Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi tarihi borsa hamlesi için çalışmalarını hızlandırdı

Kısa sürede Çin’in en büyük firmalarından birisi olan Xiaomi pek çok sektörde başarıyla faaliyet gösteriyor. Firma şimdi tarihi bir borsaya açılma hamlesi peşinde.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
3,1b
1
1
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bir dönem adını kopya ürünler ile duyuran Çin bugün dünyanın en önemli teknoloji merkezlerinden birisi haline geldi. Çinli üreticiler artık rekor değerlemeler ile borsaya açılıyor ve dünya devi bankaları peşinde koşturuyor. Xiaomi de bir tarih yazmak üzere.

Tarihi rekor gelebilir

Firmanın bir süredir Hong Kong borsasına açılmak için çalışmalar yaptığı gündeme geliyordu. Son iddialara göre borsaya açılmak için Morgan Stanley, Goldman Sachs Group, Credit Suisse Group AG ve Deutsche Bank AG ile finans yönetimi konusunda ortaklık imzalandı. Zaten bunlar dünyanın en büyük finans kuruluşları.

Xiaomi’yi bu kadar değerli kılan ise muhtemel borsa değeri. Firmanın yaklaşık olarak 100 milyar dolar değerleme ile borsaya açılacağı belirtiliyor ki Alibaba’nın 25 milyar dolarlık hamlesinden sonra tarihteki en büyük borsa hamlesi olacak.

Ayrıca Bkz. "Nokia Asha serisi geri dönüyor"

Çin’in yükselen yıldızı olarak gösterilen Xiaomi, donanım işine girdikten sonra çok hızlı büyümüş ve 2014 yılında 45 milyar dolar pazar değerine ulaşmıştı. 2016 yılında tökezleme yaşasa da geçen yıl beklentilerin üzerinde kar elde etmeyi başardı. Firma bu yıl iki kat daha fazla faaliyet karı bekliyor.

Çin’in yükselen yıldızları borsada ağırlığını iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Xiaomi’nin yüzde 20 ortağı olduğu ve Mi Band, Amazfit gibi giyilebilir cihazlarında imzası olan Huami firması da Nasdaq borsasında 160 milyon dolarlık bir giriş için başvurusunu yaptı. Diğer taraftan Hong Kong bankaları Çinli firmaların borsaya açılma hamlelerinin önümüzdeki yıllarda 500 milyar dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor. 

 

https://www.gizmochina.com/2018/01/15/xiaomi-chooses-morgan-stanley-goldman-sachs-for-ipo/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
dr20mouse 1 yıl en beğenilen
İnşallah kalite ve fiyat çizgisini bozmadan büyümeye devam ederler.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dr20mouse 1 yıl en beğenilen
İnşallah kalite ve fiyat çizgisini bozmadan büyümeye devam ederler.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl 2018 Detroit Otomobil Fuarı'nın dikkat çeken modelleri 1 yıl AMD Radeon RX Vega mobile gelebilir 1 yıl Yapay zeka Corti kalp krizini telefon görüşmesinden tespit ediyor 1 yıl Samsung Galaxy S9 serisi aynı batarya ile daha uzun kullanım süresi sunacak 1 yıl ABD'de bir güvenlik sistemleri şirketi TRON ile ödeme almaya başladı 1 yıl Star Wars Rivals ile bire bir mücadeleler başlıyor 1 yıl iPhone'ları bilerek yavaşlatan Apple'ın başı ağrımaya devam ediyor 1 yıl Oppo R9s Çin’de iPhone’u geçti “en çok satan” oldu 1 yıl ASELSAN'dan uzun menzilli savunma sistemi açıklaması 1 yıl 2018 model Kia Cerato resmen tanıtıldı 1 yıl Motorola'dan akıllı telefonları için klavye 1 yıl Elon Musk'ın Roadster'ını Mars'a taşıyacak olan roket bugün ilk kez ateşlenecek 1 yıl Kripto para fiyatları tepetaklak: Bitcoin bir saatte eridi 1 yıl Intel’in 64-katmanlı yeni 3D NAND SSD modelleri ortaya çıktı 1 yıl PC satışları yıllar sonra ilk kez yükseldi 1 yıl Intel kendi grafik birimi için kolları sıvadı 1 yıl Virgin Galactic, uzay turizmini bu yıl içerisinde başlatmayı hedefliyor 1 yıl LG CEO'su emretti: G7 sıfırdan tasarlanacak! 1 yıl Skoda Karoq'a yoğun talep var: Çek marka ikinci üretim hattını açtı 1 yıl OnePlus’ın sitesi hacklendi: Kredi kartı bilgileri ele geçirildi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi tarihi borsa hamlesi için çalışmalarını hızlandırdı Sonraki Telefona takılan fotoğraf yazıcısı 1 yıl Daha renkli daha havalı: MSI Raider RGB 1 yıl HTC U11 EYEs tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 yıl Samsung Galaxy S8 için Oreo güncellemesi Ocak sonuna kadar gelebilir 1 yıl Casper VIA G1 Plus incelemesi "Uçtan uca ekran, başarılı kamera paketi" 1 yıl Intel'in Meltdown ve Spectre yamaları eski PC'lerde sorun çıkarıyor 1 yıl Apple sadece iPhone'ları mı yavaşlattı? iPad, Apple Watch ve MacBook'larda durum ne? 1 yıl 2019 model yeni Volkswagen Jetta tanıtıldı 1 yıl Cherry’den ince profil MX tuşlar 1 yıl Kanal İstanbul Projesi'nin güzergâhı belli oldu 1 yıl Çinli Chuwi iddialı bilgisayar modelleri ile CES 2018 fuarında 1 yıl Razer oyuncular için yeni Nommo ses sistemlerini duyurdu 1 yıl Asus Vivo V272 hepsi-bir-arada PC duyuruldu 1 yıl Blade Shadow ile bulut oyuncu bilgisayarı kiralayabilirsiniz 1 yıl Euro NCAP, 2017 yılının sınıfında en güvenli otomobillerini duyurdu 1 yıl CES 2018'e damga vuran teknolojik ürünler 1 yıl Nokia Asha serisi geri dönüyor 1 yıl Bilim-kurgu dizisi Altered Carbon'un yeni fragmanı yayınlandı 1 yıl Duvarlarınızın rengini dokunarak değiştirin 1 yıl 2017’de satılan her 100 otomobilden 70’i ithal Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim