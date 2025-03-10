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    Xiaomi, ilk OLED ekranlı tabletini piyasaya sürmeye hazırlanıyor

    Xiaomi, son zamanlarda daha çok akıllı telefon modelleriyle öne çıkmaya başlasa da, hala tablet pazarına fazlasıyla önem veriyor ve bunun için de ilk OLED ekranlı modelini satışa sunmaya hazırlanıyor.

    Xiaomi, ilk OLED ekranlı tabletini piyasaya sürmeye hazırlanıyor

    Xiaomi, MWC 2025 etkinliğinde Pad 7 ve Pad 7 Pro modellerini tanıtarak tablet dünyasında iddiasını sürdürdü. Ancak markanın yenilikleri bununla sınırlı değil. Son sızıntılar, şirketin ilk OLED ekranlı tabletini piyasaya sürmeye hazırlandığını gösteriyor.

    14 inç OLED ekrana sahip olması beklenen bu yeni modelin, Pad 7 Max adıyla çıkabileceği konuşuluyor. 2023’te tanıtılan Pad 6 Max 14’ün halefi olacağı düşünülen cihazın, 24 GB RAM ve 120W hızlı şarj desteği sunabileceği belirtiliyor. Xiaomi’nin bunun yanı sıra iki yeni tablet daha geliştirdiği söyleniyor. Bunlardan biri, Snapdragon 8 Elite işlemciye sahip üst segment bir model olarak konumlanırken, diğeri ise 8 inçlik, MediaTek’in Dimensity 9400+ yonga setinden güç alan oyun odaklı bir Redmi tableti olacak.

    Pad 7 Max ile ilgili tüm detaylar henüz netleşmiş değil, ancak Pad 6 Max 14’ün sunduğu özelliklere bakarak bazı tahminler yapmak mümkün. Önceki model, Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi, 2.8K çözünürlüklü 144Hz LCD ekranı ve HDR10+ desteği ile dikkat çekiyordu. Kamera tarafında 50 MP ana kamera ve 20 MP ön kamera yer alırken, 10.000 mAh bataryası 67W hızlı şarj ve 33W ters şarj özellikleriyle destekleniyordu.

    Xiaomi’nin yeni tabletlerini ne zaman tanıtacağı henüz kesinleşmedi. Ancak sızıntılara göre, OLED ekranlı Pad 7 Max modelinin önümüzdeki ay duyurulması bekleniyor. Xiaomi’nin premium segmentte iddiasını artırmak için bu seriye güçlü özellikler eklemesi muhtemel.

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    turkelvis 4 gün önce

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