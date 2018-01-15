Xiaomi tarihi borsa hamlesi için çalışmalarını hızlandırdı

Bir dönem adını kopya ürünler ile duyuran Çin bugün dünyanın en önemli teknoloji merkezlerinden birisi haline geldi. Çinli üreticiler artık rekor değerlemeler ile borsaya açılıyor ve dünya devi bankaları peşinde koşturuyor. Xiaomi de bir tarih yazmak üzere.

Tarihi rekor gelebilir

Firmanın bir süredir Hong Kong borsasına açılmak için çalışmalar yaptığı gündeme geliyordu. Son iddialara göre borsaya açılmak için Morgan Stanley, Goldman Sachs Group, Credit Suisse Group AG ve Deutsche Bank AG ile finans yönetimi konusunda ortaklık imzalandı. Zaten bunlar dünyanın en büyük finans kuruluşları.

Xiaomi’yi bu kadar değerli kılan ise muhtemel borsa değeri. Firmanın yaklaşık olarak 100 milyar dolar değerleme ile borsaya açılacağı belirtiliyor ki Alibaba’nın 25 milyar dolarlık hamlesinden sonra tarihteki en büyük borsa hamlesi olacak.

Ayrıca Bkz.

"Nokia Asha serisi geri dönüyor"

Çin’in yükselen yıldızı olarak gösterilen Xiaomi, donanım işine girdikten sonra çok hızlı büyümüş ve 2014 yılında 45 milyar dolar pazar değerine ulaşmıştı. 2016 yılında tökezleme yaşasa da geçen yıl beklentilerin üzerinde kar elde etmeyi başardı. Firma bu yıl iki kat daha fazla faaliyet karı bekliyor.

Çin’in yükselen yıldızları borsada ağırlığını iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Xiaomi’nin yüzde 20 ortağı olduğu ve Mi Band, Amazfit gibi giyilebilir cihazlarında imzası olan Huami firması da Nasdaq borsasında 160 milyon dolarlık bir giriş için başvurusunu yaptı. Diğer taraftan Hong Kong bankaları Çinli firmaların borsaya açılma hamlelerinin önümüzdeki yıllarda 500 milyar dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor.