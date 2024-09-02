Xiaomi duyurdu: Redmi Buds 6 serisi Türkiye'de satışta

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

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Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin Redmi Buds 6 serisini küresel pazarda satışa sunacağını açıklamasının ardından Redmi Buds 6 Active ve Redmi Buds 6 Lite modelleri Türkiye’de satışa çıktı. Redmi Buds Play modeli şu an için Mi mağazasında görülmüyor.

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Xiaomi Redmi Buds 6 Active fiyatı

Tam Boyutta Gör Xiaomi Redmi Buds 6 Active Türkiye fiyatı; 519 TL olarak açıklandı. Kulaklık, beyaz, mavi (online özel), pembe ve siyah renk seçeneğiyle satışta.

Redmi Buds 6 Active, 14.2 mm’lik geniş dinamik sürücü, gelişmiş ses netliği sağlayan çift mikrofonlu gürültü azaltma, aramalarda 4 m/sn’ye kadar rüzgar gürültüsü engelleme, Xiaomi kulaklık uygulaması üzerinden beş EQ ayarı ve şarj kutusuyla 30 saate varan pil ömrüyle öne çıkıyor.

Redmi Buds 6 Active teknik özellikleri

14.2 mm dinamik sürücü

Çift mikrofonlu gürültü azaltma

Beş dahili EQ ayarı

Kavisli yarı kulak içi ve ergonomik tasarım

Sesli asistan desteği

Bluetooth 5.4 bağlantısı

Kolay eşleştirme ve hızlı bağlantı (Google Fast Pair)

IPX4 sertifikası

Xiaomi Earbuds ile özelleştirme

Pil kapasitesi: 37 mAh (kulaklıklar), 475 mAh (şarj kutusu)

Pil ömrü: 30 saat (şarj kutusuyla), 6 saat (tek şarjla)

Şarj bağlantı noktası: USB-C

Xiaomi Redmi Buds 6 Lite fiyatı

Tam Boyutta Gör Xiaomi Redmi Buds 6 Lite Türkiye fiyatı; 649 TL olarak açıklandı. Kulaklık, beyaz, mavi ve siyah renk seçeneğiyle satışa çıkacak.

Redmi Buds 6 Lite, 12.4 mm titanyum diyafram sürücü, 40dB’e kadar geniş frekanslı aktif gürültü engelleme, yapay zeka destekli gürültü azaltma özellikli çift mikrofon, 38 saate varan pil ömrü, dört EQ ayarı ile öne çıkıyor.

Redmi Buds 6 Lite teknik özellikleri

Hibrit ANC (40dB aktif gürültü engelleme)

Yapay zeka destekli gürültü azaltma özelliğine sahip çift mikrofon

12.4 mm geniş titanyum dinamik sürücü

Xiaomi Earbuds uygulamasıyla EQ ayarları

AAC yüksek kaliteli ses

Optimize edilmiş kulak içi rahatlık

Kolay eşleştirme (Google Fast Pair)

Bluetooth 5.3 bağlantısı

Pil kapasitesi: 45 mAh (kulaklıklar), 480 mAh (şarj kutusu)

Pil ömrü: 38 saat (şarj kutusuyla), 7 saat (tek şarjla)

Şarj bağlantı noktası: USB-C

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Xiaomi Redmi Buds 6 serisi Türkiye'de satışta: İşte fiyatlar