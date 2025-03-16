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    iQOO Z10 ve Z10 Turbo’nun özellikleri netleşmeye başladı

    iQOO, fiyat performans odaklı akıllı telefonlarına 2 yeni model daha ekleyecek. iQOO Z10 ve iQOO Z10 Turbo isimli bu cihazlar özellikleri ile dikkat çekiyor. İşte detaylar.

    iQOO Z10 ve Z10 Turbo’nun özellikleri netleşmeye başladı Tam Boyutta Gör

    iQOO'nun yeni Z10 ve Z10 Turbo modelleri yakında kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre, Z10 modeli MediaTek Dimensity 8400 yonga setiyle güçlendirilirken, Z10 Turbo versiyonu Snapdragon 8s Elite işlemciyle gelecek. Bu iki model, donanımlarıyla Redmi Turbo 4 ve yakında çıkacak Turbo 4 Pro ile doğrudan rekabet edecek.

    Özellikle Z10 Turbo, büyük bataryasıyla dikkat çekiyor. 7.600 mAh kapasitesindeki batarya, 90W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Bu sayede cihaz, uzun süreli kullanım sunarken, hızlı şarj özelliği ile kısa sürede enerji kazanabilecek.

    Ekran tarafında ise 6,78 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlük sunan OLED LTPS bir panel yer alıyor. Cihazın ön yüzünde 16 megapiksellik bir kamera bulunurken, arka tarafta 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel yardımcı sensörden oluşan çift kamera kurulumu mevcut.

    Telefonun plastik bir çerçeveye sahip olduğu belirtilirken, ekranın altına gömülü kısa mesafeli bir parmak izi okuyucu da cihazda yer alacak. Ayrıca Z10 Turbo’nun Vivo Y300 GT adı altında farklı bir pazarda satışa sunulabileceği konuşuluyor. Yakın zamanda resmi duyurunun yapılması beklenen model, güçlü donanımı ve büyük bataryasıyla dikkat çekiyor.

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