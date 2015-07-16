Xiaomi bu kez de ayakkabı sektörüne giriyor

Mobil cihaz pazarında ismini duyurmuş olsa da Xiaomi markasını televizyon, hava temizleyici, şarj istasyonu, giyilebilir cihaz, kulaklık gibi pek çok sektörde görmeye başladık. Firmanın son hamlesi ise ayakkabı sektörüne oldu.





Xiaomi Smart Shoes adındaki spor ayakkabı firmanın akıllı teknolojiler ile donattığı bir ürün. Ayakkabının iç kısmına entegre edilen Bluetooth tabanlı sensör, ayakkabı hareketini ve uygulanan basıncı takip edebiliyor. Ayakkabının üretimini ise ünlü Li-Ning firması yapıyor.





Kullanıcının giydiği zamanlarda sensör atılan adım, gidilen mesafe, yakılan kalori gibi değerleri ölçüyor ve bağlı olduğu akıllı telefona gönderiyor. Uyumlu uygulamada bu verileri bir istatistik halinde kullanıcıya iletiyor. Askeri standartlarda olan ve darbelere karşı dayanıklılık sergileyen sensör düğme pil ile bir yıla yakın kullanım ömrü sunuyor.





Su geçirmez bir yapıda olan Xiaomi Smart Shoes akıllı ayakkabı canlı renklerden oluşan seçenekleri ile Çin'de haftaya satışa sunulacak. Fiyatı ise modele göre yaklaşık 32$ veya 64$ seviyesinde.

http://www.gizmochina.com/2015/07/15/xiaomi-smart-shoes-are-here-in-partnership-with-li-ning-starts-at-just-199-yuan/