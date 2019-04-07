Xiaomi Redmi 7 bekleme süresi canlı yayında 435 saate ulaştı

Weibo üzerinden bir yayın düzenleyerek Redmi 7 modelinin pil ömrünü sundu. 28 milyondan fazla kişi tarafından izlenen ve 5 milyondan fazla paylaşılan videoda Redmi 7 modeli 435 saatlik bekleme süresine ulaştı. Bunu güne çevirirsek tam 18 gün 3 saat yapıyor. Yayın süresince yürütülen tahminlerin %95’i cihazın bu süreye ulaşamayacağı yönündeydi ve toplamda sadece 205 kişi süreyi doğru tahmin etti. Çinli akıllı telefon üreticisi ve artık Xiaomi içinde olmayan Redmi markası, sosyal medyaüzerinden bir yayın düzenleyerekmodelinin pil ömrünü sundu.vevideoda Redmi 7 modeliulaştı. Bunu güne çevirirsek tamsaat yapıyor. Yayın süresince yürütülen tahminlerin %95’i cihazın bu süreye ulaşamayacağı yönündeydi ve toplamdasüreyi doğru tahmin etti.

4.000 mAh’lik bir bataryayla gelen Redmi 7, yeni grafit negatif elektrotları barındırıyor. Firmaya göre yeni bir güç algoritması da pilin düşük sıcaklıklardaki performansını ciddi ölçüde arttırıyor. MIUI arayüzünün uygulamaları arkaplanda acımasızca kapattığı gerçeğini de göz önüne aldığımızda, Redmi’ye göre bu cihaz iki gün dayanacak.

https://www.gizchina.com/2019/04/06/xiaomi-redmi-7-standby-time-reaches-435-hours-18-days/