Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi, Civi 5 Pro’nun güçlü bir fiyat performans modeli olacağına inanıyor

    Xiaomi, yeni akıllı telefon modeli Civi 5 Pro’da artık çalışmalarının sonuna yaklaştı. Sızan bilgiler bu telefonun hem özellikleri hem de fiyatı hakkında önemli bilgiler veriyor.

    Xiaomi Civi 5 Pro'nun özellikleri ve muhtemel fiyatı netleşti Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, Civi serisini yeni bir modelle güçlendirmeye hazırlanıyor. Şirketin kompakt boyutuna rağmen üst düzey donanım sunacağı belirtilen bu cihaz, özellikle ince tasarımı ve güçlü bataryasıyla dikkat çekiyor. Son sızıntılara göre, Xiaomi Civi 5 Pro adıyla çıkması beklenen bu model, sadece 7 mm kalınlığında olmasına rağmen 6000 mAh gibi büyük bir bataryaya sahip olacak. Bu, piyasadaki en ince amiral gemisi telefonlardan biri olmasına rağmen uzun kullanım süresi sunabileceğini gösteriyor.

    Cihazın kalbinde, Qualcomm’un Snapdragon 8 serisinden güçlü bir işlemci yer alacak. Sızıntılar, modelin Snapdragon 8s Elite çipsetini kullanabileceğini öne sürüyor. Kamera tarafında ise 50 MP çözünürlüğünde bir periskop telefoto lens ile 3x optik yakınlaştırma sunması bekleniyor.

    Tasarım detaylarına bakıldığında, cam arka yüzey ve sol üst köşeye yerleştirilmiş yuvarlak bir kamera modülü dikkat çekiyor. Ön tarafta ise kavisli ekran, çift selfie kamerası ve ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu gibi özellikler öne çıkıyor.

    Fiyatlandırma konusunda, Xiaomi Civi 5 Pro’nun yaklaşık 415 dolar seviyesinde bir etikete sahip olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, bazı pazarlarda Xiaomi 15 Civi adıyla yeniden markalanabileceği de konuşuluyor. Tanıtım tarihi henüz netleşmiş olmasa da cihazın önümüzdeki dönemde duyurulması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar KIZILELMA, 53 dakika havada kaldı

    Profil resmi
    turkelvis 4 gün önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    annesini kaybedenlerin psikolojisi yetişkinlerde kıl kurdu için hangi doktora gidilir ucuz klasik arabalar telegram tyt-ayt pdf grupları imkansız aşkı anlatan kitaplar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 70
    HUAWEI Pura 70
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum