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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi yapay zeka odaklı MIUI 10 arayüzünü resmen duyurdu

Çinli teknoloji devi Xiaomi, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak adına yapay zeka (AI) kullanımına odaklandığı yeni arayüzünü duyurdu. İşte yıldırımdan daha hızlı MIUI 10'un tüm detayları...
11 ay
14,9b
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18
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi, bugün düzenlediği büyük lansman etkinliğinde özel kullanıcı arayüzünün en son sürümü olan MIUI 10'u resmen tanıttı. Çinli şirketin çok daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak adına yapay zeka (AI) kullanımına odaklanmış durumda. Ayrıca mevcut 18:9 ekran trendine uygun ve daha iyi bir tam ekran deneyimi sunmak için arayüze jest desteğinin eklendiğini de belirtelim.
MIUI 10 beraberinde yeni bir son kullanılan uygulamalar menüsü getiriyor. Buradan kullanıcılar aynı anda en fazla altı yeni uygulamayı ve bu uygulamalarda neler olup bittiğinin bir önizlemesini görebiliyorlar. Açılan uygulamalardan herhangi birini listeden kaldırmak isterseniz, yapmanız gereken tek şey hızlıca kaydırmak.

Yapay zeka yetenekleriyle yükleme süreleri kısalıyor

Haberin başında da belirttiğimiz gibi yeni MIUI 10, yapay zeka yetenekleri ile öne çıkıyor. Bunun ilk uygulamasını AI portre çekiminde görüyoruz. Bu yeni özellik sadece çift kameralı akıllı telefonlarda değil, aynı zamanda tek kameraya sahip cihazlarda da çalışacak. Diğer bir deyişle, MIUI 10 herkesin güzel portre çekimi yapmasına izin verecek. Bir başka güzel haber de bunun selfie kameralarında da geçerli olması.
MIUI 9'un lansmanı sırasında Xiaomi, "yıldırım kadar hızlı" olduğunu söylemişti ancak MIUI 10 ile daha da hızlı olduğunu iddia ediyor. Şirket yapay zeka kullanımının, uygulama yükleme süresinin sıfıra düşürülmesine yardımcı olabileceğini belirtti. MIUI 10, kullanıcı davranışlarını analiz ederek ve daha sonra hangi uygulamanın kullanılabileceği konusunda tahminlerde bulunarak bunu başaracak.

MIUI 10 ile ev aletleri kontrol edilebilecek

MIUI 10 akıllı ev aletlerinin kontrol edilmesini sağlayan bir arayüz de sunuyor. Xiaomi, arayüzün 590 marka tarafından destekleneceğini ve kullanıcılara evlerindeki her türlü akıllı ev aletini kontrol etme imkanı sağlayacağını söyledi. MIUI 10'da ayrıca sesli olarak komut verilebilen özel bir sürüş modu da var. Böyece kullanıcılar Xiaomi akıllı telefonlarını araba sürerken dikkatleri dağılmadan kullanabilecek.
Xiaomi yapay zeka odaklı MIUI 10 arayüzünü resmen duyurdu
Xiaomi, MIUI 10 açık beta sürümünün 1 Haziran'dan itibaren dağıtılmaya başlanacacağını duyurdu. İlk aşamada Mi 8, Mi MIX 2S, Mi MIX, Mi 6X, Mi 6, Mi 5, Mi Note 2, Redmi S2 ve Redmi Note 5 için yayınlanacak.
İkinci aşama dağıtımı Temmuz ayı sonlarında başlayacak. Bu sefer ise Mi Note 3, Mi 5X, Mi 5c, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 4, Mi 4c, Mi 4S, Mi Max 2, Mi Max, Redmi 5, Redmi 5A, Redmi 5 Plus, Redmi 4, Redmi 4A, Redmi 4X, Redmi 3S, Redmi 3X, Redmi Pro, Redmi Note 5A, Redmi Note 4, Redmi Note 4X ve Redmi Note 3 modellerine sunulacak.

https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/xiaomi-miui-10-may-31-unveiling-new-features-1860484 Yorum Yaz
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Eric Cartman. 11 ay en beğenilen
Helâl olsun. Kaç sene öncesinin cihazları da güncellemeyi alacak. Yazılım güncellemelerini, yenilik eklemek yerine; millete yeni cihaz aldırmak için yapan çakal firmalara ibret olsun.
Helâl olsun. Kaç sene öncesinin cihazları da güncellemeyi alacak. Yazılım güncellemelerini, yenilik eklemek yerine; millete yeni cihaz aldırmak için yapan çaka...
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haktan24 11 ay hakikidaredevil
China beta gurunundayim o yönden global sonradan gelir tahminim yarın cihazima gelir miui 10 buradan paylaşırım.
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DH Misafiri 4 ay
epey.com/... bunda var gözüküyor.
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DH Misafiri 5 ay
hani yaa daha gelmedi mi max 2 ye neyine helal olacak
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azimlibirisii 11 ay
Xiaomi den yeni tanıştım umarım bozmaz kendini
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tugares 11 ay
Yazılımsal olarakta yapılabiliyor lakin AI için ayrı işlemci sadece ona efor sarfediyor, tek amacı o, sanırım güç tüketimi ve daha iyi sonuç alma odaklı olabilir işlemci olanlar. Yoksa AI dediğimiz zaten yazılımsal Bi olay diye biliyorum. Yanlışım varsa düzelten olur zaten :)
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haktan24 11 ay
Guncelleme takintiniz yoksa herseye ilk eriseyim demiyorsaniz en temizi global stable sürümü betada oldugumuz için irili ufaklı hatalar olabiliyor geri dönüş yapiyoruz miui a onlarda en kısa zamanda güncellemeyi yayinliyorlar global beta surumundeydim en son kayıt yaparak china beta gurubuna geçtim şu zamana kadar hiçbir sorun yasamadim haftada belki 2 3 defa güncelleme geldi cihazın çalışmayan aksamı olmadı her daim tam şarj modunda guncellemeleri yaptım zaten genellikle çok ufak sorunlu çıkıyor guncellemeler sonradan duzeltiliyor diyeceğim çok takintiniz yoksa guncelleme konusunda gecmeyin herşeyi merak ediyorum son sistem kullanmak istiyorum derseniz global beta surumune gecebilirsiniz kesinlikle sorunsuz oluyor en azından seri güncelleme alıyorsunuz her hafta cuma günleri sabit geliyor china sürümüne gectigimden Beri haftada 2 guncellemeden assaga gelmiyor 😁😁 miui 10 daki sesli komut işlemi Google asistan varı birşey olmuştur tahminin bir siri beklenmiyor güncelleme yayinlansin tahmini soyledigim gibi olur.
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LoLo35 11 ay
Xiaomi almayisimin tek nedeni video kaydetmeyi seven biri olarak hic bir telefonlarinda 1080 60 fps kayit özelliği koymazmi insan
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Selçuk ALAGÖZ 11 ay
Mi5 kullanıcısı olarak beni sevindirdi bu haber. Miu9 ile de gerçekten telefon çok hızlanmıştı.
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K_Spartakus 11 ay Selçuk ALAGÖZ
Maalesef haklısın, daha önce de yazdım bir başka konu içinde : Samsung em pahalı telefonuna bile güncelleme (hem Android hem arayüz) verme konusunda oldukça yavaş bir şirket olmasına rağmen ben xiaomi mi max 1 kullanıcısı olarak bir yıl içinde bir kaç güncelleme aldım. Yakın zamanda üçüncü versiyonu tanıtılacağını da düşünürsek ilk jenerasyona bile güncellemeyi vermeye çekinmiyor.
Miui 10 güncellemesiyle daha iyi olacağından şüphem yok.
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Eric Cartman. 11 ay en beğenilen
Helâl olsun. Kaç sene öncesinin cihazları da güncellemeyi alacak. Yazılım güncellemelerini, yenilik eklemek yerine; millete yeni cihaz aldırmak için yapan çakal firmalara ibret olsun.
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orientem 11 ay
Tanıtımda Mi 8'in değil Mi Mix 2s'nin kullanılmış olması..
Videoyu hazırlayanlar çentiğin çirkinliğinin farkında ama cihazı tasarlayanlar farkında değil demekki.
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mserifoglu 11 ay
2016 yılından beri Mi5 kullanan birisi olarak cihaz beni her ne konuda olursa olsun bir kere bile pişman etmemişti. Halen severek kullanıyorum ve telefonumun Miui10 verilecek ilk parti cihazlarda görünce bir kez daha ne kadar doğru bir seçim yapmış olduğumu anladım. Teşekkürler Xiaomi...
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