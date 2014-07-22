Xiaomi merakla beklenen yeni telefonu Mi4'ü duyurdu

Yıl sonuna doğru ülkemiz pazarına adım atması beklenen Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, merakla beklenen Mi4 modelini duyurdu. Google'dan transfer edilen ünlü Android yöneticisi Hugo Barra tarafından resmi Google+ hesabı üzerinden yapılan açıklama, cihaza ilişkin merak edilen tüm detaylara netlik kazandırdı.

Xiaomi Mi4'ün tasarım seviyesinde en çok vurgulanan yönü, paslanmaz çelikten imal edilen çerçevesi. Arka kapağı plastik olmasına karşın özel çerçevesi sayesinde güçlü bir görünüm sergileyen telefon, Sharp / JDI üretimi 5-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip. Yüksek renk dizilimine sahip olan ekranın, NTSC seviyesinin %84'ünü karşıladığı ifade ediliyor.

Qualcomm'un 2.5GHz hızında çalışan Snapdragon 801AC işlemcisinden gücünü alan, 3GB RAM ve tercihe bağlı olarak 16 GB ile 64GB kapasiteli depolama seçenekleriyle gelen Xiaomi Mi4, ihtiyaç duyduğu gücü ise 3080mAh kapasiteli Li-ion polimer pilden sağlıyor. 9V 1.2A (aynı zamanda 5V 2A) desteği ile hızlı şarj olanağı tanıyan Mi4'ün ana kamerası 13MP çözünürlüğünde. Açıklanan özelliklere göre f1.8 diyaframa, gerçek zamanlı HDR görüntü kaydına ve 4K video kayıt yeteneğine sahip olan kameranın sınıfındaki en yüksek kaliteli çözümlerden biri olduğu ifade ediliyor. Xiaomi Mi4, ön tarafında ise 8MP çözünürlüğünde olup f1.8 diyaframa ve 80 derece görüş açısına sahip oldukça iddialı bir özçekim kamerasıyla geliyor.

Xiaomi Mi4'ün arka kapağı çıkartılabiliyor. Sadece farklı renkler değil aynı zamanda farklı malzemelerin kullanıldığı kapak seçenekleriyle pazara giriş yapacak olan Xiaomi Mi4'ü, kullanıcılar eğer arzu ederler ise ahşap kapak ile de kullanabilecekler. Android 4.4 üzerine kurgulanan Xiaomi'nin kendi arayüzüyle gelecek olan telefonda, yazılımsal çok sayıda özelleştirme de bulunuyor. Yakın zamanda Çin pazarındaki yerini alması beklenen Xiaomi Mi4'ün fiyatı 16GB'lık model için yaklaşık 320$, 64GB'lık model içinse yaklaşık 400 dolar olarak belirlenmiş durumda. Xiaomi'nin uluslararası pazarlara açılma politikası çerçevesinde, her şey yolunda giderse eğer bu modeli yıl sonuna doğru ülkemizde de görebileceğiz.