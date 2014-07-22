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Xiaomi merakla beklenen yeni telefonu Mi4'ü duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
4,7b
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109
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xiaomi merakla beklenen yeni telefonu Mi4'ü duyurdu
Yıl sonuna doğru ülkemiz pazarına adım atması beklenen Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, merakla beklenen Mi4 modelini duyurdu. Google'dan transfer edilen ünlü Android yöneticisi Hugo Barra tarafından resmi Google+ hesabı üzerinden yapılan açıklama, cihaza ilişkin merak edilen tüm detaylara netlik kazandırdı.
Xiaomi Mi4'ün tasarım seviyesinde en çok vurgulanan yönü, paslanmaz çelikten imal edilen çerçevesi. Arka kapağı plastik olmasına karşın özel çerçevesi sayesinde güçlü bir görünüm sergileyen telefon, Sharp / JDI üretimi 5-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip. Yüksek renk dizilimine sahip olan ekranın, NTSC seviyesinin %84'ünü karşıladığı ifade ediliyor. 
Qualcomm'un 2.5GHz hızında çalışan Snapdragon 801AC işlemcisinden gücünü alan, 3GB RAM ve tercihe bağlı olarak 16 GB ile 64GB kapasiteli depolama seçenekleriyle gelen Xiaomi Mi4, ihtiyaç duyduğu gücü ise 3080mAh kapasiteli Li-ion polimer pilden sağlıyor. 9V 1.2A (aynı zamanda 5V 2A) desteği ile hızlı şarj olanağı tanıyan Mi4'ün ana kamerası 13MP çözünürlüğünde. Açıklanan özelliklere göre f1.8 diyaframa, gerçek zamanlı HDR görüntü kaydına ve 4K video kayıt yeteneğine sahip olan kameranın sınıfındaki en yüksek kaliteli çözümlerden biri olduğu ifade ediliyor. Xiaomi Mi4, ön tarafında ise 8MP çözünürlüğünde olup f1.8 diyaframa ve 80 derece görüş açısına sahip oldukça iddialı bir özçekim kamerasıyla geliyor. 
Xiaomi Mi4'ün arka kapağı çıkartılabiliyor. Sadece farklı renkler değil aynı zamanda farklı malzemelerin kullanıldığı kapak seçenekleriyle pazara giriş yapacak olan Xiaomi Mi4'ü, kullanıcılar eğer arzu ederler ise ahşap kapak ile de kullanabilecekler. Android 4.4 üzerine kurgulanan Xiaomi'nin kendi arayüzüyle gelecek olan telefonda, yazılımsal çok sayıda özelleştirme de bulunuyor. Yakın zamanda Çin pazarındaki yerini alması beklenen Xiaomi Mi4'ün fiyatı 16GB'lık model için yaklaşık 320$, 64GB'lık model içinse yaklaşık 400 dolar olarak belirlenmiş durumda. Xiaomi'nin uluslararası pazarlara açılma politikası çerçevesinde, her şey yolunda giderse eğer bu modeli yıl sonuna doğru ülkemizde de görebileceğiz. 
 

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gunman233 5 yıl en beğenilen
320 veya 400 dolara hiçbir şekilde kar veya vergi yokmuş, fabrika çıkış fiyatıymış gibi hesaplayamayız. Son kullanıcı fiyatıdır bunlar. 64 gb modeli en az 1200 TL değil "en fazla" 1200 TL olmalıdır. Kaldı ki firma direkt kendisi satış kanalından dağıtacakmış, bu halde 64 gb model 1100 TL bile olabilir, olmalıdır!
Bu arada 3050 mah "Li-Po" pil var. Iphone ve HTC'de gördüğümüz pil. Li-ion pillere göre daha verimli bu piller daha uzun süre dayanabiliyor. Lg G2 ile aynı veya daha fazla pil ömrü sunabilir.
320 veya 400 dolara hiçbir şekilde kar veya vergi yokmuş, fabrika çıkış fiyatıymış gibi hesaplayamayız. Son kullanıcı fiyatıdır bunlar. 64 gb modeli en az 1200...
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darkest earth 5 yıl
Hastayım ben bu Xiaomi'ye ya. Adamlar 10400 Power Bank'ini sitesinde 69 Yuan'a satıyor şu an. 23 TL'cik. :) Red Rice telefonları 230 lira falan. Ah ah, keşke Türkiye'ye de gönderseler.
Hastayım ben bu Xiaomi'ye ya. Adamlar 10400 Power Bank'ini sitesinde 69 Yuan'a satıyor şu an. 23 TL'cik. :) Red Rice telefonları 230 lira falan. Ah ah, keşke T...
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waltran 5 yıl
cpu xiaomi ye yakışmamış daha güçlü olması gerekirdi, bu modelden sonra mi4s felan çabucak duyururlar gibi geliyor bana çünkü her zaman en iyi cpu yu kullanan firmaydı burda 805in üretim sıkıntısından olsa gerek 801 kullanmışlar.
umarım türkiye'ye geldiklerinde satış politikaları değişmez, şu ana kadar gittikleri ülkelerde fiyatlarını değiştirmediler ama inatla yüksek fiyat söyleyipte firmalara cesaret veren arkadaşları kınıyorum. satış yaptıkları 5-6 ülkede vergiler ve karlar dahil toplam 400 dolar olan telefon türkiye'de toplam 400 dolar olmalı.(NOKTA)
cpu xiaomi ye yakışmamış daha güçlü olması gerekirdi, bu modelden sonra mi4s felan çabucak duyururlar gibi geliyor bana çünkü her zaman en iyi cpu yu kullanan f...
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deepkurt 5 yıl
Bugün gelecek güncellemede Türkçe olur mu acaba?
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Windows10 5 yıl vasfiuysal
hadi bakalım, hayırlısı olsun diyeceğim ama gözümle görmeden inanmam!
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Crazy5347 5 yıl
Mi3 zaten çok fazla sattı hatta rekor kırdı özellikle.türkiye gibi parasına önem veren millete ilaç gibi olur ihşallah zte, zopo, jiayu,oppo, lenova,huawei
gibi çinli markalar gelirlerde samsung, lg, htc, apple markalarını ezip geçerler.Eziceği kesinde zaten...
Huawei honor 6 daha gelse oda çok güçlübir.tlfnmuş.
İhşallah oda düşük fiyata trky'e gelir...
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Lustra 5 yıl
mi4'ün şuan 320 dolara satıldığı site var mı ?
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mert25 5 yıl
Kısa bir süre mi3 kulandım ve çok beğendim. Fakat tasarımı ve boyutlatının büyüklüğü hoşuma gitmedi, sattım. Mi4 tasarım olarak mi3 ten daha iyi, boyutları da küçülmüş. Bu telefonu beklemeyeceğim, fakat uygun bir 64 gb olanını bulursam kaçırmayacağım. Mi3 ün kamerası G2 den çok iyi idi. Bununki daha da iyi olur herhalde.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 5 yıl
1000 tl civari gelse piyasayi supurur ama tahmini 1399 gibi bi fiyata gelir o fiyatta fena degil
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egemfd 5 yıl
bir mi3 kullanicisi olarak biraz hayal kirikligina ugratti acikcasi. ondeki 8mp kamera,4g ve ram disinda pek bir artisida yok. anca mi3s olurmus bu. mi3umu turkiyede satip onu alacaktim ama artik besi beklicem sanirim
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voodoo child 5 yıl
hic mi4 alan yok mu? cinden bir arkadas gelebilir de aldiracagim fakat 1 ay sonra turkiye'de cikacak tarzi yorumlar var... kayit ucreti ve suanki karaborsada satildigini dusunursek 900-1000 liraya mal olacak... 1-2 ay garantili cihaz beklemek daha mantikli sanki... cok kararsiz kaldim.... siz ne dusunuyorsunuz?
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leocantr 5 yıl
gelsede alsak en azından verilecek olan paranın tam hakkını karşılıyor
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Windows10 5 yıl
Arkadaşlar mi soruyor, sizce bi daha ki sefere hangi ülkeye gideceğiz diyorlar ve ipucu olarak kahveyi söylüyorlar, sizce hangi ülke? Türkiye mi?
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Şaban Oğlu Şaban 5 yıl
Arkadaşlar biraz daha sabır, belki de bir bakmışsınız Eylül'de TR ön siparişine açılır
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ardarda45 5 yıl
Adamlar fix fiyat satıyorlar diye biliyorum Bence kısaca fiyata %25 ötv ekleyin onun üstüne de %18 kdv ekleyin o kadar.. Yanlışım varsa düzeltin

Bu arada tabi ki sonu 99.9 şeklinde bitecek yuvarlarsınız
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Strange Night 5 yıl
Forumun yeni milli telefon markası xiaomi olmuş
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plazma_08 5 yıl
Su dandik cin malı ne idüğü belirsiz telefonları ne kadar çok seven var. Bide bunlara para veriyorsunuz.
Ozellıkleri iyi olabilir fakat markası olmadıktan sonra iyi olsa ne yazar. Bu tür çöp ürünlere paranızı kaptırmayın sonuçta kolay kazanılmıyor. General mobile Discovery ile başladı bunlar insanlar 700 tlsini resmen Çin malına kaptırdı çok yazık.
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Fallout 5 yıl plazma_08
plazma_08
Su dandik cin malı ne idüğü belirsiz telefonları ne kadar çok seven var. Bide bunlara para veriyorsunuz.
Ozellıkleri iyi olabilir fakat markası olmadıktan sonra iyi olsa ne yazar. Bu tür çöp ürünlere paranızı kaptırmayın sonuçta kolay kazanılmıyor. General mobile Discovery ile başladı bunlar insanlar 700 tlsini resmen Çin malına kaptırdı çok yazık.

Ne idugu belirli hocam bunun. Hatta milyarlarca insan biliyor. Cehalet aslinda bizi vuran.
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