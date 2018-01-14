Nokia Asha serisi geri dönüyor

Nokia’nın gelişmekte olan ülke pazarlarında önemli bir başarı elde eden Asha serisi, Microsoft çatısı altındayken rafa kalkmıştı. HMD Global şimdi bu efsane markayı da yeniden pazara sürmeyi planlıyor.

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Bilindiği üzere 2011 yılında ilk kez telefon pazarına çıkan Asha markası, temelinde S40 olan bir arayüz barındırıyordu. Nokia’nın temel seviye akıllı telefon olarak tanımladığı Asha serisinde dönemin popüler uygulamaları da eklenmişti. Bugün halen daha Asha telefonları ikinci elde bulmak mümkün.

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Sızdırılan bilgilere göre HMD Global ortaklığı 2011 yılından bu yana tescilli olan Asha isim hakkını Microsoft’tan devraldı. Ortaklığın yine bir pazarlık sonucunda devir işlemini yaptırdığı tahmin ediliyor.

Henüz resmi bir açıklama olmadığı için Asha serisi ne zaman pazara dönecek bilinmiyor ancak özellikle Asya tarafında beğenilen markanın yine eskisi gibi ilgi göreceği tahmin ediliyor.