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Tam Boyutta Gör Samsung, dün gerçekleştirdiği Samsung Geliştirici Konferansı'nda akıllı TV'lerini yapay zeka özellikleriyle güçlendireceğini açıkladı. Şirket, sanal asistanı Bixby'de yaptığı iyileştirmelerin yanında Samsung AI Cast'i de duyurdu.

Mobil cihazlardan TV'ye yapay zeka sonuçları gönderilebilecek

Samsung AI Cast ile, üretken yapay zeka Samsung'un Tizen TV'lerine geliyor. Kullanıcılar, Galaxy mobil cihazlarından akıllı TV'lerine yapay zeka tarafından oluşturulan sonuçları gönderebilecek. Samsung böylece, Galaxy AI ve Generative AI arasındaki boşluğu, mobil telefonları/tabletleri ile büyük ekranlar arasında kapatıyor.

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Samsung daha önce akıllı televizyonlar için yapay zeka kullanmış olsa da, bunu yalnızca görüntü ve ses kalitesini iyileştirmek için arka planda bir makine öğrenimi modeli olarak gerçekleştiriyordu. Ancak, konferansta açıklanan bu yeni gelişmeler sayesinde, gerçek üretken yapay zeka özellikleri Samsung TV'lere geliyor. Samsung ayrıca, Tizen TV'lerinin ChatGPT ile entegre olacağını açıkladı.

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Samsung TV'lere üretken yapay zeka özellikleri geliyor