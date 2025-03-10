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    Xiaomi Watch S4 Pro modeline ilişkin ilk bilgiler gelmeye başladı

    Watch S modelleriyle akıllı saat pazarında önemli bir başarıya imza atan Xiaomi, şimdi de karşımıza Watch S4 Pro modeliyle çıkmaya hazırlanıyor. İşte yeni saatin muhtemel özellikleri.

    Xiaomi Watch S4 Pro modeline ilişkin ilk bilgiler gelmeye başladı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, yeni bir akıllı saat üzerinde çalıştığını gösteren ipuçları veriyor. Çin’de ortaya çıkan 3C sertifikasyonuna göre, M2426W1 model numaralı cihaz eSIM desteği ve 10W hızlı şarj özelliği ile dikkat çekiyor. Bu modelin, mevcut Watch S4 serisinin daha gelişmiş bir versiyonu ya da "Pro" adıyla sunulabilecek yeni bir varyant olabileceği konuşuluyor. Şirket henüz resmi bir açıklama yapmasa da, eSIM desteğinin genellikle üst segment modellerde yer alması, bu yeni saatin premium bir model olabileceğini gösteriyor.

    Xiaomi’nin bu yeni akıllı saati, yakında tanıtılması beklenen bir tablet ve katlanabilir akıllı telefonla birlikte piyasaya çıkabilir. Söylentilere göre, yeni tablet gelişmiş bir OLED ekrana sahip olacakken, katlanabilir model de markanın ikinci nesil kapaklı telefonu olarak kullanıcılarla buluşacak.

    Mevcut Xiaomi Watch S4 modeli, 1.43 inç AMOLED ekranı, 1500 nit parlaklık seviyesi ve 15 güne kadar pil ömrü ile dikkat çekiyor. 5 dakikalık şarjla 2 güne kadar kullanım sunan bu model, kalp atış hızı, kan oksijen seviyesi, stres ve uyku takibi gibi sağlık odaklı özelliklerle donatılmış durumda. Ayrıca, 60 saniyede detaylı bir sağlık raporu oluşturabilen "Tek Dokunuşla İçgörüler" özelliğiyle geliyor.

    Bunun yanı sıra, Xiaomi kısa süre önce Smart Band 9 Pro modelini de tanıttı. Dar çerçeveli AMOLED ekranı, 1200 nit parlaklık değeri ve 21 güne kadar kullanım süresiyle öne çıkan bileklik, GNSS desteğiyle hassas konum takibi yapabiliyor ve 150’den fazla spor modunu destekliyor.

    Xiaomi’nin yeni akıllı saatiyle ilgili daha fazla detayın resmi lansmanda netleşmesi bekleniyor.

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