Xiaomi, Civi 5 Pro’nun güçlü bir fiyat performans modeli olacağına inanıyor

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Xiaomi, Civi serisini yeni bir modelle güçlendirmeye hazırlanıyor. Şirketin kompakt boyutuna rağmen üst düzey donanım sunacağı belirtilen bu cihaz, özellikle ince tasarımı ve güçlü bataryasıyla dikkat çekiyor. Son sızıntılara göre, Xiaomi Civi 5 Pro adıyla çıkması beklenen bu model, sadece 7 mm kalınlığında olmasına rağmen 6000 mAh gibi büyük bir bataryaya sahip olacak. Bu, piyasadaki en ince amiral gemisi telefonlardan biri olmasına rağmen uzun kullanım süresi sunabileceğini gösteriyor.

Cihazın kalbinde, Qualcomm’un Snapdragon 8 serisinden güçlü bir işlemci yer alacak. Sızıntılar, modelin Snapdragon 8s Elite çipsetini kullanabileceğini öne sürüyor. Kamera tarafında ise 50 MP çözünürlüğünde bir periskop telefoto lens ile 3x optik yakınlaştırma sunması bekleniyor.

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Tasarım detaylarına bakıldığında, cam arka yüzey ve sol üst köşeye yerleştirilmiş yuvarlak bir kamera modülü dikkat çekiyor. Ön tarafta ise kavisli ekran, çift selfie kamerası ve ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu gibi özellikler öne çıkıyor.

Fiyatlandırma konusunda, Xiaomi Civi 5 Pro’nun yaklaşık 415 dolar seviyesinde bir etikete sahip olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, bazı pazarlarda Xiaomi 15 Civi adıyla yeniden markalanabileceği de konuşuluyor. Tanıtım tarihi henüz netleşmiş olmasa da cihazın önümüzdeki dönemde duyurulması bekleniyor.

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Xiaomi Civi 5 Pro'nun özellikleri ve muhtemel fiyatı netleşti