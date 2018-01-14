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Nokia Asha serisi geri dönüyor

HMD Global ortaklığı Nokia'dan sonra Asha markasının kullanım hakkını da Microsoft’tan devralmış durumda. Nokia Asha efsanesi yeniden cep telefonu pazarına dönebilir.
1 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia Asha serisi geri dönüyor

Nokia’nın gelişmekte olan ülke pazarlarında önemli bir başarı elde eden Asha serisi, Microsoft çatısı altındayken rafa kalkmıştı. HMD Global şimdi bu efsane markayı da yeniden pazara sürmeyi planlıyor.

Altyapı tamam

Bilindiği üzere 2011 yılında ilk kez telefon pazarına çıkan Asha markası, temelinde S40 olan bir arayüz barındırıyordu. Nokia’nın temel seviye akıllı telefon olarak tanımladığı Asha serisinde dönemin popüler uygulamaları da eklenmişti. Bugün halen daha Asha telefonları ikinci elde bulmak mümkün.

Ayrıca Bkz. "ABD ve Kanada’da Samsung telefonlarının FM yongası aktif hale gelecek"

Sızdırılan bilgilere göre HMD Global ortaklığı 2011 yılından bu yana tescilli olan Asha isim hakkını Microsoft’tan devraldı. Ortaklığın yine bir pazarlık sonucunda devir işlemini yaptırdığı tahmin ediliyor.

Henüz resmi bir açıklama olmadığı için Asha serisi ne zaman pazara dönecek bilinmiyor ancak özellikle Asya tarafında beğenilen markanın yine eskisi gibi ilgi göreceği tahmin ediliyor. 

 

https://www.phonearena.com/news/HMD-Global-trademarks-the-Asha-brand-new-smartphones-incoming_id101538 Yorum Yaz
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mu5tafa 1 yıl en beğenilen
5800 falan dense anlarım da asha serisi ne zaman efsane oldu.
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Mr. Jingles 1 yıl
Symbian S40 diye bir şey yok. S40 ve S60 olarak ikiye ayrılıyordu ve bunlar da birbiriyle hiç alakası olmayan arayüzlerdir yani işletim sistemi değillerdir. Nokia'nın Java temelli telefonlarında kullandığı arayüz Series 40(S40), Symbian işletim sistemli telefonlarında kullandığı arayüz ise Series 60(S60)'tır. Yani "S" ibaresi Symbian değil Series kelimesinin kısaltılmış halidir. Burada yanlış bilgilendirme yapılmış. Tıpkı Samsung'un Android üzerine eklediği TouchWiz gibi düşünün. TouchWiz işletim sistemi değildir ama Android işletim sistemidir.
Symbian S40 diye bir şey yok. S40 ve S60 olarak ikiye ayrılıyordu ve bunlar da birbiriyle hiç alakası olmayan arayüzlerdir yani işletim sistemi değillerdir. No...
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cangunner 1 yıl
Asha serisini de Android Go ile sunabilirler. Güzel olur
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Dovahkiin 1 yıl
Daha geçen seneye kadar Asha 503 kullanıyordum. 3G, web, whatsapp, basit java oyunlar, yüksek pil ömrü vs. telefon bağımlısı olmayanların işini görecek bir cihaz. İşletim sistemi ve arayüz çok kullanışlı. Giriş seviye androidlerin 1/3 fiyatında falandı tabii. Yine böyle bir fiyat avantajı sağlayamayacaksa anlamsız olur.
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Logic_Man 1 yıl Dovahkiin
Dovahkiin
Daha geçen seneye kadar Asha 503 kullanıyordum. 3G, web, whatsapp, basit java oyunlar, yüksek pil ömrü vs. telefon bağımlısı olmayanların işini görecek bir cihaz. İşletim sistemi ve arayüz çok kullanışlı. Giriş seviye androidlerin 1/3 fiyatında falandı tabii. Yine böyle bir fiyat avantajı sağlayamayacaksa anlamsız olur.

Bu tip telefonlara hala ihtiyaç var. Akıllı telefonların birçok özelliğine ihtiyacı olmayan, kullanmayan ve sebep olduğu kafa karışıklığını istemeyen bir çok kişi var. Yok antivirüs, yok ram temizleme, yok güvenlik güncellemesi, şu hesabı bu hesabı, senkronize, veri paylaşımı, uygulama izinleri, android versiyonu vs. vs. bunları talep etmeyen, kafa yormak istemeyen bir kitle var. Ama bahsettiğiniz temel özellikleride gayet iyi sağlayabilecek bir altyapısı vardı Asha telefonların.
Telefonla ilişkisi fotoğraf, video, whatsapp, mobil browser, wifi, 3G den fazla olmayan insanların telefonuydu Asha serisi.
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BabyLatte 1 yıl
Nokia zamanında iphone gibiydi ilerde iphone da nokia gibi olucak başka marka başa gecicek hayat böyle inişli çıkışlı
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Logic_Man 1 yıl
Nokia en son asha serisi telefonlarda AshaOS adında bir işletim sistemi kullanmaya başlamıştı. Asha telefonlarda s40 lardan birkaç tık ileri özellikler vardı. Yani ne bir 6300 gibi standart javalı S40 basitliği vardı nede symbianlı s60 5800 smartphone seviyesindeydi. Ben bu AshaOS sistemini beğenmiştim. Telefonu fonksiyonel yaptığı gibi akıllı telefonlardaki bilgisayar karmaşıklığından, kullanmak istemeyeceği birçok özellikten kullanıcıyı koruyordu. Bu sayede hem daha düşük donanımla, daha uzun pil ömrüne sahip sadece kolay kullanılabilen, standart özellikleri-fonksiyonları olan bir telefon üretilebildi. Umarım androide falan bulaşmadan devam ettirirler.
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Fashionality 1 yıl
bence efsaneden kasit S40 serisi ve Asha serisinin bu arayuzu kullaniyor olmasi zira Nokia'nin soyledigine gore 1 bucuk milyar S40 cihaz satilmis bu gune kadar ve uygun fiyat etiketleriyle ve tekrardan gelistirilmis S40 arayuzlu sade bir isletim sistemi ya da Android One ile bu cihazlari satisa cikarirlarsa iyi bir satis rakami yakalayabilirler Asya pazarinda
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lazloo 1 yıl
Ne Asha'sı yahu??? Çıkar N Series'i, yap şöyle modaya uygun bir ekranı, koy güzel kamera sensörlerini ve mercekleri, yapıştır Stereo hoparlörleri. Daha ne olsun?
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astegon 1 yıl
Muhtemelen Android Go ile çıkacaktır. Zaten TR'ye gelmesi pek mümkün değil. Daha çok Çin ve Hindistan pazarını hedefler.
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NorthShield 1 yıl
Güzel bir telefon hatta ikonik bile diyebiliriz. 2. telefon yada yedek telefon olarak kullanılabilir.
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Guest-3BBA706A6 1 yıl
Nokyanın geriye doğru gidişi ne zaman son bulacak.
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Kırşehir81 1 yıl Guest-3BBA706A6
NOKİA PİYASAYA YENİ ÇIKTI. ESKİ ŞAŞALI GÜNLERİNE ZOR DÖNER.
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darkaura 1 yıl
piyasa bos olsa is yapabilirdi ama su an cinli ureticilerin cok uygun fiyatlara son derece fonksiyonel, is goren modelleri mevcut. samsung gibi tum urun gamini oturtmus markalar bile tehdit altindayken asha nin yer edinmesi cok zor. sapkadan tavsan cikarmasi gerekir.
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amasseia 1 yıl
Nokia'nın her anlamda düşük seviyeli telefon serisidir. Çıkmasa da olur.
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ipli jeton 1 yıl amasseia
Hindistan gibi pazarlarda alıcısı olan bir seri. Bizde maktu vergi olayından dolayı en basit telefonlar bile saçma sapan fiyatlardan çıktığı için, 3 5 fazla verip akıllı telefon almak daha cazip oluyor. Sonuçta bizde de bunları alacak kitle var ama, kimse böyle telefonlara saçma sapan paralar verecek kadar da zengin değil. Sebep bu.
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