin düşük sıcaklıklardaki performansını ciddi ölçüde arttırıyor. MIUI arayüzünün uygulamaları arkaplanda acımasızca kapattığı gerçeğini de göz önüne aldığımızda, Redmi’ye göre bu cihaz iki gün dayanacak.
https://www.gizchina.com/2019/04/06/xiaomi-redmi-7-standby-time-reaches-435-hours-18-days/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Öncelikle şunu söyleyeyim 2009’dan beri haber okumaktayım Donanım Haber üstünden (Dile kolay 10 sene) diğer editörlerin üslubunu ayırt edemem fakat senin üslubunu hemen tahmin eder oldum artık. Metin eğreti duruyorsa direk isime bakıyorum, Çağrı yazıyor. Acımasızca uygulama kapatmak nedir misal? Biraz daha profesyonel bir dil kullanman senin için iyi olacaktır diye düşünmekteyim.
Ha yanılıyorsam ve yılların editörüysen de kendimi beğenmişliğimi lütfen mazur gör.
Sevgilerimle.
Yazılarımı ayırt edebilmenize çok sevindim, oldukça uzun süredir içinde olduğum bu işte hedefim zaten özgün olmak, yazımla ve fikirlerimle tanınmaktır. Biz Türkiye'deki yazarlar haberleri her ne kadar dışarıdan alsa da fikirleri olduğunu okuyucuya anlatmak şimdilik en büyük hedefimdir. Yazı başı para alıp iş olsun diye bunu yapmak değil, bu sektöre değer katmaktır.
Fikirlerimi yazılarıma koymaya, bunları içeren sözcükler kullanmaya devam edeceğim fakat eleştirinizin yönünde yorumlarıma biraz daha derinlik katmak sanıyorum ki daha iyi olacaktır.
Buradaki olaya gelirsek de, Xiaomi'nin MIUI arayüzünü yıllarca kullanmış olmamdan ötürü arkaplandaki uygulamaları ne kadar "acımasızca" kapattığını, bildirimlerin gelmesini engellediğini birinci elden deneyimledim. Bu sebeple yazımda da bunu belirttim.
Teşekkürler.
Forum ve Türkiye reklamından geçilmiyor.
2000 Tl eder mi bu telefon? Samimi cevap....
Telefonun nasıl reklamını yapacaklarına şaşırdılar. 20 güne yakın bekleme süresi, ceviz kıracak kadar sağlam cihaz diye telefonu öne çıkarıyorlar. Snapdragon 660 ile övünemeyeceklerini kendileride biliyor. Bekleme süresi açıkçası beni ilgilendirmiyor. Telefon sürekli yanımızda olan bir cihaz olduğu için kullanım esnasındaki değerleri daha önemli. 4000 bataryayla zaten iyi süreler sunacaktır.
Bu telefonu alıpta kullanamadım diyen olmaz.
Tek kötü yanı Türkiye fiyatı 1750 lirayı geçmemeliydi gidip 2000 verip almayın sakın.
Avrupa fiyatına %40-45 ekleyin bayi servis parasınıda ekleyin 1750 lirayı geçmez şuanda 250 liracık kazığı var
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