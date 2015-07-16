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Xiaomi bu kez de ayakkabı sektörüne giriyor

3 yıl
2,5b
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13
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi bu kez de ayakkabı sektörüne giriyor

Mobil cihaz pazarında ismini duyurmuş olsa da Xiaomi markasını televizyon, hava temizleyici, şarj istasyonu, giyilebilir cihaz, kulaklık gibi pek çok sektörde görmeye başladık. Firmanın son hamlesi ise ayakkabı sektörüne oldu.

Xiaomi Smart Shoes adındaki spor ayakkabı firmanın akıllı teknolojiler ile donattığı bir ürün. Ayakkabının iç kısmına entegre edilen Bluetooth tabanlı sensör, ayakkabı hareketini ve uygulanan basıncı takip edebiliyor. Ayakkabının üretimini ise ünlü Li-Ning firması yapıyor. 

Kullanıcının giydiği zamanlarda sensör atılan adım, gidilen mesafe, yakılan kalori gibi değerleri ölçüyor ve bağlı olduğu akıllı telefona gönderiyor. Uyumlu uygulamada bu verileri bir istatistik halinde kullanıcıya iletiyor. Askeri standartlarda olan ve darbelere karşı dayanıklılık sergileyen sensör düğme pil ile bir yıla yakın kullanım ömrü sunuyor. 

Su geçirmez bir yapıda olan Xiaomi Smart Shoes akıllı ayakkabı canlı renklerden oluşan seçenekleri ile Çin'de haftaya satışa sunulacak. Fiyatı ise modele göre yaklaşık 32$ veya 64$ seviyesinde.  

http://www.gizmochina.com/2015/07/15/xiaomi-smart-shoes-are-here-in-partnership-with-li-ning-starts-at-just-199-yuan/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mr xXx 3 yıl en beğenilen
Ayakkabı ne alaka anlamadım .. İnşallah yakında don işine girmezler
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darkest earth 3 yıl
Xiaomi çok akıllı firma, Hugo Barra sağolsun çok iyi işler yapıyor.
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1 Avatar
MrKemal17 3 yıl
Şu kanunsuz vergi olmasa alırdım.
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Genç Düşünür 3 yıl
Maaşallah.
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BekirTemel 3 yıl
Dokunmatik olsun
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Golden Gate 3 yıl
Gerekliliği tartışılır fakat kötü bir düşünce olmadığı kesin .
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darkest earth 3 yıl
Xiaomi çok akıllı firma, Hugo Barra sağolsun çok iyi işler yapıyor.
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Emre Kocakaya 3 yıl
Li-Ning yaparsa kesin iyi bir urun cikar ortaya,Li-Ning ulkemizde pek bilinmesede dunyaca unlu bir ayakkabi firmasidir,ozellikle basketbol ayakkabisi diyince tercih edilen markadir.
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redoracle 3 yıl
Vay be hemide su geçirmez fiyatıda gayet iyi,keşke tesco kipa gibi bi avm zinciri açsalar herşeyi ordan alsak,tescodan iyi kalitedir en azından.
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Mr xXx 3 yıl en beğenilen
Ayakkabı ne alaka anlamadım .. İnşallah yakında don işine girmezler
1 Yanıt Yanıtla +10
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Elsa 3 yıl Mr xXx
Mr xXx
Ayakkabı ne alaka anlamadım .. İnşallah yakında don işine girmezler

Termal pedli bi boxer'a hayır demem
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WB 3 yıl
Zehirli cikmasin da
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cangunner 3 yıl
Çok iyi ya ?? uygulaması biraz daha evrensel olsa...
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simbolmina 3 yıl
Hadi bakalım, bi kulağımızın arkası kaldı.
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