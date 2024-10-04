Samsung TV'lere üretken yapay zeka özellikleri geliyor

Mobil cihazlardan TV'ye yapay zeka sonuçları gönderilebilecek
Samsung AI Cast ile, üretken yapay zeka Samsung'un Tizen TV'lerine geliyor. Kullanıcılar, Galaxy mobil cihazlarından akıllı TV'lerine yapay zeka tarafından oluşturulan sonuçları gönderebilecek. Samsung böylece, Galaxy AI ve Generative AI arasındaki boşluğu, mobil telefonları/tabletleri ile büyük ekranlar arasında kapatıyor.
Samsung daha önce akıllı televizyonlar için yapay zeka kullanmış olsa da, bunu yalnızca görüntü ve ses kalitesini iyileştirmek için arka planda bir makine öğrenimi modeli olarak gerçekleştiriyordu. Ancak, konferansta açıklanan bu yeni gelişmeler sayesinde, gerçek üretken yapay zeka özellikleri Samsung TV'lere geliyor. Samsung ayrıca, Tizen TV'lerinin ChatGPT ile entegre olacağını açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.