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    Xiaomi duyurdu: Redmi Buds 6 serisi Türkiye'de satışta

    Xiaomi, Redmi Buds 6 serisi kulaklıkların Türkiye'de satışa çıktığını duyurdu. İşte Redmi Buds 6 Active ve Redmi Buds 6 Lite modellerinin fiyatları ve özellikleri:
    Xiaomi Redmi Buds 6 Active & Lite Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin Redmi Buds 6 serisini küresel pazarda satışa sunacağını açıklamasının ardından Redmi Buds 6 Active ve Redmi Buds 6 Lite modelleri Türkiye’de satışa çıktı. Redmi Buds Play modeli şu an için Mi mağazasında görülmüyor.

    Xiaomi Redmi Buds 6 Active fiyatı

    Redmi Buds 6 Active Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Redmi Buds 6 Active Türkiye fiyatı; 519 TL olarak açıklandı. Kulaklık, beyaz, mavi (online özel), pembe ve siyah renk seçeneğiyle satışta.

    Redmi Buds 6 Active, 14.2 mm’lik geniş dinamik sürücü, gelişmiş ses netliği sağlayan çift mikrofonlu gürültü azaltma, aramalarda 4 m/sn’ye kadar rüzgar gürültüsü engelleme, Xiaomi kulaklık uygulaması üzerinden beş EQ ayarı ve şarj kutusuyla 30 saate varan pil ömrüyle öne çıkıyor.

    Redmi Buds 6 Active teknik özellikleri

    • 14.2 mm dinamik sürücü
    • Çift mikrofonlu gürültü azaltma
    • Beş dahili EQ ayarı
    • Kavisli yarı kulak içi ve ergonomik tasarım
    • Sesli asistan desteği
    • Bluetooth 5.4 bağlantısı
    • Kolay eşleştirme ve hızlı bağlantı (Google Fast Pair)
    • IPX4 sertifikası
    • Xiaomi Earbuds ile özelleştirme
    • Pil kapasitesi: 37 mAh (kulaklıklar), 475 mAh (şarj kutusu)
    • Pil ömrü: 30 saat (şarj kutusuyla), 6 saat (tek şarjla)
    • Şarj bağlantı noktası: USB-C

    Xiaomi Redmi Buds 6 Lite fiyatı

    Redmi Buds 6 Lite Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Redmi Buds 6 Lite Türkiye fiyatı; 649 TL olarak açıklandı. Kulaklık, beyaz, mavi ve siyah renk seçeneğiyle satışa çıkacak.

    Redmi Buds 6 Lite, 12.4 mm titanyum diyafram sürücü, 40dB’e kadar geniş frekanslı aktif gürültü engelleme, yapay zeka destekli gürültü azaltma özellikli çift mikrofon, 38 saate varan pil ömrü, dört EQ ayarı ile öne çıkıyor.

    Redmi Buds 6 Lite teknik özellikleri

    • Hibrit ANC (40dB aktif gürültü engelleme)
    • Yapay zeka destekli gürültü azaltma özelliğine sahip çift mikrofon
    • 12.4 mm geniş titanyum dinamik sürücü
    • Xiaomi Earbuds uygulamasıyla EQ ayarları
    • AAC yüksek kaliteli ses
    • Optimize edilmiş kulak içi rahatlık
    • Kolay eşleştirme (Google Fast Pair)
    • Bluetooth 5.3 bağlantısı
    • Pil kapasitesi: 45 mAh (kulaklıklar), 480 mAh (şarj kutusu)
    • Pil ömrü: 38 saat (şarj kutusuyla), 7 saat (tek şarjla)
    • Şarj bağlantı noktası: USB-C
    Kaynakça https://www.mi.com/tr/product/redmi-buds-6-active/ https://www.mi.com/tr/product/redmi-buds-6-lite/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 2 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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