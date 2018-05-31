Xiaomi yapay zeka odaklı MIUI 10 arayüzünü resmen duyurdu

Xiaomi, bugün düzenlediği büyük lansman etkinliğinde özel kullanıcı arayüzünün en son sürümü olan MIUI 10'u resmen tanıttı. Çinli şirketin çok daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak adına yapay zeka (AI) kullanımına odaklanmış durumda. Ayrıca mevcut 18:9 ekran trendine uygun ve daha iyi bir tam ekran deneyimi sunmak için arayüze jest desteğinin eklendiğini de belirtelim.

MIUI 10 beraberinde yeni bir son kullanılan uygulamalar menüsü getiriyor. Buradan kullanıcılar aynı anda en fazla altı yeni uygulamayı ve bu uygulamalarda neler olup bittiğinin bir önizlemesini görebiliyorlar. Açılan uygulamalardan herhangi birini listeden kaldırmak isterseniz, yapmanız gereken tek şey hızlıca kaydırmak.

Yapay zeka yetenekleriyle yükleme süreleri kısalıyor

Haberin başında da belirttiğimiz gibi yeni MIUI 10, yapay zeka yetenekleri ile öne çıkıyor. Bunun ilk uygulamasını AI portre çekiminde görüyoruz. Bu yeni özellik sadece çift kameralı akıllı telefonlarda değil, aynı zamanda tek kameraya sahip cihazlarda da çalışacak. Diğer bir deyişle, MIUI 10 herkesin güzel portre çekimi yapmasına izin verecek. Bir başka güzel haber de bunun selfie kameralarında da geçerli olması.

MIUI 9'un lansmanı sırasında Xiaomi, "yıldırım kadar hızlı" olduğunu söylemişti ancak MIUI 10 ile daha da hızlı olduğunu iddia ediyor. Şirket yapay zeka kullanımının, uygulama yükleme süresinin sıfıra düşürülmesine yardımcı olabileceğini belirtti. MIUI 10, kullanıcı davranışlarını analiz ederek ve daha sonra hangi uygulamanın kullanılabileceği konusunda tahminlerde bulunarak bunu başaracak.

MIUI 10 ile ev aletleri kontrol edilebilecek

MIUI 10 akıllı ev aletlerinin kontrol edilmesini sağlayan bir arayüz de sunuyor. Xiaomi, arayüzün 590 marka tarafından destekleneceğini ve kullanıcılara evlerindeki her türlü akıllı ev aletini kontrol etme imkanı sağlayacağını söyledi. MIUI 10'da ayrıca sesli olarak komut verilebilen özel bir sürüş modu da var. Böyece kullanıcılar Xiaomi akıllı telefonlarını araba sürerken dikkatleri dağılmadan kullanabilecek.

Xiaomi, MIUI 10 açık beta sürümünün 1 Haziran'dan itibaren dağıtılmaya başlanacacağını duyurdu. İlk aşamada Mi 8, Mi MIX 2S, Mi MIX, Mi 6X, Mi 6, Mi 5, Mi Note 2, Redmi S2 ve Redmi Note 5 için yayınlanacak.

İkinci aşama dağıtımı Temmuz ayı sonlarında başlayacak. Bu sefer ise Mi Note 3, Mi 5X, Mi 5c, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 4, Mi 4c, Mi 4S, Mi Max 2, Mi Max, Redmi 5, Redmi 5A, Redmi 5 Plus, Redmi 4, Redmi 4A, Redmi 4X, Redmi 3S, Redmi 3X, Redmi Pro, Redmi Note 5A, Redmi Note 4, Redmi Note 4X ve Redmi Note 3 modellerine sunulacak.

https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/xiaomi-miui-10-may-31-unveiling-new-features-1860484