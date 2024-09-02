Xiaomi duyurdu: Redmi Buds 6 serisi Türkiye'de satışta

- Xiaomi Redmi Buds 6 Active fiyatı
- Redmi Buds 6 Active teknik özellikleri
- Xiaomi Redmi Buds 6 Lite fiyatı
- Redmi Buds 6 Lite teknik özellikleri
- Yorumlar
Xiaomi Redmi Buds 6 Active fiyatı
Redmi Buds 6 Active, 14.2 mm’lik geniş dinamik sürücü, gelişmiş ses netliği sağlayan çift mikrofonlu gürültü azaltma, aramalarda 4 m/sn’ye kadar rüzgar gürültüsü engelleme, Xiaomi kulaklık uygulaması üzerinden beş EQ ayarı ve şarj kutusuyla 30 saate varan pil ömrüyle öne çıkıyor.
Redmi Buds 6 Active teknik özellikleri
- 14.2 mm dinamik sürücü
- Çift mikrofonlu gürültü azaltma
- Beş dahili EQ ayarı
- Kavisli yarı kulak içi ve ergonomik tasarım
- Sesli asistan desteği
- Bluetooth 5.4 bağlantısı
- Kolay eşleştirme ve hızlı bağlantı (Google Fast Pair)
- IPX4 sertifikası
- Xiaomi Earbuds ile özelleştirme
- Pil kapasitesi: 37 mAh (kulaklıklar), 475 mAh (şarj kutusu)
- Pil ömrü: 30 saat (şarj kutusuyla), 6 saat (tek şarjla)
- Şarj bağlantı noktası: USB-C
Xiaomi Redmi Buds 6 Lite fiyatı
Redmi Buds 6 Lite, 12.4 mm titanyum diyafram sürücü, 40dB’e kadar geniş frekanslı aktif gürültü engelleme, yapay zeka destekli gürültü azaltma özellikli çift mikrofon, 38 saate varan pil ömrü, dört EQ ayarı ile öne çıkıyor.
Redmi Buds 6 Lite teknik özellikleri
- Hibrit ANC (40dB aktif gürültü engelleme)
- Yapay zeka destekli gürültü azaltma özelliğine sahip çift mikrofon
- 12.4 mm geniş titanyum dinamik sürücü
- Xiaomi Earbuds uygulamasıyla EQ ayarları
- AAC yüksek kaliteli ses
- Optimize edilmiş kulak içi rahatlık
- Kolay eşleştirme (Google Fast Pair)
- Bluetooth 5.3 bağlantısı
- Pil kapasitesi: 45 mAh (kulaklıklar), 480 mAh (şarj kutusu)
- Pil ömrü: 38 saat (şarj kutusuyla), 7 saat (tek şarjla)
- Şarj bağlantı noktası: USB-C
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.