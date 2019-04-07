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Google Asistan artık daha görsel içerikli cevaplar verecek

Google Asistan’a gelen güncelleme ile birlikte artık sorduğunuz sorulara daha çok görsel içerik barındıran cevaplar alacaksınız. Bunlar bazen grafik bazense fotoğraflar olacak.
1 ay
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Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google Asistan artık daha görsel içerikli cevaplar verecek
Tam Boyutta Gör
Sesli asistanlar arasından arama motorundan aldığı güç sayesinde farklı bir noktaya çıkmayı başaran Google Asistan için çalışmalar devam ediyor. Uzun zamandır Türkçe dil desteği de bulunan sesli asistan bundan sonra daha fazla görsel içerik barındıran cevaplar verecek.

Cevap arayüzü yenileniyor

Google Asistan’ın verdiği cevapları daha hoş bir hale getirmek isteyen Google, arayüzün önceki ve sonraki hallerini gösteren fotoğraflar paylaştı. Bu fotoğraflara bakarak özellikle görselliğin öne çıkarıldığını söyleyebiliyoruz. Örneğin paylaşılan görseller arasında da görebileceğiniz restoran, hayvan vb. sorgular artık size daha çok fotoğraf sunacak. Ayrıca hisse senedi sorgulamalarında grafikler görebileceksiniz. Özellikle "Etkinlikler" kısmının bu değişimden en çok etkilenen bölüm olduğunu söyleyebiliriz. Oluşturduğunuz her etkinliğin yanında konum, fotoğraf vb. ön izlemeler görebiliyorsunuz.

Google Asistan artık daha görsel içerikli cevaplar verecek
Tam Boyutta Gör

Değişimler Google Asistan’ı daha anlaşılır ve sade bir hale getiriliyor. Herhangi bir sonuç bulunamadığı zaman gösterilen web araması sonuçları da bundan sonra alt alta sıralanmak yerine yan yana gösterilecek.

Ayrıca Bkz. "Youtube'un 'resim içinde resim' özelliği ABD dışındaki ülkelerde de Premium olmayan kullanıcılarla buluşuyor"

Yeni Google Asistan güncellemesi Google Play’deki yerini şimdiden aldı. Yavaş yavaş tüm kullanıcıların hizmetine açılacaktır. Arayüzdeki değişimleri daha net anlayabilmek açısından sizler için hazırladığımız galeriye bakabilirsiniz.


https://9to5google.com/2019/04/05/google-assistant-visual-answers/ Yorum Yaz
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alemburda34 1 ay en beğenilen
Önce bir Türkiye,ye voice match özelliğini açsınlar.
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renega 1 ay
Güncelleme gelmemiş eski halde halen.
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The.Mafia 1 ay
Bixby vardı Samsung pek düzgün çalışmıyordu
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Tengrist 1 ay
Daha fazla kota yesin diye
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alemburda34 1 ay en beğenilen
Önce bir Türkiye,ye voice match özelliğini açsınlar.
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